Plume reduce la barrera para la inversión institucional coreana a través de la moneda estable KRW1

NUEVA YORK, 3 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Plume, la red líder mundial de activos del mundo real (RWA), ha presentado la moneda estable denominada en KRW, KRW1, emitida por la empresa líder en custodia de activos digitales BDACS (Beyond Digital Asset Custody Service).

Gracias a esta colaboración, los inversores e instituciones coreanos sientan las bases para realizar pagos e inversiones directamente en wones coreanos (a través de KRW1) en todo el ecosistema de Plume.

"Plume opera actualmente uno de los ecosistemas de RWA más grandes del mundo, con más de 280.000 titulares de RWA y 645 millones de dólares en RWA. Al incorporar KRW1 como instrumento de pago e inversión, abrimos una nueva vía, especialmente para los inversores institucionales coreanos, para entrar en el mercado de RWA utilizando una moneda distinta al dólar estadounidense", declaró Teddy Pornprinya, cofundador y director comercial (CBO) de Plume.

La decisión de Plume de seleccionar el won coreano como su primera moneda distinta al dólar estadounidense refleja la preparación regulatoria de Corea y la demanda institucional. Tras las enmiendas a la Ley de Mercados de Capitales y la Ley de Valores Electrónicos del año pasado, Corea introdujo un marco de valores tokenizados (STO) que integra los tokens de seguridad en el sistema financiero regulado y se considera que cuenta con uno de los entornos regulatorios de RWA más avanzados de Asia.

"Corea es un mercado con una regulación relativamente clara, pero que a la vez promueve la innovación. Las principales instituciones financieras están expandiendo sus inversiones relacionadas con RWA y blockchain, lo que convierte a Corea en un centro estratégico clave para la expansión de Plume en Asia", afirmó Pornprinya.

Lanzado por BDACS en septiembre de 2025, KRW1 está totalmente respaldado por depósitos KRW en una cuenta de depósito en garantía en Woori Bank, un banco comercial nacional. BDACS ha completado con éxito una prueba de concepto (PoC) que abarca depósitos en KRW, emisión de tokens y verificación en cadena, validando tanto la viabilidad técnica como la estabilidad operativa.

"Plume se ha consolidado como una plataforma de RWA preparada para instituciones gracias a su cumplimiento normativo integrado y su compatibilidad total con EVM", afirmó Hong-yeol Ryu, consejero delegado de BDACS. "La integración de KRW1 refuerza aún más su posición como proveedor de infraestructura de RWA alineada con la normativa en Asia".

Plume facilita el acceso a activos de gestoras de activos globales, como Apollo Global Management, WisdomTree y BlackOpal, que abarcan clases de activos como préstamos con respaldo inmobiliario, fondos privados y bonos gubernamentales.

Con la introducción de KRW1, los inversores coreanos pueden invertir y recibir rentabilidad directamente en won, lo que reduce los costes FX y la complejidad operativa, a la vez que allana el camino para una mayor participación institucional, la futura emisión en cadena por parte de instituciones financieras coreanas y la expansión a otras monedas asiáticas, como el yen japonés y el dólar de Singapur.

Acerca de Plume

Plume es la red líder de activos del mundo real (RWA). Permite a emisores e instituciones implementar activos en cadena a través de su infraestructura nativa y hacer crecer dichos activos mediante Nest, su protocolo insignia de rendimiento del mundo real. Como ecosistema con la mayor base de monederos activos en el sector de RWA y más de 200 proyectos, Plume está dando forma a la próxima generación de mercados de capital en cadena.

