nShift nombrado en el informe de Contexto Europeo de Gartner® 2023: «Cuadrante Mágico™ de Sistemas de Gestión del Transporte»

LONDRES, 10 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- nShift ha sido identificado como proveedor destacado en el informe. Se prevé que el mercado europeo de TMS crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesto quinquenal del 5,3 % con una previsión de gasto hasta 2026 de 485 millones de dólares.

Gartner®, una empresa que ofrece información objetiva y práctica a los ejecutivos y sus equipos, ha nombrado a nShift como proveedor destacado en su informe «Contexto Europeo: Cuadrante Mágico™de Sistemas de Gestión del Transporte (TMS)» (ID de informe: G00779907).

Los informes ™ de Cuadrante Mágico son la culminación de una investigación rigurosa y basada en hechos en mercados específicos, proporcionando una visión de gran angular de las posiciones relativas de los proveedores en mercados donde el crecimiento es alto y la diferenciación de los proveedores es clara.

nShift es una plataforma de principio a fin en el cloud que automatiza y optimiza todo el proceso de gestión de envíos: desde las opciones de envío en tiendas de comercio electrónico y las reservas de transportistas hasta el seguimiento de las entregas y la experiencia postventa, incluida la gestión de devoluciones. Desde el almacén hasta la puerta de la casa, nShift ofrece a los minoristas online un control total sobre su experiencia de gestión de envíos y proporciona datos exhaustivos sobre estos para mejorar el rendimiento.

nShift hace posible la entrega de casi un billón de envíos anuales a más de 190 países para sus 90 000 clientes y ofrece acceso al mayor banco de transportistas del mundo.

Principales conclusiones de Gartner®

Según el estudio, la región de Europa sigue siendo el segundo mayor mercado de software TMS después de Norteamérica, con una cuota aproximada del 23,7 % del mercado mundial de TMS. Otras conclusiones del informe son:

Gartner calcula que el gasto mundial del mercado de software TMS será de 2200 millones de dólares hasta 2026, frente a los 1400 millones de 2021.

Se prevé que el mercado europeo de TMS crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesto quinquenal del 5,3 % con una previsión de gasto hasta 2026 de 485 millones de dólares, frente a los 392 millones de 2021.

En comparación con años anteriores, 2022 no ha sido un año muy activo en cuanto a movimientos de adquisición e inversión de proveedores en el mercado europeo de TMS.

Según Gartner, «la mejora de los resultados de los procesos empresariales, la gestión de los costes y la creación de eficiencias internas y operativas siguen siendo las principales prioridades de las organizaciones en el momento de adquirir un TMS. La escasez de mano de obra, el aumento de la digitalización de las operaciones y la sostenibilidad fueron otros factores de la adopción de este software en 2021».

Según Lars Pedersen, CEO de nShift: «Las funciones de los sistemas de gestión del transporte (TMS) van más allá de solo facilitar la logística. Son de vital importancia para las empresas y no es de extrañar que nuestros clientes nos consideren un factor de crecimiento estratégico que genera valor. Ofrecemos a nuestros clientes acceso al mayor banco de transportistas del mundo, de forma que, sean cuales sean sus necesidades de transporte o envío, podemos ponerles en contacto con el transportista correcto y ayudarles a mitigar los retos de la cadena de suministro y a avanzar más rápido que sus competidores».

Vea una copia gratuita del informe de Contexto Europeo para el Cuadrante Mágico (solo en inglés) aquí .

Sobre nShift

nShift es el principal proveedor mundial de soluciones de gestión de envío, que permite la entrega a domicilio y la devolución de paquetería sin fricciones de casi mil millones de envíos en 190 países al año. El software de nShift es utilizado en todo el mundo por empresas de comercio electrónico, minoristas, fabricantes y transportistas de 3PL. La empresa tiene su sede en Londres y Oslo. Tiene más de 500 empleados en oficinas de Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Reino Unido, Polonia, Países Bajos, Bélgica y Rumanía.

