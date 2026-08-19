Piramal Pharma Limited finalise l'acquisition d'une participation majoritaire dans Yapan Bio Private Limited

Yapan Bio Private Limited est spécialisée dans le développement de procédés, la caractérisation et les services de fabrication conformes aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) de phase I et II pour les vaccins et les produits biologiques.

Piramal détient une participation dans Yapan Bio depuis 2021, ce qui permet à la société d'offrir un large éventail de compétences dans les domaines du développement et de la fabrication de produits biologiques.

Cette acquisition fait passer Yapan Bio du statut de société associée de Piramal à celui de filiale, renforçant ainsi la capacité de la société à proposer des services CDMO complexes et intégrés dans le domaine des grandes molécules.

BOMBAY, Inde, 19 août 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Ltd. (NSE : PPLPHARMA) (BSE : 543635) (« PPL ») a finalisé l'acquisition d'une participation supplémentaire de 40,67 % dans Yapan Bio Private Limited (« Yapan Bio »), une société CDMO basée à Hyderabad et spécialisée dans les vaccins et les produits biologiques, pour un montant total en numéraire de 76 crore INR, soit 7,95 millions USD. À la suite de cette opération, PPL détient désormais 74 % du capital de Yapan Bio, ce qui fait de Yapan Bio une filiale de PPL.

Peter DeYoung, CEO, Piramal Global Pharma

Finalisée le 18 août 2026, cette acquisition marque une avancée majeure dans le plan à long terme de PPL visant à renforcer sa présence dans le secteur des produits biologiques. Une fois cette opération finalisée, PPL intégrera pleinement les compétences de pointe de sa filiale en matière de grosses molécules dans son offre de services intégrée, ce qui permettra à la société de proposer à ses clients une gamme de services plus étendue dans ce domaine et de renforcer sa capacité à développer et à mettre en œuvre à grande échelle des thérapies biologiques complexes avec une efficacité accrue. La filiale continuera d'exercer ses activités au sein de Piramal Pharma Solutions (PPS), la branche CDMO de PPL.

Yapan Bio soutient également directement ADCelerate™, la plateforme intégrée à prix fixe de PPS qui permet de rationaliser le développement d'ADC de phase I, de la R&D aux BPF, en seulement 12 mois. Cette acquisition renforce encore davantage ADCelerate™ et consolide la capacité de PPL à commercialiser rapidement et de manière constante des ADC capables de sauver des vies.

« Cet investissement stratégique ne se contente pas de stimuler notre croissance à long terme ; il nous permet également de mettre en pratique notre approche centrée sur le patient », déclare Peter DeYoung, CEO de Piramal Global Pharma. « En intégrant l'expertise spécialisée de Yapan Bio à notre réseau mondial, nous donnons à nos partenaires les moyens de répondre à une demande mondiale croissante en produits biologiques complexes et nous aidons les patients du monde entier à bénéficier d'un accès continu aux traitements dont ils ont besoin. »

À propos de Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) qui propose des solutions de développement et de fabrication de bout en bout tout au long du cycle de vie des médicaments. Nous répondons aux besoins de nos clients par l'intermédiaire d'un réseau mondial intégré d'installations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ce réseau nous permet de fournir une gamme complète de services, notamment des solutions de découverte de médicaments, des services de développement de processus et de produits pharmaceutiques, des fournitures pour les essais cliniques, la mise à disposition commerciale de principes actifs et de formes pharmaceutiques finies. Nous proposons également des services spécialisés tels que la mise au point et la fabrication de principes actifs hautement puissants et de conjugués anticorps-médicaments, le remplissage/la finition stérile, des produits peptidiques et services connexes ainsi que de puissants médicaments solides par voie orale. PPS propose également des services de développement et de fabrication de produits biologiques, notamment des vaccins et des thérapies géniques, par l'entremise de Yapan Bio Private Limited, filiale de Piramal Pharma Limited.

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À propos de Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE : PPLPHARMA I BSE : 543635) propose une gamme de produits et de services différenciés à partir de ses 17 sites de développement et de fabrication dans le monde, sur la base d'un réseau de distribution mondial s'étendant sur plus de 100 pays. Piramal Pharma Limited se compose de Piramal Pharma Solutions, une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat, de Piramal Critical Care, qui se consacre aux génériques hospitaliers complexes, et de Piramal Consumer Healthcare, qui commercialise des produits de consommation et de bien-être en vente libre. L'une des entreprises associées à Piramal Pharma Limited, Abbvie Therapeutics India Private Limited, une coentreprise entre Abbvie et PPL, s'est par ailleurs imposée comme un leader du marché pharmaceutique indien dans le domaine des traitements ophtalmologiques.

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