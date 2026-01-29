Piramal Pharma Limited anuncia resultados del tercer trimestre y nueve meses del año fiscal 2026
Noticias proporcionadas porPiramal Pharma Limited
29 ene, 2026, 18:24 GMT
BOMBAY, La India, 29 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), una empresa líder mundial en productos farmacéuticos, de salud y bienestar, anunció hoy sus resultados independientes y consolidados para el tercer trimestre (T3) y los nueve meses (9M) finalizados el 31 de diciembre de 2025.
|
Datos financieros consolidados destacados
|
(en millones de rupias o según lo indicado)
|
Particulares
|
3TFY26
|
3TFY25
|
YoY%
|
9MFY26
|
9MFY25
|
YoY%
|
Ingresos operativos
|
2.140
|
2.204
|
(3) %
|
6.117
|
6.397
|
(4) %
|
CDMO
|
1.166
|
1.278
|
(9) %
|
3.207
|
3.659
|
(12) %
|
CHG
|
668
|
654
|
2 %
|
1.948
|
1.928
|
1 %
|
PCH
|
334
|
278
|
20 %
|
954
|
819
|
16 %
|
EBITDA
|
239
|
350
|
(32) %
|
628
|
977
|
(36) %
|
Margen EBITDA
|
11 %
|
16 %
|
10 %
|
15 %
|
PAT antes de partidas esperadas
|
(95)
|
4
|
NM
|
(297)
|
(62)
|
NM
|
Ítem excepcional
|
(41)
|
-
|
NM
|
(20)
|
-
|
NM
|
PAT después de partidas esperadas
|
(136)
|
4
|
NM
|
(317)
|
(62)
|
NM
Aspectos destacados del tercer trimestre y los nueve primeros meses del año fiscal 2026
- El crecimiento de los ingresos en el tercer trimestre/nueve meses del año fiscal 2026 se vio afectado por la liquidación de inventario de un importante producto comercial bajo patente por parte de un cliente, la ralentización de la entrada de pedidos en fase inicial en el primer semestre del año fiscal 2026 debido a la recuperación inconsistente de la financiación biofarmacéutica en Estados Unidos, junto con la incertidumbre sobre las políticas comerciales globales, y los retrasos regulatorios en la anestesia inhalatoria para mercados fuera de Estados Unidos desde la planta de Digwal.
- Margen de EBITDA: A pesar de la disminución de los ingresos, el impacto en el EBITDA se vio parcialmente compensado por nuestros esfuerzos de optimización de costes y excelencia operativa.
- Se observa un repunte significativo en las solicitudes de propuestas (RFP) con indicios tempranos de recuperación en la entrada de pedidos desde octubre de 2025, gracias a la mejora de la financiación biofarmacéutica y al aumento de las actividades de fusiones y adquisiciones (M&A) en Estados Unidos.
- Inversión en capital de crecimiento: 90 millones de dólares estadounidenses para ampliar las instalaciones de Lexington y Riverview, según lo previsto. Se observa un buen interés por parte de los clientes.
Nandini Piramal, presidenta de Piramal Pharma Limited, afirmó: "El ejercicio fiscal 2026 ha sido un año tranquilo para la empresa debido al impacto de la liquidación de inventario y a la menor entrada de pedidos en fase inicial durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2026 en nuestro negocio de CDMO. Sin embargo, recientemente, estamos observando indicios de recuperación con un repunte en las solicitudes de propuestas (RFP) y la entrada de pedidos gracias a la mejora de la financiación biofarmacéutica y al aumento de las fusiones y adquisiciones (M&A) en el sector sanitario estadounidense. En nuestro negocio de CHG, estamos invirtiendo en nuevos productos y ampliando nuestra presencia en los mercados fuera de Estados Unidos. La adquisición de una marca nicho como Kenalog, que genera sinergias con nuestro negocio actual, es un paso importante en esta dirección. Nuestro negocio de consumo continúa superando a sus competidores en sus mercados representativos, con un sólido crecimiento en nuestras marcas líderes".
"A pesar de la ralentización del crecimiento en el ejercicio fiscal 2026, seguimos creyendo en las perspectivas de crecimiento a largo plazo de nuestros negocios y las respaldamos con inversiones oportunas en capacidades. El cuarto trimestre ha sido históricamente el trimestre más sólido para la empresa, y prevemos que esta tendencia continúe también este año".
|
Principales aspectos comerciales destacados del tercer trimestre/nueve meses del año fiscal 2026
|
Organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO):
Medicamentos genéricos hospitalarios complejos (CHG):
• Se firmó un acuerdo para adquirir Kenalog® de Bristol-Myers Squibb en una operación íntegramente en efectivo por un pago inicial de 35 millones de dólares estadounidenses y una contraprestación contingente de hasta 65 millones de dólares estadounidenses.
• Kenalog® es un producto inyectable comercial de marca con complejos requisitos de fabricación, que complementa la cartera de productos de CHG. Se espera que genere un margen EBITDA acorde con los márgenes comerciales existentes de CHG.
• Crecimiento superior al del mercado en el mercado consolidado de sevoflurano en Estados Unidos, con una cuota de mercado en valor del 47%, frente al 44% en MAT de marzo de 2024. (Fuente: IQVIA)
• Se iniciaron los suministros de sevoflurano desde la planta de Digwal, de menor coste, en los mercados del resto del mundo. Sin embargo, la recuperación inicial fue menor de lo previsto debido a retrasos regulatorios.
Piramal Consumer Healthcare (PCH):
|
Estado de resultados consolidados
|
(en millones de rupias o según lo indicado)
|
Particulares
|
Trimestrales
|
Nueve meses
|
3TFY26
|
3TFY25
|
YoY%
|
2TFY26
|
QoQ%
|
9MFY26
|
9MFY25
|
YoY%
|
Ingresos por operaciones
|
2.140
|
2.204
|
(3) %
|
2.044
|
5 %
|
6.117
|
6.397
|
(4) %
|
Otros ingresos
|
43
|
12
|
256 %
|
66
|
(34) %
|
167
|
93
|
80 %
|
Ingresos totales
|
2.183
|
2.216
|
(2) %
|
2.109
|
3 %
|
6.285
|
6.490
|
(3) %
|
Coste de materiales
|
786
|
806
|
(2) %
|
703
|
12 %
|
2,183
|
2,277
|
(4) %
|
Gastos de empleado
|
600
|
556
|
8 %
|
611
|
(2) %
|
1,830
|
1,695
|
8 %
|
Otros gastos
|
558
|
504
|
11 %
|
571
|
(2) %
|
1,643
|
1,541
|
7 %
|
EBITDA
|
239
|
350
|
(32) %
|
224
|
7 %
|
628
|
977
|
(36) %
|
Gastos por intereses
|
89
|
103
|
(14) %
|
82
|
8 %
|
258
|
318
|
(19) %
|
Depreciación
|
213
|
197
|
8 %
|
203
|
5 %
|
613
|
574
|
7 %
|
Participación en el beneficio neto de asociadas
|
10
|
17
|
(40) %
|
15
|
(31) %
|
44
|
57
|
(23) %
|
Beneficio antes de impuestos
|
(53)
|
67
|
NM
|
(46)
|
NM
|
(199)
|
142
|
NM
|
Impuestos
|
42
|
63
|
(33) %
|
53
|
(20) %
|
98
|
204
|
(52) %
|
Beneficio neto antes de impuestos
|
(95)
|
4
|
NM
|
(99)
|
NM
|
(297)
|
(62)
|
NM
|
Ítem excepcional1
|
(41)
|
-
|
NM
|
-
|
NM
|
(20)
|
-
|
NM
|
Beneficio neto después de impuestos después de partidas excepcionales
|
(136)
|
4
|
NM
|
(99)
|
NM
|
(317)
|
(62)
|
NM
|
1. T3FY26 - Incluye provisión para gratificaciones y cobro de licencias debido al impacto del cambio en la Ley LWF ₹ 26 Crs. y liquidación con clientes de CDMO ₹ 15 Crs.
Conferencia telefónica sobre los resultados del tercer trimestre y de los nueve primeros meses del año fiscal 2026
Piramal Pharma Limited ofrecerá una conferencia telefónica para inversores y analistas el 29 de enero de 2026, de 9:30 a 10:15 (hora estándar de la India), para analizar sus resultados del tercer trimestre y de los nueve primeros meses del año fiscal 2026.
Los detalles para acceder a la conferencia telefónica son los siguientes:
|
Evento
|
Lugar y hora
|
Número de teléfono
|
Rueda de prensa el 29 de enero de 2026
|
La India – 09:30 AM IST
|
+91 22 6280 1461 / +91 22 7115 8320 (Número principal)
|
1 800 120 1221 (número gratuito)
|
Estados Unidos – 11:00 AM
(hora del Este – Nueva York)
|
Número gratuito
18667462133
|
Reino Unido – 04:00 AM
(hora de Londres)
|
Número gratuito
08081011573
|
Singapur – 12:00 PM
(hora de Singapur)
|
Número gratuito
8001012045
|
Hong Kong – 12:00 PM
(hora de Hong Kong)
|
Número gratuito
800964448
|
Express Join with Diamond Pass™
|
Por favor utilice este enlace para registro previo para reducir el tiempo de espera en el momento de unirse a la llamada –haga clic aquí
Acerca de Piramal Pharma Limited:
Piramal Pharma Limited (PPL), (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ofrece una cartera de productos y servicios diferenciados a través de sus 171 centros globales de desarrollo y fabricación y una red de distribución global en más de 100 países. PPL incluye Piramal Pharma Solutions (PPS), una organización integrada de desarrollo y fabricación por contrato; Piramal Critical Care (PCC), una compleja división de genéricos hospitalarios; y Piramal Consumer Healthcare (PCH), que vende productos de consumo y bienestar sin receta. Además, una de las empresas asociadas de PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una empresa conjunta entre Abbvie y PPL, se ha consolidado como uno de los líderes del mercado en el área de terapia oftalmológica en el mercado farmacéutico indio. Asimismo, PPL cuenta con una inversión minoritaria estratégica en Yapan Bio Private Limited, que opera en los segmentos de productos biológicos/bioterapéuticos y vacunas.
Si desea más información visite: Piramal Pharma | LinkedIn
1. Incluye una instalación a través de la inversión minoritaria de PPL en Yapan Bio.
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1855206/Piramal_Pharma_Limited_Logo.jpg
Compartir este artículo