Paymonade supera la nueva normativa europea sobre criptomonedas

-Paymonade, fundada en Singapur, supera la nueva normativa europea sobre criptomonedas, mientras que cerca del 90% de las empresas europeas del sector fracasan

Damoon Technology (Europe) AG, que opera bajo el nombre comercial de Paymonade, se convierte en una de las 280 empresas autorizadas en todo el EEE bajo la Ley MiCA, al finalizar el período de transición del bloque

VADUZ, Liechtenstein y SINGAPUR, 16 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La industria criptográfica europea se encuentra en plena experimentación de una de las consolidaciones normativas más drásticas que haya enfrentado cualquier sector financiero en los últimos años. Antes de que el Reglamento de Mercados de Criptoactivos de la Unión Europea (MiCA) entrara en pleno vigor, el bloque albergaba aproximadamente 3.000 empresas de criptomonedas registradas que operaban bajo un conjunto heterogéneo de regímenes nacionales[1]. Tras la finalización del período transitorio de MiCA el 1 de julio de 2026, solo 280 empresas cuentan con autorización completa en todo el EEE[2]. lo que significa que aproximadamente nueve de cada diez empresas que operaban anteriormente no se adaptaron, ya sea abandonando el mercado europeo, reestructurándose o continuando operando sin licencia, lo que supone una infracción de la legislación de la UE[2].

Entre las empresas que cumplen con este requisito se encuentra Damoon Technology (Europe) AG, que opera bajo el nombre comercial de Paymonade, a la que la Autoridad del Mercado Financiero de Liechtenstein ("FMA") le ha otorgado una licencia MiCA. Esta autorización permite a Paymonade ofrecer servicios regulados de criptoactivos en los 30 estados del Espacio Económico Europeo con una única licencia válida en todo el país.

El umbral ha resultado elevado incluso para los actores más grandes y con mayores recursos del sector. Un análisis independiente del registro público indica que solo una pequeña fracción de los 100 exchanges de criptomonedas más grandes del mundo por volumen de operaciones cuenta actualmente con la autorización MiCA[3], y varios exchanges globales importantes, junto con al menos uno de los mayores emisores de stablecoins del mundo por capitalización de mercado, siguen sin figurar en el registro a la fecha de esta publicación[3].

Paymonade es un proveedor regulado de infraestructura de conversión de moneda fiduciaria a criptomoneda y viceversa, que presta servicios a proveedores de pagos, empresas fintech y exchanges de criptomonedas que necesitan sistemas de liquidación en euros y otras monedas fiduciarias. Con un volumen anualizado de transacciones de 1.800 millones de dólares estadounidenses a partir del primer semestre de 2026, Paymonade se sitúa entre los proveedores de infraestructura de conversión de moneda fiduciaria más importantes que operan bajo el nuevo régimen MiCA, especialmente entre aquellos que prestan servicios a clientes institucionales como exchanges de criptomonedas, bancos y empresas fintech que requieren una liquidación fluida y transferible en euros y monedas fiduciarias en todo el EEE. Entre sus principales clientes se encuentran algunas de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas a nivel mundial.

Paymonade fue fundada y está dirigida por Calvin Cheng, ciudadano singapurense y exmiembro designado del Parlamento de Singapur, quien actualmente se desempeña como Cónsul Honorario de la República de Serbia en Singapur. Cuenta con una sólida trayectoria en el sector fintech, altamente regulado, incluyendo la propiedad de una empresa suiza de activos digitales admitida en VQF, una organización autorreguladora reconocida por la FINMA, y es accionista fundador de Longbridge Securities, una de las mayores corredurías de valores en línea de Asia. La autorización de Paymonade añade una empresa fundada y dirigida por singapurenses al registro MiCA, que aún está dominado por entidades de origen europeo y estadounidense.

"La era de las criptomonedas con escasa regulación está llegando a su fin", declaró Calvin Cheng, fundador y presidente de Paymonade. "Haber obtenido esta licencia, en un momento en que la gran mayoría de las empresas de nuestro sector no lo han logrado, demuestra la solidez de la institución que hemos construido. Esperamos que la próxima generación de líderes en activos digitales esté formada por empresas que combinen la innovación con la confianza normativa, y nuestra intención es ser una de ellas".

"Los bancos, las fintech y las bolsas buscan cada vez más un único socio de infraestructura regulada que pueda operar en toda Europa, en lugar de negociar mercado por mercado", afirmó Milos Winter Bogdanovic, consejero delegado de Damoon Technology (Europe) AG. "Estamos en conversaciones activas con bolsas, fintech y bancos que buscan una infraestructura europea de moneda fiduciaria que cumpla con la normativa".

Paymonade anunció su intención de duplicar su plantilla europea en los próximos 12 meses a medida que incorpore nuevos clientes institucionales, y de aumentar el volumen anualizado de transacciones a 6.000 millones de francos suizos para mediados de 2027.

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Acerca de Paymonade

Paymonade es el nombre comercial de Damoon Technology (Europe) AG, un proveedor de infraestructura de activos digitales regulado con sede en Liechtenstein, especializado en soluciones de pago empresariales de conversión de moneda fiduciaria a criptomoneda y de criptomoneda a moneda fiduciaria, así como en infraestructura de criptomonedas que cumple con la normativa. La empresa permite a bancos, empresas fintech, proveedores de pago y exchanges de criptomonedas conectar las finanzas tradicionales con la economía de activos digitales mediante una infraestructura escalable y regulada en todo el Espacio Económico Europeo.

Página web: www.paymonade.tech

Declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre planes de negocio futuros, objetivos de crecimiento y oportunidades de mercado. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los expresados o implícitos debido a diversos riesgos e incertidumbres.

[1] Estimación del sector citada en la prensa especializada que informa sobre los registros de proveedores de servicios de activos virtuales (CASP) previos a la entrada en vigor de la MiCA en la UE/EEE; no se trata de una cifra auditada por la ESMA. [2] El registro público de la ESMA, que recoge todas las empresas autorizadas, está disponible para su verificación: Registro provisional de la ESMA sobre CASP de la MiCA, última actualización a la fecha de esta publicación: https://www.esma.europa.eu [3] Basado en el seguimiento independiente del registro de la ESMA sobre CASP de la MiCA a la fecha de esta publicación; la ausencia no implica necesariamente una denegación, y se recomienda verificar el estado directamente con la ESMA antes de su publicación. Se recomienda a los periodistas consultar directamente el registro para obtener la lista actualizada de entidades autorizadas y no autorizadas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3006317/Paymonade_Logo.jpg