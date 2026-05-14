-Piramal Pharma Solutions presenta su suite de última generación para conectores de carga útil en sus instalaciones de Riverview, Michigan

La planta de Riverview ofrece servicios integrales para principios activos farmacéuticos (API) y API de alta potencia (HPAPI), incluyendo soluciones especializadas para conectores de carga útil.

Esta avanzada infraestructura mejorará significativamente la capacidad de la empresa para respaldar el desarrollo y la fabricación global de conectores de carga útil y ayudará a sus socios a comercializar terapias complejas como conjugados anticuerpo-fármaco (ADC) y otros bioconjugados.

MUMBAI, India, 14 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, una organización líder mundial de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) y parte de Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) ("PPS"), ha presentado oficialmente una nueva y vanguardista planta de desarrollo y fabricación de conectores de carga útil en su planta de sustancias farmacéuticas de Riverview, Michigan. Este lanzamiento es un elemento clave del plan de inversión más amplio de la compañía, de 90 millones de dólares, para ampliar sus capacidades de fabricación en Estados Unidos, anunciado el año pasado. Además de la planta de conectores de carga útil, el plan incorporará nueva tecnología y capacidades mejoradas de fabricación a escala comercial en la planta dedicada a inyectables estériles de PPS en Lexington, Kentucky. Estas mejoras estratégicas refuerzan el compromiso de PPS de proporcionar terapias complejas e innovadoras a los pacientes de manera rápida y confiable.

Ribbon cutting at Piramal Pharma Solutions’ payload-linker suite, Riverview, MI. Left to right: Peter DeYoung, CEO, Piramal Global Pharma; Nandini Piramal, Chairperson, Piramal Pharma Limited; Herve Berdou, COO, PPS; Manoj Zalpuri, EVP North America Operations, PPS; Bruce Guimares, VP & Site Head, PPS; Stu Needleman, CCO, PPS.

"El lanzamiento de nuestra nueva planta de ensamblaje de cargas útiles en Riverview representa un hito importante para PPS y nuestros socios", declaró Peter DeYoung, consejero delegado de Piramal Global Pharma. "Esta planta reúne experiencia de primer nivel, tecnología avanzada y capacidades de ensamblaje de cargas útiles a escala comercial aquí mismo en Michigan, lo que permite a nuestros clientes acelerar el desarrollo y la entrega de terapias que transforman vidas, como los ADC. Esta inversión demuestra nuestro firme compromiso con la innovación y la fabricación en EE.UU., garantizando que nuestros socios se beneficien de una eficiencia inigualable, seguridad en la cadena de suministro y un proceso integral desde el concepto hasta la clínica para estos medicamentos esenciales".

Con más de 60 años de experiencia en el desarrollo y la fabricación de principios activos farmacéuticos, Riverview es un líder destacado en su sector. Gracias a su amplia experiencia, la planta ofrece una gama completa de capacidades para API y HPAPI. Aprovechando su conocimiento y capacidades especializadas en HPAPI, Riverview actúa como proveedor exclusivo de ensamblaje de cargas útiles de PPS, lo que resulta fundamental para ADCelerate™, el enfoque rápido e integrado de PPS para el desarrollo de ADC en fase I.

La incorporación de este conjunto de tecnologías de enlace de carga útil está diseñada para ayudar a PPS a acelerar los plazos de sus socios y adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado. Equipado con tecnologías avanzadas de contención, automatización y análisis, el conjunto permite una escalabilidad fluida de los programas de enlace de carga útil. Esto fortalece aún más la plataforma ADCelerate™ y posiciona a PPS para satisfacer la creciente demanda de ADC y otras terapias bioconjugadas.

Las ampliaciones en Riverview y Lexington refuerzan la posición de PPS como socio preferido para las empresas innovadoras que buscan soluciones de desarrollo y fabricación de fármacos centradas en el paciente y con sede en EE.UU.

Acerca de Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) es una Organización de Desarrollo y Fabricación por Contrato (CDMO) que ofrece soluciones integrales de desarrollo y fabricación a lo largo del ciclo de vida de los fármacos. Atendemos a nuestros clientes a través de una red globalmente integrada de instalaciones en Norteamérica, Europa y Asia. Esto nos permite ofrecer una amplia gama de servicios, que incluyen soluciones para el descubrimiento de fármacos, servicios de desarrollo farmacéutico y de procesos, suministros para ensayos clínicos, suministro comercial de principios activos farmacéuticos (API) y formas farmacéuticas terminadas. También ofrecemos servicios especializados como el desarrollo y la fabricación de API de alta potencia, conjugaciones anticuerpo-fármaco, llenado y acabado estéril, productos y servicios peptídicos y potentes fármacos orales sólidos. PPS también ofrece servicios de desarrollo y fabricación de productos biológicos, incluyendo vacunas y terapias génicas, gracias a la colaboración con Yapan Bio Private Limited, empresa asociada de Piramal Pharma Limited.

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Acerca de Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) ofrece una cartera de productos y servicios diferenciados a través de sus 17* centros globales de desarrollo y fabricación y una red de distribución global en más de 100 países. PPL incluye Piramal Pharma Solutions (PPS), una organización integrada de desarrollo y fabricación por contrato; Piramal Critical Care (PCC), un negocio complejo de genéricos para hospitales; y Piramal Consumer Healthcare, que vende productos de consumo y bienestar sin receta. Además, una de las empresas asociadas de PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una empresa conjunta entre Abbvie y PPL, se ha consolidado como uno de los líderes del mercado en el área de terapia oftalmológica en el mercado farmacéutico indio. Asimismo, PPL tiene una participación minoritaria estratégica en Yapan Bio Private Limited, que opera en los segmentos de productos biológicos/bioterapéuticos y vacunas.

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