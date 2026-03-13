Omio llega al destino más popular de este año, permitiendo a los viajeros explorar Japón como nunca antes

Los medios de comunicación y los expertos en tendencias de viajes predicen otro gran año para el turismo en Japón en 2026. Omio llega al país para que los viajeros internacionales puedan reservar los emblemáticos trenes bala, trenes regionales, vuelos, autobuses y ferries, todo desde una innovadora plataforma.

BERLÍN, Alemania, 13 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Japón es el país del que todo el mundo habla. Desde la portada de National Geographic hasta Vogue y Conde Nast Traveller, que lo nombran como uno de los mejores lugares para visitar en 2026, el interés por el país del sol naciente sigue creciendo. Hoy, Omio llega a su mercado número 47 con un despliegue de gran repercusión en Japón, lo que supone un cambio radical en la forma en que los viajeros internacionales se desplazan por el país. Desde los trenes bala Shinkansen de alta velocidad hasta las vastas redes ferroviarias regionales, los autobuses de larga distancia, los vuelos nacionales, las extensas rutas de ferry y los Japan Rail Passes, la plataforma unifica uno de los ecosistemas de transporte más sofisticados del mundo en una experiencia sin fisuras.

La creciente demanda global de Japón

Japón está experimentando cifras récord de turistas extranjeros. En 2025, el país superó los 40 millones de visitantes internacionales por primera vez, lo que supone un aumento del 15,8% con respecto al año anterior, consolidando su posición como uno de los destinos más demandados del mundo. Con los principales medios de comunicación y los influencers de viajes declarando 2026 como el año para visitar Japón, el entusiasmo no parece disminuir.

Los cambios de tasas favorables han aumentado el atractivo de Japón, haciéndolo aún más accesible para los visitantes internacionales, especialmente durante las temporadas altas de viajes. A medida que el número de turistas sigue aumentando, lugares famosos como el monte Fuji y Kioto están experimentando un aumento de la demanda. Fomentar una distribución más equilibrada de los flujos turísticos es fundamental para preservar tanto las experiencias de viaje auténticas como la longevidad de las comunidades locales.

Simplificar los viajes por Japón

La red de transporte terrestre de Japón es una de las más grandes y utilizadas del mundo. Los trenes bala son solo el principio. Los autobuses interurbanos de alta frecuencia, una completa red de aviación nacional y las rutas de ferry que conectan miles de islas conforman una red de transporte compleja, especialmente para quienes no la utilizan a diario.

Omio convierte la complejidad del transporte en una experiencia fluida. Los visitantes pueden buscar, comparar y reservar billetes de Shinkansen, trenes regionales, autobuses de larga distancia, vuelos nacionales y ferries en una sola aplicación. Los viajeros más novatos experimentando Japón también pueden reservar Japan Rail Passes para explorar el país con múltiples paradas directamente en Omio. Al unificar todas estas opciones de transporte en un solo lugar, Omio elimina la fricción de navegar por sistemas desconocidos, lo que permite a los viajeros explorar el país de una manera radicalmente diferente, sin dejar de respetar la cultura local.

El compañero inteligente para los viajeros internacionales

Para muchos viajeros de larga distancia, los sistemas de transporte de Japón pueden resultar abrumadores. Disponible en 32 idiomas y con soporte para 33 divisas, Omio abre las puertas del país a los viajeros aprensivos, dándoles la confianza necesaria para viajar fuera de su zona de confort. Para los viajeros más experimentados, la amplia cobertura de la plataforma hace que las regiones menos conocidas sean más accesibles, lo que reduce la presión sobre los lugares emblemáticos.

Además, Omio ofrece ahora Omio Advance, una nueva función que permite reservar billetes de tren en todo Japón con hasta 12 meses de antelación, facilitándole a los viajeros la planificacion de sus rutas con seguridad y con tiempo.

Un hito clave en la expansión global de Omio

Japón supone un importante paso adelante en la estrategia de crecimiento global de la empresa, ya que se convierte en el mercado número 47 de Omio y el primero en Asia Oriental. Tras sus recientes lanzamientos en el sudeste asiático y Brasil, Omio sigue expandiéndose en algunos de los ecosistemas de movilidad más dinámicos del mundo.

Para 2028, el Grupo Omio tiene como objetivo operar en más de 70 mercados. El lanzamiento en Japón subraya la ambición de Omio de construir una plataforma multimodal verdaderamente global, que permita viajar sin problemas a miles de millones de viajeros en todo el mundo.

Naren Shaam, fundador y director ejecutivo de Omio, ha declarado: "Japón es el referente de la movilidad moderna. Su tren de alta velocidad, sus densas redes regionales, su aviación nacional y sus sistemas de ferry operan a una escala y con una precisión que pocos países pueden igualar. Incorporar este ecosistema a Omio es un momento decisivo para nuestra plataforma. Refleja nuestra ambición de organizar las redes de transporte más avanzadas del mundo en una interfaz inteligente, haciendo que los viajes multimodales sin interrupciones sean la norma para los viajeros globales."

Acerca de Omio

Desde su fundación en 2013, el Grupo Omio ha ayudado a los clientes a descubrir nuevas formas de viajar. Gracias a sus dos plataformas interconectadas, Omio y Rome2Rio, Omio es la plataforma de viajes multimodal líder en el mundo para buscar, comparar y reservar. Omio B2B Partnership ofrece servicios a agencias de viajes online (OTA) y proveedores de movilidad con soluciones empresariales a medida. Omio apoya a sus clientes en su deseo de explorar Europa, Estados Unidos, Canadá, el sudeste asiático, Japón y Brasil en tren, autobús, avión y ferry. Omio vende más de 100.000 billetes al día, cuenta con más de 430 empleados de más de 50 países y tiene oficinas en Berlín, Praga, Melbourne, Bangalore y Singapur. El Grupo Omio ofrece a sus clientes viajes que les emocionan. omio.com

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