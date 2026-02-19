Nokken adquiere Space of Mind, con planes de expandirse hacia el bienestar liderado por el diseño

LONDRES, 19 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Nokken anuncia hoy la adquisición de Space of Mind, una empresa finlandesa especializada en cabañas con una innovadora gama de cabañas modulares, ampliando formalmente la oferta de la marca hacia rituales y recuperación orientados al bienestar.

La gama Space of Mind se integrará en el ecosistema de Nokken, complementando los productos principales de cabina y Softshell de Nokken. Esta adquisición marca un paso estratégico en la construcción de una plataforma modular completa de hospitalidad y retiro, centrada en el diseño, donde la arquitectura, el bienestar y el ritual se conciben como un todo.

Space of Mind se centra en la artesanía nórdica, las técnicas de construcción modernas y un diseño ligero que también se puede plegar en un solo paquete, lo que permite el acceso a los lugares más remotos. Esta filosofía, centrada en el diseño, se alinea estrechamente con los valores y la visión a largo plazo de Nokken. Cabe destacar que Space of Mind se incorpora al grupo como una gama de productos lista para su implementación y una extensión natural de la oferta de Nokken, con casos de uso consolidados y una sólida trayectoria de marca, gracias a un producto de sauna diseñado y fabricado en Finlandia.

Estratégicamente, la adquisición fortalece la capacidad de Nokken para atender a un público más amplio. Los clientes del sector hotelero, como hoteles, resorts, spas y destinos de retiro, ahora pueden integrar una infraestructura de bienestar de alta calidad y bajo impacto que mejora tanto la experiencia del huésped como la rentabilidad comercial.

"Los orígenes de Space of Mind se alinean profundamente con el enfoque de Nokken, centrado en el diseño, para espacios con significado", afirmó Craig McDonald, consejero delegado de Nokken. "Su compromiso con el diseño minucioso, la sostenibilidad y el bienestar se alinea estrechamente con la visión de Nokken de crear experiencias memorables que se integren con los entornos naturales, a la vez que profundizamos en nuestra presencia en el mercado del bienestar".

"No se trata solo de dónde duerme la gente, sino de cómo se recupera, se repone y disfruta del tiempo. Esta adquisición ayuda a completar ese panorama. La incorporación de Space of Mind al grupo completa y fortalece nuestra oferta de productos. Se trata de una gama completamente desarrollada y probada en el mercado que comparte un lenguaje de diseño claro con Nokken y Softshell, lo que le permite integrarse de forma natural en el ecosistema más amplio". James Van Tromp, cofundador de Nokken.

Acerca de Nokken

Nokken es un proveedor global de cabañas modulares sostenibles y de alta calidad diseñadas para turismo, hostelería y uso residencial. Conocida por su compromiso con la gestión ambiental y su diseño refinado, Nokken permite a promotores y destinos ofrecer experiencias inmersivas sin comprometer el paisaje.

Acerca de Space of Mind

Space of Mind Oy es un fabricante finlandés de cabañas que crea microespacios galardonados que fomentan el bienestar, la creatividad y la relajación. Fabricadas con materiales ecológicos y carpintería nórdica experta, las cabañas Space of Mind están disponibles para uso privado, hostelería y spa en todo el mundo.

