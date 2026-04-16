Piramal Pharma Solutions y Ajinomoto Bio-Pharma Services colaboran en el desarrollo y fabricación de ADC

Piramal Pharma Solutions es líder mundial en el desarrollo y la fabricación de conjugados anticuerpo-fármaco (ADC), y cuenta con más de 20 años de experiencia especializada para apoyar a sus socios desde la fase inicial hasta la comercialización.

Ajinomoto Bio-Pharma Services es un proveedor líder de servicios de fabricación biofarmacéutica y tecnologías de plataforma, responsable del desarrollo de AJICAP™, un conjunto de tecnologías patentadas diseñadas para facilitar la creación de ADC y enlazadores específicos para cada sitio.

Piramal y Ajinomoto Bio-Pharma Services han establecido un acuerdo de colaboración con el objetivo de optimizar los programas de desarrollo y fabricación de ADC de sus clientes.

MUMBAI, India y TOKIO, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, una organización líder mundial en desarrollo y fabricación por contrato (CDMO, por sus siglas en inglés) y parte de Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), y Ajinomoto Bio-Pharma Services ("Aji Bio-Pharma"), un proveedor líder de servicios de fabricación biofarmacéutica y tecnologías de plataforma, han anunciado una colaboración estratégica.

En el marco de esta colaboración, Piramal remitirá a los clientes que busquen tecnología de fabricación de ADC a Aji Bio-Pharma y AJICAP™. Aji Bio-Pharma, por su parte, recomendará a Piramal a sus clientes como posible CDMO para la fabricación de productos mediante la tecnología AJICAP™, brindando apoyo a sus programas en las fases de desarrollo y fabricación.

Tras la firma de este acuerdo, Piramal y Ajinomoto formalizarán un Acuerdo de Transferencia de Materiales (MTA) independiente para permitir la transferencia de tecnología entre ambas compañías. El MTA proporcionará a Piramal la experiencia, las capacidades y el personal necesarios para fabricar productos basados en AJICAP™ con precisión y rapidez.

Como la primera CDMO de ADC aprobada por la FDA a nivel mundial, Piramal cuenta con más de dos décadas de experiencia en el sector. La compañía también fue pionera en la fabricación comercial de ADC, lo que le ha permitido acumular más de 15 años de experiencia especializada. Con una red global de instalaciones de vanguardia, Piramal ha desarrollado cientos de ADC, completado miles de lotes y actualmente fabrica varios ADC comerciales. Las continuas expansiones están incrementando la capacidad de producción de ADC a escala comercial de Piramal.

La tecnología AJICAP™ de Ajinomoto facilita el desarrollo de ADC y tecnologías de enlace específicas para cada sitio mediante procesos sencillos y eficientes, lo que permite a los desarrolladores farmacéuticos en fase inicial crear ADC con mayor eficacia y menor toxicidad. La combinación de esta innovadora plataforma con la experiencia de Piramal en la fabricación de ADC bajo las normas GMP para ensayos clínicos y comerciales permite a los clientes acelerar el desarrollo, optimizar la transferencia de tecnología y simplificar la ampliación de escala.

"Nos entusiasma colaborar con Ajinomoto Bio-Pharma Services y mejorar nuestra plataforma ADC ofreciendo soporte de fabricación para productos basados en AJICAP™", declaró Peter DeYoung, consejero delegado de Piramal Global Pharma. "Con la implementación de estas capacidades, aceleraremos la innovación y ampliaremos el acceso a esta tecnología para nuestros clientes y sus pacientes en todo el mundo".

"Esta colaboración con Piramal amplía el ecosistema que respalda la tecnología AJICAP™ al conectar a los clientes con licencia con un socio experimentado en la fabricación de ADC", declaró Yasuyuki Otake, director ejecutivo corporativo del Departamento de Servicios Biofarmacéuticos de Ajinomoto Co., Inc. "A través de esta colaboración, nuestro objetivo es brindar a nuestros clientes vías simplificadas y acceso a una amplia experiencia en ADC para impulsar programas de alta calidad desde las primeras etapas de desarrollo hasta la fabricación comercial".

Al combinar la tecnología de conjugación específica de AJICAP™ con la amplia experiencia de Piramal en desarrollo y fabricación, esta colaboración ayudará a los clientes a ofrecer terapias ADC seguras, eficaces y precisas con una eficiencia excepcional.

Acerca de Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) es una Organización de Desarrollo y Fabricación por Contrato (CDMO) que ofrece soluciones integrales de desarrollo y fabricación a lo largo del ciclo de vida de los fármacos. Atendemos a nuestros clientes a través de una red globalmente integrada de instalaciones en Norteamérica, Europa y Asia. Esto nos permite ofrecer una amplia gama de servicios, que incluyen soluciones para el descubrimiento de fármacos, servicios de desarrollo farmacéutico y de procesos, suministros para ensayos clínicos, suministro comercial de principios activos farmacéuticos (API) y formas farmacéuticas terminadas. También ofrecemos servicios especializados como el desarrollo y la fabricación de API de alta potencia, conjugaciones anticuerpo-fármaco, llenado y acabado estéril, productos y servicios peptídicos y potentes fármacos orales sólidos. PPS también ofrece servicios de desarrollo y fabricación de productos biológicos, incluyendo vacunas y terapias génicas, gracias a la colaboración con Yapan Bio Private Limited, empresa asociada de Piramal Pharma Limited.

Para obtener más información, visite: Piramal Pharma Solutions | LinkedIn | Facebook | X

Acerca de Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) ofrece una cartera de productos y servicios diferenciados a través de sus 17* centros globales de desarrollo y fabricación y una red de distribución global en más de 100 países. PPL incluye Piramal Pharma Solutions (PPS), una organización integrada de desarrollo y fabricación por contrato; Piramal Critical Care (PCC), un negocio complejo de genéricos para hospitales; y Piramal Consumer Healthcare, que vende productos de consumo y bienestar sin receta. Además, una de las empresas asociadas de PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una empresa conjunta entre Abbvie y PPL, se ha consolidado como uno de los líderes del mercado en el área de terapia oftalmológica en el mercado farmacéutico indio. Asimismo, PPL tiene una participación minoritaria estratégica en Yapan Bio Private Limited, que opera en los segmentos de productos biológicos/bioterapéuticos y vacunas.

Para obtener más información, visite: Piramal Pharma | LinkedIn

* Incluye una instalación a través de la inversión minoritaria de PPL en Yapan Bio.

Acerca de Aji Bio-Pharma Services

Ajinomoto Bio-Pharma Services es una organización de desarrollo y fabricación por contrato totalmente integrada, con sedes en Bélgica, India, Japón y Estados Unidos. Ofrece apoyo en terapia génica, principios activos farmacéuticos (API) y fabricación de moléculas grandes y pequeñas. Ajinomoto Bio-Pharma Services ofrece una amplia gama de plataformas y capacidades innovadoras para programas preclínicos y piloto, así como para la producción a escala comercial, incluyendo API de alta potencia (HPAPI), fabricación en flujo continuo, síntesis de oligonucleótidos, biocatálisis, tecnología de expresión de proteínas Corynex®, conjugación de anticuerpos y fármacos (ADC) y mucho más. Ajinomoto Bio-Pharma Services se dedica a proporcionar un alto nivel de calidad y servicio para satisfacer las necesidades de sus clientes. Más información: www.AjiBio-Pharma.com