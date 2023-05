nShift er nevnt i 2023-utgaven av Gartner® Europe Context: Magic Quadrant™ for Transportation Management Systems

Kunder som handler på nettet, forventer reelle valgmuligheter når det gjelder hvordan og når varene skal leveres

LONDON, 10. mai 2023 /PRNewswire/ -- nShift er beskrevet som «Notable Vendor» i rapporten. Det europeiske TMS-markedet er forventet å vokse med en sammensatt årlig vekstrate (CAGR) på 5,3 % de neste fem årene, og pengebruken frem mot utgangen av 2026 er forventet å bli 485 millioner USD.

Gartner®, et selskap som leverer objektiv innsikt for handling til bedriftsledelsen, har beskrevet nShift som «Notable Vendor» i rapporten «Europe Context: Magic Quadrant™ for Transportation Management Systems (TMS)» (rapport-ID: G00779907).

Magic Quadrant™-rapportene er et resultat av grundige og faktabaserte undersøkelser av bestemte markeder. De gir et bredt perspektiv på de relative posisjonene til leverandører i markeder der veksten er stor og skillet mellom leverandørene er tydelig.

nShift-plattformen er skybasert og automatiserer og optimaliserer hele leveringshåndteringen fra start til slutt – fra leveringsalternativer i nettbutikken og transportbestilling til pakkesporing og etterkjøpsopplevelse, inkludert eventuell retur. Fra lager til varehus – nShift gir nettbutikker full kontroll over leveringshåndteringen og dybdedata om forsendelsene som gjør det mulig å forbedre seg.

nShift bidrar til levering av nesten en milliard forsendelser årlig – til 190 land og 90 000 kunder. Selskapet gir tilgang til verdens største transportørbibliotek.

Hovedfunn fra Gartner®

Ifølge analysen er Europa det nest største markedet for TMS-programvare etter Nord-Amerika, med rundt 23,7 prosent av TMS-markedet på verdensbasis. Andre funn fra rapporten:

Gartner estimerer at den globale pengebruken i TMS-programvaremarkedet vil være 2,2 milliarder USD frem mot utgangen av 2026. Dette er en økning fra 1,4 milliarder i 2021.

Det europeiske TMS-markedet er forventet å vokse med en sammensatt årlig vekstrate (CAGR) på 5,3 % de neste fem årene, og pengebruken frem mot utgangen av 2026 er forventet å bli 485 millioner USD. Dette er en økning fra 392 millioner i 2021.

Sammenlignet med tidligere år var ikke 2022 et veldig aktivt år når det gjaldt oppkjøp av leverandører og andre investeringer i det europeiske TMS-markedet.

Gartner skriver følgende: «Forbedringer i resultatet av forretningsprosesser, håndtering av utgifter og intern/driftsmessig effektivisering er noe av det som står høyest på prioriteringslisten når bedriftene går til anskaffelse av et TMS-system. Mangel på arbeidskraft, økt digitalisering av driften og bærekraft var andre bidragsytere til økt bruk i 2021» (vår oversettelse).

Lars Pedersen, som er administrerende direktør i nShift, sier: «Transporthåndteringssystemer gjør mer enn å legge logistikken til rette. De er avgjørende for bedriftene, og det er ingen overraskelse at kundene ser på oss som en aktør som skaper strategisk vekst og verdier. Vi gir kundene tilgang til verdens største transportørbibliotek, slik at de – uavhengig av hvilke transportbehov de har – kan bruke transportørene som reduserer utfordringene i leveringskjeden og er raskere enn konkurrentene.»

Få et gratis eksemplar av rapporten her .

Gartner Disclaimer

Gartner støtter ikke noen leverandør, produkt eller tjeneste som er avbildet i forskningspublikasjonene, og anbefaler ikke teknologibrukere å velge bare de leverandørene med høyest rangering eller annen betegnelse. Gartners forskningspublikasjoner består av meningene til Gartners forskningsorganisasjon og skal ikke tolkes som faktautsagn. Gartner fraskriver seg alle garantier, uttrykte eller underforståtte, med hensyn til denne forskningen, inkludert garantier for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. GARTNER er et registrert varemerke og servicemerke for Gartner og Magic Quadrant er et registrert varemerke for Gartner, Inc. og/eller dets tilknyttede selskaper i USA og internasjonalt og brukes her med tillatelse. Alle rettigheter forbeholdt.

Alle rettigheter forbeholdt. Få hele historien: Dette innholdet er en del av en større mengde forskning om dette emnet. Magic Quadrant for Transportation Management Systems

About nShift

nShift er verdens ledende leverandør av skybaserte leveringsløsninger som muliggjør friksjonsfri forsendelse og retur av nesten en milliard forsendelser i 190 land årlig. nShifts programvare brukes globalt av e-handel, detaljhandel, produksjon og 3PL-avsendere. Selskapet har hovedkontor i London og Oslo. Det har over 500 ansatte fordelt på kontorer i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannia, Polen, Nederland, Belgia og Romania.%MCEPASTEBIN%

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1782566/nShift_Logo.jpg

SOURCE nShift