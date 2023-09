- Pearson lanza la primera Escala Global de Idiomas de su tipo en francés, italiano y español para conmemorar el Día Europeo de las Lenguas

LONDRES, 26 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- Pearson, la empresa de aprendizaje líder en el mundo, lanzó hoy su Escala Global de Idiomas (GSL), la primera escala de su tipo que brindará claridad y simplicidad incomparables al aprendizaje de idiomas en diferentes idiomas. La Escala Global de Idiomas cubrirá inicialmente el francés, el italiano y el español, seguido del alemán y otros idiomas.

Por primera vez, los estudiantes podrán evaluar su competencia y realizar un seguimiento del progreso de su aprendizaje en francés, italiano y español utilizando la escala simple de Pearson de 10 a 90. Los estudiantes se benefician ya que ahora pueden identificar su competencia en diferentes idiomas en una escala común, establecida ellos mismos personalizan objetivos de aprendizaje y comparan el progreso a medida que pasan de principiante a fluido.

Los profesores y las instituciones se benefician porque pueden desarrollar rápida y eficientemente recursos didácticos utilizando la Escala Global de Idiomas de Pearson, abordando las limitaciones de tiempo y recursos frecuentemente citadas por los profesores. Ahora hay materiales gratuitos disponibles para que los profesores creen planes de lecciones y tutoriales, describiendo objetivos de aprendizaje claros en cada idioma. Los marcos permitirán a los profesores planificar lecciones y cursos de estudio, evaluar los niveles actuales de dominio del idioma, medir el progreso, establecer objetivos y personalizar el viaje de aprendizaje de cada estudiante.

La Escala Global de Idiomas permitirá a Pearson llegar a audiencias aún más amplias al ofrecer a más estudiantes una forma nueva e innovadora de aprender un idioma. Se basa en los mismos principios de diseño y experiencia que la emblemática Escala Global de Inglés de Pearson, un marco de evaluación y dominio reconocido mundialmente utilizado por millones de estudiantes y profesores de inglés en todo el mundo.

Gio Giovannelli, director general de Aprendizaje del Idioma Inglés, Pearson, comentó:

"Aprender un idioma es muy importante en la economía globalizada de hoy. Sabemos que se estima que hay 1.500 millones de personas aprendiendo inglés en este momento, y millones más en todo el mundo aprenden o desean aprender idiomas como el francés y el español".

"La Escala Global de Idiomas es la primera escala de idiomas de este tipo y estamos increíblemente orgullosos de lanzarla hoy en el Día Europeo de las Lenguas. Esperamos que muchas más personas puedan utilizar nuestras innovadoras soluciones de aprendizaje de idiomas de Pearson para descubrir el placer de comunicarse en otro idioma".

Durante 2024, Pearson pondrá la Escala Global de Idiomas a disposición directa de consumidores y empresas a través de sus productos como Mondly by Pearson, las evaluaciones Versant by Pearson y las escuelas de idiomas Wizard by Pearson. Por ejemplo, los clientes que utilicen la aplicación Mondly by Pearson podrán comparar su progreso con la Escala Global de Idiomas a medida que avanzan en sus lecciones diarias.

Pearson publicó hoy una nueva investigación que detalla la metodología detrás de la Escala Global de Idiomas y su correlación con la Escala Global de Inglés.

