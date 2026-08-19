Piramal Pharma Limited completa la adquisición de una participación mayoritaria en Yapan Bio Private Limited

Yapan Bio Private Limited se especializa en el desarrollo de procesos, la caracterización y los servicios de fabricación GMP de fase I y II para vacunas y productos biológicos.

Piramal posee una participación en Yapan Bio desde el año 2021, lo que permite a la empresa ofrecer una amplia gama de capacidades en el desarrollo y la fabricación de productos biológicos.

Esta adquisición transforma a Yapan Bio de empresa asociada de Piramal a filial, mejorando así su capacidad para ofrecer servicios CDMO complejos e integrados para macromoléculas.

BOMBAY, India, 19 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) ("PPL") ha completado la adquisición de una participación adicional del 40,67% en Yapan Bio Private Limited ("Yapan Bio"), una CDMO con sede en Hyderabad especializada en vacunas y productos biológicos, por un importe total en efectivo de 76 crore de rupias INR, el equivalente a 7,95 millones de dólares estadounidenses. Como resultado de esta transacción, PPL ya cuenta con el 74% del capital social de Yapan Bio, convirtiéndola en una filial de PPL.

Peter DeYoung, CEO, Piramal Global Pharma

La adquisición, que se concretó el 18 de agosto de 2026, representa un importante avance en el plan estratégico a largo plazo de PPL para expandir su presencia en el sector de los productos biológicos. Con la finalización de este acuerdo, PPL integrará plenamente las avanzadas capacidades de la filial en el desarrollo de macromoléculas dentro de su oferta de servicios integrados, lo que le permitirá ofrecer a sus clientes una gama más amplia de servicios en este ámbito y ampliar su capacidad para desarrollar y escalar terapias biológicas complejas con mayor eficiencia. La filial continuará operando dentro de la estructura de Piramal Pharma Solutions (PPS), la división de CDMO de PPL.

Yapan Bio también ofrece soporte directo a ADCelerate™, la plataforma integrada de precio fijo de PPS que optimiza el desarrollo de ADC de fase I, desde I+D hasta GMP, en tan solo 12 meses. Esta adquisición mejora aún más ADCelerate™ y refuerza la capacidad de PPL para comercializar ADC que salvan vidas con rapidez y consistencia.

"Esta inversión estratégica no sólo impulsa nuestro crecimiento a largo plazo; también pone en práctica el enfoque centrado en el paciente", afirmó Peter DeYoung, consejero delegado de Piramal Global Pharma. "Al integrar la experiencia especializada de Yapan Bio en nuestra red global, estamos capacitando a nuestros socios para satisfacer una creciente demanda global de productos biológicos complejos y ayudando a los pacientes de todo el mundo a asegurar el acceso continuo a las terapias que necesitan".

Acerca de Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) es una Organización de Desarrollo y Fabricación por Contrato (CDMO) que ofrece soluciones integrales de desarrollo y fabricación a lo largo del ciclo de vida de los fármacos. Atendemos a nuestros clientes a través de una red global integrada de instalaciones en Norteamérica, Europa y Asia. Esto nos permite ofrecer una amplia gama de servicios, que incluyen soluciones para el descubrimiento de fármacos, servicios de desarrollo farmacéutico y de procesos, suministros para ensayos clínicos, suministro comercial de principios activos farmacéuticos (API) y formas farmacéuticas terminadas. También ofrecemos servicios especializados como el desarrollo y la fabricación de API de alta potencia, conjugaciones anticuerpo-fármaco, llenado y acabado estéril, productos y servicios peptídicos y potentes fármacos orales sólidos. PPS también ofrece servicios de desarrollo y fabricación de productos biológicos, incluyendo vacunas y terapias génicas, gracias a la filial de Piramal Pharma Limited, Yapan Bio Private Limited.

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Acerca de Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635) ofrece una cartera de productos y servicios diferenciados a través de sus 17 plantas de desarrollo y fabricación a nivel mundial y una red de distribución global en más de 100 países. PPL incluye Piramal Pharma Solutions (PPS), una organización integrada de desarrollo y fabricación por contrato; Piramal Critical Care (PCC), una división de genéricos hospitalarios complejos; y Piramal Consumer Healthcare, que comercializa productos de consumo y bienestar sin receta. Además, una de las empresas asociadas de PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una empresa conjunta entre Abbvie y PPL, se ha consolidado como una de las líderes del mercado en el área de oftalmología en el sector farmacéutico indio.

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