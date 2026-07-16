新加坡企業Paymonade獲得歐洲加密資產新規授權，而歐洲約90%的加密貨幣企業未能完成合規轉型

隨著歐盟新規過渡期結束，Damoon Technology (Europe) AG（以Paymonade名義運營）成為全歐洲經濟區僅有的280家獲得MiCA授權的公司之一

列支敦士登瓦杜茲和新加坡2026年7月16日 /美通社/ -- 歐洲加密貨幣行業正經歷近年來金融領域最為劇烈的監管整合之一。在歐盟《加密資產市場監管法案》（MiCA）全面生效前，歐盟區內估計有3000多家註冊加密貨幣公司，在各國不同的監管制度下運營[1]。隨著MiCA過渡期於2026年7月1日結束，目前僅有280家公司持有完整的歐洲經濟區（EEA）授權[2]——這意味著大約90%此前運營的公司未能完成合規轉型，要麼退出歐洲市場、進行重組，要麼在違反歐盟法律的情況下繼續無證運營[2]。

在跨越這一高門檻的企業中，Damoon Technology (Europe) AG（以Paymonade名義運營）已獲得列支敦士登金融市場管理局（FMA）頒發的MiCA牌照。該授權允許Paymonade憑借單一可通行牌照，向歐洲經濟區所有30個國家提供受監管的加密資產服務。

事實證明，即便對於業內規模最大、資源最充足的企業而言，這一門檻也相當高。對公開登記冊的獨立分析顯示，全球交易量排名前100的加密貨幣交易所中，目前僅有少數獲得MiCA授權[3]，截至本新聞稿發佈之日，多家大型全球交易所，以及至少一家按市值計算全球最大的穩定幣發行商，仍未出現在登記冊上[3]。

Paymonade是一家受監管的法幣與加密貨幣雙向出入金基礎設施提供商，服務於需要歐元及其他法幣結算通道的支付服務提供商、金融科技公司和加密貨幣交易所。截至2026年上半年，Paymonade的年化交易量已達18億美元，使其成為在全新MiCA制度下運營的規模較大的法幣出入金基礎設施提供商，尤其是在為加密貨幣交易所、銀行和金融科技公司等機構客戶提供服務方面，這些客戶需要在整個歐洲經濟區內實現無縫、可通行的歐元及法幣結算。其主要客戶包括一些全球最大的加密貨幣交易平台。

Paymonade由Calvin Cheng創立並領導。Calvin是新加坡公民，曾任新加坡國會議員（委任），目前擔任塞爾維亞共和國駐新加坡名譽領事。他在高度監管的金融科技領域擁有豐富經驗，包括擁有一家瑞士數字資產公司，該公司已加入由瑞士金融市場監管局FINMA認可的自律監管組織VQF。他還是亞洲最大在線證券經紀商長橋證券的創始股東之一。Paymonade的牌照獲批，為目前仍以歐洲和美國實體為主的MiCA登記冊增添了一家由新加坡人創立並領導的企業。

Paymonade創始人兼董事長Calvin Cheng表示：「加密貨幣行業監管寬鬆的時代即將結束。在我們行業內絕大多數企業尚未獲得牌照之際，成功拿下這張牌照，充分證明了我們團隊的實力。我們相信，數字資產領域的新一代領導者，將是那些既能創新又能贏得監管信任的企業，而我們也立志成為其中之一。」

Damoon Technology (Europe) AG首席執行官Milos Winter Bogdanovic稱：「銀行、金融科技公司和交易所越來越希望找到一家可在整個歐洲運營的受監管基礎設施合作夥伴，而無需逐個市場進行談判。我們正與尋求合規歐洲法幣基礎設施的交易所、金融科技公司和銀行進行積極商談。」

Paymonade表示，隨著新機構客戶的引入，公司計劃在未來12個月內將其歐洲員工數量翻倍，併力爭在2027年中期之前將年化交易量提高至60億瑞士法郎。

關於Paymonade

Paymonade（Damoon Technology (Europe) AG的商業名稱）是一家位於列支敦士登的受監管數字資產基礎設施提供商，專注於提供法幣與加密貨幣之間的雙向兌換服務、企業支付解決方案以及合規加密貨幣基礎設施。該公司通過在歐洲經濟區提供可擴展且受監管的基礎設施，幫助銀行、金融科技公司、支付服務提供商和加密貨幣交易所實現傳統金融與數字資產經濟的連接。

網站：www.paymonade.tech

前瞻性聲明

本公告包含有關未來業務計劃、增長目標和市場機會的前瞻性陳述。由於各種風險和不確定性，實際結果可能與明示或暗示的結果存在重大差異。

SOURCE Paymonade