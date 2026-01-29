Piramal Pharma Limited annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de l'exercice 2026

MUMBAI, Inde, 29 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE : PPLPHARMA) (BSE : 543635), un des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique, de la santé et du bien-être, a annoncé aujourd'hui ses résultats individuels et consolidés pour le troisième trimestre (T3) et les neuf premiers mois (9M) clos le 31 décembre 2025.

Faits saillants financiers consolidés (en ₹ Crores ou comme indiqué) Données T3EX2026 T3EX2025 Glissement annuel, % 9MEX2026 9MEX2025 Glissement annuel, % Recettes d'exploitation 2 140 2 204 (3) % 6 117 6 397 (4) % CDMO 1 166 1 278 (9) % 3 207 3 659 (12) % CHG 668 654 2 % 1 948 1 928 1 % PCH 334 278 20 % 954 819 16 % BAIIA 239 350 (32) % 628 977 (36) % Marge BAIIA 11 % 16 %

10 % 15 %

Bénéfice net d'exploitation (avant élément exceptionnel) (95) 4 NS (297) (62) NS Élément exceptionnel (41) - NS (20) - NS Bénéfice net d'exploitation (après élément exceptionnel) (136) 4 NS (317) (62) NS

Principaux faits saillants pour le troisième trimestre/des 9 premiers mois de l'exercice 2026

La croissance du chiffre d'affaires au cours du troisième trimestre/des 9 premiers mois de l'exercice 2026 a été affectée par le déstockage par un client d'un grand produit commercial breveté, par le ralentissement des entrées de commandes en phase initiale au cours du premier semestre de l'exercice 2026 en raison d'une reprise irrégulière du financement biopharmaceutique aux États-Unis et d'incertitudes sur les politiques commerciales mondiales, ainsi que par des retards réglementaires pour les produits d'anesthésie par inhalation de l'usine de Digwal destinés aux marchés hors États-Unis.

Malgré la baisse des recettes, l'impact sur le BAIIA a été partiellement compensé par nos efforts d'optimisation des coûts et d'excellence opérationnelle. On observe une reprise significative des demandes de proposition avec des signes précurseurs de reprise des entrées de commandes depuis octobre 2025 grâce à l'amélioration du financement de la biopharmacie et à l'augmentation des activités de fusion et d'acquisition aux États-Unis.

Nandini Piramal, présidente de Piramal Pharma Limited, a déclaré : « L'exercice 2026 a été un exercice mitigé pour l'entreprise en raison de l'impact du déstockage et du ralentissement des entrées de commandes au premier semestre dans notre activité CDMO. Toutefois, nous observons depuis peu les premiers signes d'une reprise avec l'augmentation des demandes de proposition et des entrées de commandes grâce à l'amélioration du financement de la biopharmacie et à l'accroissement des activités de fusion et d'acquisition dans le secteur de la santé aux États-Unis. Dans notre activité CHG, nous investissons dans de nouveaux produits et développons notre présence sur les marchés hors États-Unis. L'acquisition d'une marque de niche comme Kenalog, qui est en synergie avec nos activités actuelles, est une étape importante dans ce sens. Nos activités grand public continuent de dépasser les attentes sur leurs marchés représentatifs, avec une croissance robuste de nos marques phares.

Malgré le ralentissement de la croissance au cours de l'exercice 2026, nous continuons à croire aux perspectives de croissance à long terme de nos activités et nous les soutenons par des investissements opportuns dans les capacités et les compétences. Le quatrième trimestre a toujours été le plus solide pour l'entreprise, et nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive cette année également. »

Principaux faits saillants de l'activité pour le troisième trimestre et les 9 premiers mois de l'exercice 2026 Organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) : Le financement de l'industrie biopharmaceutique au deuxième semestre de l'année civile 2025 a montré des signes de reprise avec un financement au deuxième semestre qui a presque doublé par rapport au premier semestre et qui a augmenté de plus de 50 % par rapport au deuxième semestre de l'année civile 2024. Toutefois, sur l'ensemble de l'année, le financement de l'année civile 2025 est resté stable par rapport à celui de l'année civile 2024.

sont restées saines. Ces sites présentent une marge brute supérieure et leur montée en puissance peut favoriser la rentabilité à l'avenir. Le maintien du financement de l'industrie biopharmaceutique et la prise de décision plus rapide des clients devraient être la clé d'une croissance saine au cours de l'exercice 2027.

L'investissement de 90 millions de dollars pour agrandir les usines de Lexington et de Riverview est en bonne voie. Nous constatons un intérêt de la part des clients pour nos sites d'Amérique du Nord, en particulier de la part de ceux qui recherchent l'onshoring.

Anesthésie par inhalation (IA) - Croissance plus rapide que le marché sur le marché mature du sévoflurane aux États-Unis avec une part de marché en valeur de 47 % - en hausse par rapport aux 44 % du total annuel mobile fin mars 2024. (Source:- IQVIA) Lancement de l'approvisionnement en sévoflurane à partir de l'usine moins coûteuse de Digwal sur les marchés du reste du monde. Toutefois, la reprise initiale est inférieure aux prévisions en raison de retards réglementaires.

Thérapie intrathécale - L'offre impactée au deuxième trimestre de l'exercice 2026 s'est normalisée. Nous avons conservé notre première place dans le domaine du baclofène intrathécal aux États-Unis, avec une part de marché en valeur de 75 %. (Source:- IQVIA)

se sont renforcées avec une croissance de 30 %/23 % en glissement annuel au cours du troisième trimestre/des 9 premiers mois de l'exercice 2026, contribuant à 51 % des ventes totales de PCH. La croissance est principalement due à Little's, Lacto Calamine, CIR et i-range. Lancement de nouveaux produits - 31 nouveaux produits et UGS ont été lancés au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2026.

- 31 nouveaux produits et UGS ont été lancés au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2026. Investissement d'environ 12 % des ventes de PCH dans les médias et la promotion au cours des 9 premiers mois de l'exercice 2026.

au cours des 9 premiers mois de l'exercice 2026. Les ventes du commerce électronique ont augmenté de 50 % en glissement annuel au cours des 9 premiers mois de l'exercice 2026, contribuant à hauteur de 26 % aux ventes de PCH. Plus de 40 % des ventes du commerce électronique proviennent du commerce rapide.

Compte de résultat consolidé (en ₹ Crores ou comme indiqué) Données Trimestriel Neuf mois T3EX2026 T3EX2025 Glissement annuel, % T2EX2026 Glissement trimestriel, % 9MEX2026 9MEX2025 Glissement annuel, % Recettes d'exploitation 2 140 2 204 (3) % 2 044 5 % 6 117 6 397 (4) % Autres revenus 43 12 256 % 66 (34) % 167 93 80 % Total des revenus 2 183 2 216 (2) % 2 109 3 % 6 285 6 490 (3) % Coût des matériaux 786 806 (2) % 703 12 % 2 183 2 277 (4) % Frais de personnel 600 556 8 % 611 (2) % 1 830 1 695 8 % Autres dépenses 558 504 11 % 571 (2) % 1 643 1 541 7 % BAIIA 239 350 (32) % 224 7 % 628 977 (36) % Charges d'intérêt 89 103 (14) % 82 8 % 258 318 (19) % Amortissement 213 197 8 % 203 5 % 613 574 7 % Part du résultat net des entreprises associées 10 17 (40) % 15 (31) % 44 57 (23) % Bénéfice avant impôt (53) 67 NS (46) NS (199) 142 NS Impôts 42 63 (33) % 53 (20) % 98 204 (52) % Bénéfice net après impôt (95) 4 NS (99) NS (297) (62) NS Élément exceptionnel1 (41) - NS - NS (20) - NS Bénéfice net après impôts (après élément exceptionnel) (136) 4 NS (99) NS (317) (62) NS 1. T3EX2026 - Inclut les provisions pour gratifications et congés payés en raison de l'impact de la modification de la loi LWF ₹ 26 Crs. et le règlement avec les clients CDMO ₹ 15 Cr.

9MEX2026 - Inclut les éléments exceptionnels du T3EX2026 partiellement compensés par une indemnité d'insolvabilité unique reçu au T1EX2026 à la suite d'une action intentée contre un fournisseur tiers de CHG d'un montant de ₹ 21 Cr.

À propos de Piramal Pharma Limited :

Piramal Pharma Limited (PPL), (NSE : PPLPHARMA) (BSE : 543635) propose un portefeuille de produits et de services différenciés grâce à ses 171 sites de développement et de fabrication dans le monde et à un réseau de distribution mondial s'étendant à plus de 100 pays. PPL comprend Piramal Pharma Solutions (PPS), une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat ; Piramal Critical Care (PCC), une activité de génériques complexes hospitaliers complexes ; et Piramal Consumer Healthcare (PCH), qui vend des produits de consommation et de bien-être en vente libre. En outre, l'une des entreprises associées à Piramal Pharma Limited, Abbvie Therapeutics India Private Limited, une coentreprise entre Abbvie et Piramal Pharma Limited, s'est imposée comme l'un des leaders du marché pharmaceutique indien dans le domaine des thérapies ophtalmologiques. Piramal Pharma Limited détient une participation stratégique minoritaire au sein de Yapan Bio Private Limited, qui opère dans les segments des produits biologiques/biothérapeutiques et des vaccins.

1. Dont un site via l'investissement minoritaire de PPL dans Yapan Bio.

