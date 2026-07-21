Omio Group firma un acuerdo para adquirir Rail Europe y consolidar el mercado del transporte terrestre

La operación propuesta une a dos de los principales actores mundiales del sector de los viajes para acelerar la conectividad ferroviaria a escala global

BERLÍN, 21 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Omio Group, la compañía líder mundial en viajes multimodales, ha anunciado la firma de un acuerdo para adquirir Rail Europe, la reconocida plataforma global de distribución ferroviaria.

Una vez completada la operación, Rail Europe pasará a formar parte de Omio Group, junto con la plataforma de reservas B2C de Omio, su negocio de distribución B2B y su marca de inspiración y descubrimiento de viajes, Rome2Rio. Con la incorporación de Rail Europe, Omio Group (OG) vendería 22 millones de billetes de tren al año, trabajaría con más de 28.000 operadores de transporte y distribuidores de viajes y ofrecería la propuesta de transporte terrestre más completa del mundo.

Rail Europe seguiría operando bajo su marca consolidada y prestando servicio tanto a socios B2B como a viajeros, al tiempo que se beneficiaría del conjunto de la infraestructura tecnológica de Omio Group, de las capacidades de su plataforma y de su inventario multimodal. La operación propuesta daría a Omio acceso a la red global de agencias de viajes y operadores de Rail Europe en más de 70 países, así como a más de 90 años de experiencia ferroviaria y a una marca internacional de confianza entre los consumidores. De este modo, Omio ampliaría significativamente su alcance entre socios y reforzaría aún más su base internacional de clientes.

La operación propuesta daría lugar a un nuevo líder del sector de la distribución ferroviaria en un momento decisivo para el tren. Se prevé que el mercado ferroviario mundial supere los 300.000 millones de dólares en 2032, mientras los gobiernos europeos comprometen cientos de miles de millones de euros en proyectos de infraestructura ferroviaria destinados a aumentar la capacidad y trasladar más desplazamientos de la carretera y el avión al ferrocarril.

Jean-François Bessiron, Chief B2B Officer de Omio Group, ha declarado: «Esta operación marca un punto de inflexión para el futuro del transporte terrestre mundial. Omio y Rail Europe aportarían al sector un actor con la tecnología y la escala necesarias para hacer realidad, para todos, unos viajes en tren conectados, accesibles y asequibles. Durante demasiado tiempo, el sector se ha visto limitado por sistemas obsoletos y controlado por actores dominantes.»

Björn Bender, CEO y Executive Chairman de Rail Europe, ha señalado: «Los últimos años han supuesto una profunda transformación para Rail Europe. Junto con nuestros equipos y socios, hemos construido una empresa independiente y una posición única en el sector ferroviario mundial. Para esta nueva etapa, Omio y Rail Europe encajan de forma natural. Omio aporta una escala significativa y una tecnología transformadora. Rail Europe suma una amplia experiencia ferroviaria, una marca internacional de confianza entre los consumidores y la red de distribución B2B más sólida. Juntas, podríamos ofrecer a nuestros viajeros, socios y al sector ferroviario más de lo que cualquiera de las dos compañías podría lograr por separado.»

La operación propuesta está sujeta a un proceso de consulta con el CSE (Comité Social et Économique), que emitirá un dictamen consultivo sobre la transacción. La operación no se completará hasta que haya concluido este proceso.