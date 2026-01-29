Piramal Pharma Limited annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de l'exercice 2026
Jan 29, 2026, 13:17 ET
MUMBAI, Inde, 29 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE : PPLPHARMA) (BSE : 543635), un des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique, de la santé et du bien-être, a annoncé aujourd'hui ses résultats individuels et consolidés pour le troisième trimestre (T3) et les neuf premiers mois (9M) clos le 31 décembre 2025.
|
Faits saillants financiers consolidés
|
(en ₹ Crores ou comme indiqué)
|
Données
|
T3EX2026
|
T3EX2025
|
Glissement annuel, %
|
9MEX2026
|
9MEX2025
|
Glissement annuel, %
|
Recettes d'exploitation
|
2 140
|
2 204
|
(3) %
|
6 117
|
6 397
|
(4) %
|
CDMO
|
1 166
|
1 278
|
(9) %
|
3 207
|
3 659
|
(12) %
|
CHG
|
668
|
654
|
2 %
|
1 948
|
1 928
|
1 %
|
PCH
|
334
|
278
|
20 %
|
954
|
819
|
16 %
|
BAIIA
|
239
|
350
|
(32) %
|
628
|
977
|
(36) %
|
Marge BAIIA
|
11 %
|
16 %
|
10 %
|
15 %
|
Bénéfice net d'exploitation (avant élément exceptionnel)
|
(95)
|
4
|
NS
|
(297)
|
(62)
|
NS
|
Élément exceptionnel
|
(41)
|
-
|
NS
|
(20)
|
-
|
NS
|
Bénéfice net d'exploitation (après élément exceptionnel)
|
(136)
|
4
|
NS
|
(317)
|
(62)
|
NS
Principaux faits saillants pour le troisième trimestre/des 9 premiers mois de l'exercice 2026
- La croissance du chiffre d'affaires au cours du troisième trimestre/des 9 premiers mois de l'exercice 2026 a été affectée par le déstockage par un client d'un grand produit commercial breveté, par le ralentissement des entrées de commandes en phase initiale au cours du premier semestre de l'exercice 2026 en raison d'une reprise irrégulière du financement biopharmaceutique aux États-Unis et d'incertitudes sur les politiques commerciales mondiales, ainsi que par des retards réglementaires pour les produits d'anesthésie par inhalation de l'usine de Digwal destinés aux marchés hors États-Unis.
- Marge BAIIA - Malgré la baisse des recettes, l'impact sur le BAIIA a été partiellement compensé par nos efforts d'optimisation des coûts et d'excellence opérationnelle.
- On observe une reprise significative des demandes de proposition avec des signes précurseurs de reprise des entrées de commandes depuis octobre 2025 grâce à l'amélioration du financement de la biopharmacie et à l'augmentation des activités de fusion et d'acquisition aux États-Unis.
- Augmentation des investissements - L'investissement de 90 millions de dollars pour agrandir les usines de Lexington et de Riverview est en bonne voie. Nous constatons un intérêt de la part des clients.
Nandini Piramal, présidente de Piramal Pharma Limited, a déclaré : « L'exercice 2026 a été un exercice mitigé pour l'entreprise en raison de l'impact du déstockage et du ralentissement des entrées de commandes au premier semestre dans notre activité CDMO. Toutefois, nous observons depuis peu les premiers signes d'une reprise avec l'augmentation des demandes de proposition et des entrées de commandes grâce à l'amélioration du financement de la biopharmacie et à l'accroissement des activités de fusion et d'acquisition dans le secteur de la santé aux États-Unis. Dans notre activité CHG, nous investissons dans de nouveaux produits et développons notre présence sur les marchés hors États-Unis. L'acquisition d'une marque de niche comme Kenalog, qui est en synergie avec nos activités actuelles, est une étape importante dans ce sens. Nos activités grand public continuent de dépasser les attentes sur leurs marchés représentatifs, avec une croissance robuste de nos marques phares.
Malgré le ralentissement de la croissance au cours de l'exercice 2026, nous continuons à croire aux perspectives de croissance à long terme de nos activités et nous les soutenons par des investissements opportuns dans les capacités et les compétences. Le quatrième trimestre a toujours été le plus solide pour l'entreprise, et nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive cette année également. »
|
Principaux faits saillants de l'activité pour le troisième trimestre et les 9 premiers mois de l'exercice 2026
|
Organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) :
Génériques hospitaliers complexes (CHG) :
Piramal Consumer Healthcare (PCH) :
|
Compte de résultat consolidé
|
(en ₹ Crores ou comme indiqué)
|
Données
|
Trimestriel
|
Neuf mois
|
T3EX2026
|
T3EX2025
|
Glissement annuel, %
|
T2EX2026
|
Glissement trimestriel, %
|
9MEX2026
|
9MEX2025
|
Glissement annuel, %
|
Recettes d'exploitation
|
2 140
|
2 204
|
(3) %
|
2 044
|
5 %
|
6 117
|
6 397
|
(4) %
|
Autres revenus
|
43
|
12
|
256 %
|
66
|
(34) %
|
167
|
93
|
80 %
|
Total des revenus
|
2 183
|
2 216
|
(2) %
|
2 109
|
3 %
|
6 285
|
6 490
|
(3) %
|
Coût des matériaux
|
786
|
806
|
(2) %
|
703
|
12 %
|
2 183
|
2 277
|
(4) %
|
Frais de personnel
|
600
|
556
|
8 %
|
611
|
(2) %
|
1 830
|
1 695
|
8 %
|
Autres dépenses
|
558
|
504
|
11 %
|
571
|
(2) %
|
1 643
|
1 541
|
7 %
|
BAIIA
|
239
|
350
|
(32) %
|
224
|
7 %
|
628
|
977
|
(36) %
|
Charges d'intérêt
|
89
|
103
|
(14) %
|
82
|
8 %
|
258
|
318
|
(19) %
|
Amortissement
|
213
|
197
|
8 %
|
203
|
5 %
|
613
|
574
|
7 %
|
Part du résultat net des entreprises associées
|
10
|
17
|
(40) %
|
15
|
(31) %
|
44
|
57
|
(23) %
|
Bénéfice avant impôt
|
(53)
|
67
|
NS
|
(46)
|
NS
|
(199)
|
142
|
NS
|
Impôts
|
42
|
63
|
(33) %
|
53
|
(20) %
|
98
|
204
|
(52) %
|
Bénéfice net après impôt
|
(95)
|
4
|
NS
|
(99)
|
NS
|
(297)
|
(62)
|
NS
|
Élément exceptionnel1
|
(41)
|
-
|
NS
|
-
|
NS
|
(20)
|
-
|
NS
|
Bénéfice net après impôts (après élément exceptionnel)
|
(136)
|
4
|
NS
|
(99)
|
NS
|
(317)
|
(62)
|
NS
|
1. T3EX2026 - Inclut les provisions pour gratifications et congés payés en raison de l'impact de la modification de la loi LWF ₹ 26 Crs. et le règlement avec les clients CDMO ₹ 15 Cr.
Conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre et des neuf premiers mois de l'exercice 2026
Piramal Pharma Limited tiendra une conférence téléphonique pour les investisseurs/analystes le 29 janvier 2026 de 9 h 30 à 10 h 15 (heure normale de l'Inde) pour discuter de ses résultats du troisième trimestre et des neuf premiers mois de l'exercice 2026.
Les détails pour rejoindre la téléconférence sont les suivants :
|
Événement
|
Lieu et heure
|
Numéro de téléphone
|
Conférence téléphonique du
|
Inde - 9 h 30, heure normale de l'Inde
|
+91 22 6280 1461 / +91 22 7115 8320 (numéro principal)
|
1 800 120 1221 (numéro gratuit)
|
États-Unis - 11 h
(heure de l'Est - New York)
|
Numéro d'appel gratuit
18667462133
|
Royaume-Uni - 4 h
(heure de Londres)
|
Numéro d'appel gratuit
08081011573
|
Singapour - 12 h
(heure de Singapour)
|
Numéro d'appel gratuit
8001012045
|
Hong Kong - 12 h
(heure de Hong Kong)
|
Numéro d'appel gratuit
800964448
|
Accès express avec Diamond Pass™
|
Veuillez utiliser ce lien pour vous inscrire au préalable afin de réduire le temps d'attente au moment de rejoindre l'appel -Cliquez ici
À propos de Piramal Pharma Limited :
Piramal Pharma Limited (PPL), (NSE : PPLPHARMA) (BSE : 543635) propose un portefeuille de produits et de services différenciés grâce à ses 171 sites de développement et de fabrication dans le monde et à un réseau de distribution mondial s'étendant à plus de 100 pays. PPL comprend Piramal Pharma Solutions (PPS), une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat ; Piramal Critical Care (PCC), une activité de génériques complexes hospitaliers complexes ; et Piramal Consumer Healthcare (PCH), qui vend des produits de consommation et de bien-être en vente libre. En outre, l'une des entreprises associées à Piramal Pharma Limited, Abbvie Therapeutics India Private Limited, une coentreprise entre Abbvie et Piramal Pharma Limited, s'est imposée comme l'un des leaders du marché pharmaceutique indien dans le domaine des thérapies ophtalmologiques. Piramal Pharma Limited détient une participation stratégique minoritaire au sein de Yapan Bio Private Limited, qui opère dans les segments des produits biologiques/biothérapeutiques et des vaccins.
1. Dont un site via l'investissement minoritaire de PPL dans Yapan Bio.
