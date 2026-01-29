Piramal Pharma Limited anuncia resultados del tercer trimestre y nueve meses del año fiscal 2026

BOMBAY, La India, 29 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), una empresa líder mundial en productos farmacéuticos, de salud y bienestar, anunció hoy sus resultados independientes y consolidados para el tercer trimestre (T3) y los nueve meses (9M) finalizados el 31 de diciembre de 2025.

Datos financieros consolidados destacados (en millones de rupias o según lo indicado) Particulares 3TFY26 3TFY25 YoY% 9MFY26 9MFY25 YoY% Ingresos operativos 2.140 2.204 (3) % 6.117 6.397 (4) % CDMO 1.166 1.278 (9) % 3.207 3.659 (12) % CHG 668 654 2 % 1.948 1.928 1 % PCH 334 278 20 % 954 819 16 % EBITDA 239 350 (32) % 628 977 (36) % Margen EBITDA 11 % 16 %

10 % 15 %

PAT antes de partidas esperadas (95) 4 NM (297) (62) NM Ítem excepcional (41) - NM (20) - NM PAT después de partidas esperadas (136) 4 NM (317) (62) NM

Aspectos destacados del tercer trimestre y los nueve primeros meses del año fiscal 2026

El crecimiento de los ingresos en el tercer trimestre/nueve meses del año fiscal 2026 se vio afectado por la liquidación de inventario de un importante producto comercial bajo patente por parte de un cliente, la ralentización de la entrada de pedidos en fase inicial en el primer semestre del año fiscal 2026 debido a la recuperación inconsistente de la financiación biofarmacéutica en Estados Unidos, junto con la incertidumbre sobre las políticas comerciales globales, y los retrasos regulatorios en la anestesia inhalatoria para mercados fuera de Estados Unidos desde la planta de Digwal.

de los ingresos en el tercer trimestre/nueve meses del año fiscal 2026 se vio afectado por la liquidación de inventario de un importante producto comercial bajo patente por parte de un cliente, la ralentización de la entrada de pedidos en fase inicial en el primer semestre del año fiscal 2026 debido a la recuperación inconsistente de la financiación biofarmacéutica en Estados Unidos, junto con la incertidumbre sobre las políticas comerciales globales, y los retrasos regulatorios en la anestesia inhalatoria para mercados fuera de Estados Unidos desde la planta de Digwal. Margen de EBITDA : A pesar de la disminución de los ingresos, el impacto en el EBITDA se vio parcialmente compensado por nuestros esfuerzos de optimización de costes y excelencia operativa.

: A pesar de la disminución de los ingresos, el impacto en el EBITDA se vio parcialmente compensado por nuestros esfuerzos de optimización de costes y excelencia operativa. Se observa un repunte significativo en las solicitudes de propuestas (RFP) con indicios tempranos de recuperación en la entrada de pedidos desde octubre de 2025, gracias a la mejora de la financiación biofarmacéutica y al aumento de las actividades de fusiones y adquisiciones (M&A) en Estados Unidos.

desde octubre de 2025, gracias a la mejora de la financiación biofarmacéutica y al aumento de las actividades de fusiones y adquisiciones (M&A) en Estados Unidos. Inversión en capital de crecimiento: 90 millones de dólares estadounidenses para ampliar las instalaciones de Lexington y Riverview, según lo previsto. Se observa un buen interés por parte de los clientes.

Nandini Piramal, presidenta de Piramal Pharma Limited, afirmó: "El ejercicio fiscal 2026 ha sido un año tranquilo para la empresa debido al impacto de la liquidación de inventario y a la menor entrada de pedidos en fase inicial durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2026 en nuestro negocio de CDMO. Sin embargo, recientemente, estamos observando indicios de recuperación con un repunte en las solicitudes de propuestas (RFP) y la entrada de pedidos gracias a la mejora de la financiación biofarmacéutica y al aumento de las fusiones y adquisiciones (M&A) en el sector sanitario estadounidense. En nuestro negocio de CHG, estamos invirtiendo en nuevos productos y ampliando nuestra presencia en los mercados fuera de Estados Unidos. La adquisición de una marca nicho como Kenalog, que genera sinergias con nuestro negocio actual, es un paso importante en esta dirección. Nuestro negocio de consumo continúa superando a sus competidores en sus mercados representativos, con un sólido crecimiento en nuestras marcas líderes".

"A pesar de la ralentización del crecimiento en el ejercicio fiscal 2026, seguimos creyendo en las perspectivas de crecimiento a largo plazo de nuestros negocios y las respaldamos con inversiones oportunas en capacidades. El cuarto trimestre ha sido históricamente el trimestre más sólido para la empresa, y prevemos que esta tendencia continúe también este año".

Principales aspectos comerciales destacados del tercer trimestre/nueve meses del año fiscal 2026 Organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO): La financiación biofarmacéutica en el segundo semestre del año fiscal 2025 ha mostrado signos de recuperación , con una financiación en el segundo semestre del año fiscal 2025 cercana al doble en comparación con el primer semestre del año fiscal 2025 y superior en más del 50% en comparación con el segundo semestre del año fiscal 2024. Sin embargo, en términos anuales, la financiación del año fiscal 2025 se mantuvo sin cambios en comparación con el año fiscal 2024.

, con una financiación en el segundo semestre del año fiscal 2025 cercana al doble en comparación con el primer semestre del año fiscal 2025 y superior en más del 50% en comparación con el segundo semestre del año fiscal 2024. Sin embargo, en términos anuales, la financiación del año fiscal 2025 se mantuvo sin cambios en comparación con el año fiscal 2024. Se observa una mejora significativa en las solicitudes de propuestas (RFP) y un repunte en la entrada de pedidos desde octubre de 2025. Crecimiento de pedidos tanto de grandes farmacéuticas como de empresas biotecnológicas medianas.

desde octubre de 2025. Crecimiento de pedidos tanto de grandes farmacéuticas como de empresas biotecnológicas medianas. Las tendencias de RFP/RFI para nuestras instalaciones en el extranjero con capacidades diferenciadas se mantuvieron saludables. Estas plantas tienen un margen bruto superior y una ampliación en estas instalaciones puede impulsar la rentabilidad futura.

se mantuvieron saludables. Estas plantas tienen un margen bruto superior y una ampliación en estas instalaciones puede impulsar la rentabilidad futura. El mantenimiento de la financiación biofarmacéutica, junto con una toma de decisiones más rápida por parte de los clientes, será clave para un crecimiento sólido en el año fiscal 2027.

La inversión de 90 millones de dólares estadounidenses para ampliar las instalaciones de Lexington y Riverview avanza según lo previsto. Se observa un buen interés de los clientes por nuestras plantas de Norteamérica, especialmente de aquellos que buscan la relocalización.

para ampliar las instalaciones de Lexington y Riverview avanza según lo previsto. Se observa un buen interés de los clientes por nuestras plantas de Norteamérica, especialmente de aquellos que buscan la relocalización. Mantuvimos nuestro récord de calidad líder en su clase: completamos con éxito 30 inspecciones regulatorias, incluidas 2 inspecciones de la FDA de Estados Unidos en el tercer trimestre del año fiscal 2026. Mantenemos nuestra certificación "Cero OAI". Medicamentos genéricos hospitalarios complejos (CHG): Adquisición de Kenalog® - • Se firmó un acuerdo para adquirir Kenalog® de Bristol-Myers Squibb en una operación íntegramente en efectivo por un pago inicial de 35 millones de dólares estadounidenses y una contraprestación contingente de hasta 65 millones de dólares estadounidenses. • Kenalog® es un producto inyectable comercial de marca con complejos requisitos de fabricación, que complementa la cartera de productos de CHG. Se espera que genere un margen EBITDA acorde con los márgenes comerciales existentes de CHG. Anestesia por inhalación (IA) - • Crecimiento superior al del mercado en el mercado consolidado de sevoflurano en Estados Unidos, con una cuota de mercado en valor del 47%, frente al 44% en MAT de marzo de 2024. (Fuente: IQVIA) • Se iniciaron los suministros de sevoflurano desde la planta de Digwal, de menor coste, en los mercados del resto del mundo. Sin embargo, la recuperación inicial fue menor de lo previsto debido a retrasos regulatorios. Terapia intratecal: El suministro afectado en el segundo trimestre del año fiscal 2026 se ha normalizado. Mantuvimos nuestro primer puesto en baclofeno intratecal en Estados Unidos, con una cuota de mercado del 75%. (Fuente: IQVIA)

El suministro afectado en el segundo trimestre del año fiscal 2026 se ha normalizado. Mantuvimos nuestro primer puesto en baclofeno intratecal en Estados Unidos, con una cuota de mercado del 75%. (Fuente: IQVIA) Tratamiento del dolor inyectable: Las iniciativas para resolver las limitaciones de suministro están empezando a dar resultados. Piramal Consumer Healthcare (PCH): Power Brands creció con fuerza, con un crecimiento interanual del 30%/23% durante el tercer trimestre/9 meses del año fiscal 2026, contribuyendo al 51% de las ventas totales de PCH. El crecimiento se debió principalmente a Little's, Lacto Calamine, CIR e i-range.

creció con fuerza, con un crecimiento interanual del 30%/23% durante el tercer trimestre/9 meses del año fiscal 2026, contribuyendo al 51% de las ventas totales de PCH. El crecimiento se debió principalmente a Little's, Lacto Calamine, CIR e i-range. Lanzamientos de nuevos productos : Se lanzaron 31 nuevos productos y SKU en los 9 meses del año fiscal 2026.

: Se lanzaron 31 nuevos productos y SKU en los 9 meses del año fiscal 2026. Se invirtió aproximadamente el 12% de las ventas de PCH en medios y promociones en los 9 meses del año fiscal 2026.

Las ventas de comercio electrónico crecieron un 50% interanual en los 9 meses del año fiscal 2026, contribuyendo aproximadamente al 26% de las ventas de PCH. Más del 40% de las ventas de comercio electrónico provienen del comercio rápido.

crecieron un 50% interanual en los 9 meses del año fiscal 2026, contribuyendo aproximadamente al 26% de las ventas de PCH. Más del 40% de las ventas de comercio electrónico provienen del comercio rápido. Optimización de la cartera y la combinación de canales de distribución: Se enfocaron los esfuerzos en el crecimiento de marcas rentables y canales de distribución con mejores márgenes.

Estado de resultados consolidados (en millones de rupias o según lo indicado) Particulares Trimestrales Nueve meses 3TFY26 3TFY25 YoY% 2TFY26 QoQ% 9MFY26 9MFY25 YoY% Ingresos por operaciones 2.140 2.204 (3) % 2.044 5 % 6.117 6.397 (4) % Otros ingresos 43 12 256 % 66 (34) % 167 93 80 % Ingresos totales 2.183 2.216 (2) % 2.109 3 % 6.285 6.490 (3) % Coste de materiales 786 806 (2) % 703 12 % 2,183 2,277 (4) % Gastos de empleado 600 556 8 % 611 (2) % 1,830 1,695 8 % Otros gastos 558 504 11 % 571 (2) % 1,643 1,541 7 % EBITDA 239 350 (32) % 224 7 % 628 977 (36) % Gastos por intereses 89 103 (14) % 82 8 % 258 318 (19) % Depreciación 213 197 8 % 203 5 % 613 574 7 % Participación en el beneficio neto de asociadas 10 17 (40) % 15 (31) % 44 57 (23) % Beneficio antes de impuestos (53) 67 NM (46) NM (199) 142 NM Impuestos 42 63 (33) % 53 (20) % 98 204 (52) % Beneficio neto antes de impuestos (95) 4 NM (99) NM (297) (62) NM Ítem excepcional1 (41) - NM - NM (20) - NM Beneficio neto después de impuestos después de partidas excepcionales (136) 4 NM (99) NM (317) (62) NM 1. T3FY26 - Incluye provisión para gratificaciones y cobro de licencias debido al impacto del cambio en la Ley LWF ₹ 26 Crs. y liquidación con clientes de CDMO ₹ 15 Crs.

9MFY26 – Incluye partidas excepcionales del T3FY26 parcialmente compensadas por ingresos únicos por insolvencia recibidos en el T1FY26 de un reclamo presentado contra un proveedor externo de CHG por ₹ 21Crs.

Conferencia telefónica sobre los resultados del tercer trimestre y de los nueve primeros meses del año fiscal 2026

Piramal Pharma Limited ofrecerá una conferencia telefónica para inversores y analistas el 29 de enero de 2026, de 9:30 a 10:15 (hora estándar de la India), para analizar sus resultados del tercer trimestre y de los nueve primeros meses del año fiscal 2026.

Los detalles para acceder a la conferencia telefónica son los siguientes:

Acerca de Piramal Pharma Limited:

Piramal Pharma Limited (PPL), (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ofrece una cartera de productos y servicios diferenciados a través de sus 171 centros globales de desarrollo y fabricación y una red de distribución global en más de 100 países. PPL incluye Piramal Pharma Solutions (PPS), una organización integrada de desarrollo y fabricación por contrato; Piramal Critical Care (PCC), una compleja división de genéricos hospitalarios; y Piramal Consumer Healthcare (PCH), que vende productos de consumo y bienestar sin receta. Además, una de las empresas asociadas de PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una empresa conjunta entre Abbvie y PPL, se ha consolidado como uno de los líderes del mercado en el área de terapia oftalmológica en el mercado farmacéutico indio. Asimismo, PPL cuenta con una inversión minoritaria estratégica en Yapan Bio Private Limited, que opera en los segmentos de productos biológicos/bioterapéuticos y vacunas.

