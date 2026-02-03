Le réseau RWA leader mondial Plume, abaisse la barrière à l'investissement institutionnel coréen grâce à la stablecoin KRW1

NEW YORK, 3 février 2026 /PRNewswire/ -- Plume, le premier réseau mondial d'actifs réels (RWA), a introduit la stablecoin KRW1 libellé en KRW et émis par la principale société de conservation d'actifs numériques BDACS (Beyond Digital Asset Custody Service).

Grâce à cette collaboration, les investisseurs et les institutions coréens ont la possibilité d'effectuer des paiements et des investissements directement en won coréens (via KRW1) dans l'écosystème de Plume.

« Plume exploite actuellement l'un des plus grands écosystèmes de RWA au monde, avec plus de 280 000 détenteurs de RWA et 645 millions de dollars de RWA. En ajoutant la KRW1 comme instrument de paiement et d'investissement, nous ouvrons une nouvelle voie, en particulier pour les investisseurs institutionnels coréens, pour entrer sur le marché RWA en utilisant une devise autre que l'USD », a déclaré Teddy Pornprinya, cofondateur et Chief Business Officer (CBO) de Plume.

La décision de Plume de choisir le won coréen comme première monnaie non USD reflète l'état de préparation réglementaire de la Corée et la demande institutionnelle. Après avoir modifié la loi sur les marchés des capitaux et la loi sur les titres électroniques l'année dernière, la Corée a introduit un cadre pour les titres à jetons (STO) qui intègre les jetons de sécurité dans le système financier réglementé, et est considérée comme ayant l'un des environnements réglementaires les plus avancés en matière de RWA en Asie.

« La Corée est un marché où la réglementation est relativement claire mais favorable à l'innovation. Les grandes institutions financières développent les investissements liés aux RWA et à la blockchain, ce qui fait de la Corée un hub stratégique clé pour l'expansion de Plume en Asie », a déclaré Pornprinya.

Lancé par la BDACS en septembre 2025, la KRW1 est entièrement garantie par des dépôts en KRW détenus sur un compte séquestre auprès d'une banque commerciale nationale, la Woori Bank. BDACS a réalisé une démonstration de faisabilité (PoC couvrant les dépôts en KRW, l'émission de jetons et la vérification sur la chaîne), validant à la fois la faisabilité technique et la stabilité opérationnelle.

« Plume s'est imposée comme une plateforme RWA prête à l'emploi pour les institutions grâce à sa conformité intégrée et à sa compatibilité EVM totale », a déclaré Hong-yeol Ryu, PDG de BDACS. « L'intégration de KRW1 renforce encore sa position en tant que fournisseur d'infrastructure RWA alignée sur la réglementation en Asie. »

Plume donne accès aux actifs de gestionnaires d'actifs internationaux tels qu'Apollo Global Management, WisdomTree et BlackOpal, couvrant des classes d'actifs telles que les prêts adossés à des biens immobiliers, les fonds privés et les obligations d'État.

Avec l'introduction de KRW1, les investisseurs coréens peuvent investir et percevoir des revenus directement en won, ce qui réduit les frais de change et la complexité opérationnelle, tout en ouvrant la voie à une plus grande participation institutionnelle, à de futures émissions sur la chaîne par des institutions financières coréennes et à l'extension à d'autres monnaies asiatiques telles que le yen japonais et le dollar de Singapour.

