A Nokken adquire a Space of Mind, com planos de expansão para o Bem-Estar Orientado pelo Design

The Nokken Group Limited

19 fev, 2026, 09:08 GMT

LONDRES, 19 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Nokken anuncia hoje a aquisição da Space of Mind, uma empresa finlandesa especializada em cabinas com uma inovadora linha de cabinas modulares, expandindo formalmente a oferta da marca em rituais e recuperação voltados para o bem-estar.

A gama Space of Mind será absorvida pelo ecossistema Nokken, complementando os principais produtos de cabina e a Softshell da Nokken. A aquisição marca um passo estratégico na construção de uma plataforma modular completa de hospitalidade e retiro, liderada pelo design, onde a arquitetura, o bem-estar e o ritual são concebidos como um só.

A Space of Mind centra-se no artesanato nórdico, nas técnicas de construção modernas e num design leve que também pode ser embalado em caixas planas, permitindo o acesso aos locais mais remotos. Esta filosofia orientada para o design está bastante alinhada com os valores e a visão de longo prazo da Nokken. É importante referir que a Space of Mind entra no grupo como uma gama de produtos prontos para implantar e uma extensão natural da oferta da Nokken, com casos de uso bem estabelecidos e uma marca com muita história, com um produto para sauna concebido e construído na Finlândia.

Estrategicamente, a aquisição fortalece a capacidade da Nokken de responder a um público mais amplo. Clientes do setor hoteleiro, como hotéis, resorts, spas e destinos de retiro, agora podem integrar infraestruturas de bem-estar de alta qualidade e baixo impacto que melhoram a experiência do hóspede e o retorno comercial.

"As origens da Space of Mind alinham-se profundamente com a abordagem orientada pelo design da Nokken para espaços com significado", afirmou Craig McDonald - CEO da Nokken. "O seu compromisso com o design atencioso, a sustentabilidade e o bem-estar estão bastante alinhados com a visão da Nokken de criar experiências memoráveis que se harmonizam com os ambientes naturais, ao mesmo tempo que aprofundam as nossas capacidades no mercado de bem-estar."

"Não é só sobre onde as pessoas dormem, mas como elas se recuperam, recarregam as energias e aproveitam o tempo. Esta aquisição ajuda a completar este quadro. Trazer a Space of Mind para o grupo completa e fortalece a nossa oferta de produtos. É uma linha totalmente desenvolvida e comprovada pelo mercado que partilha uma linguagem de design clara com a Nokken e a Softshell, permitindo uma integração natural num ecossistema mais amplo." James Van Tromp, co-fundador da Nokken.

Sobre a Nokken

A Nokken é uma fornecedora global de cabinas modulares sustentáveis e de alta qualidade projetadas para o turismo, o setor hoteleiro e o uso residencial. Conhecida por seu compromisso com a gestão ambiental e design sofisticado, a Nokken permite que desenvolvedores e destinos ofereçam experiências imersivas sem comprometer a paisagem.

Sobre a Space of Mind

A Space of Mind Oy é uma fabricante de cabinas finlandesa que cria microespaços premiados que promovem o bem-estar, a criatividade e o relaxamento. Criadas a partir de materiais ecológicos com carpintaria nórdica especializada, as cabinas Space of Mind estão disponíveis para aplicações privadas, de hospitalidade e de spa em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2905099/Nokken_x_Space_of_Mind.jpg
Logótipo - https://mma.prnewswire.com/media/2905098/Nokken_Logo.jpg

