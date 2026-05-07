Semidynamics y SiPearl anuncian cooperación estratégica para desarrollar una plataforma informática de IA a gran escala con soberanía de la UE

BARCELONA, España y MAISONS–LAFFITTE, Francia, 7 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- 7 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Semidynamics, una empresa de computación avanzada que desarrolla infraestructura de IA centrada en la memoria para inferencias a gran escala, y SiPearl, el diseñador europeo fabless de CPU de alto rendimiento y eficiencia energética para supercomputación soberana, IA y centros de datos, han firmado una alianza estratégica para desarrollar una plataforma europea de computación de IA a escala de rack dedicada a la inferencia de IA a gran escala en la nube.

Philippe Notton, SiPearl’s CEO and Founder (left), Roger Espasa, CEO of Semidynamics (right)

Ambas compañías comparten un objetivo común: ofrecer una solución informática soberana, de alto rendimiento y eficiencia energética, capaz de respaldar las principales iniciativas europeas, tanto públicas como privadas, incluyendo los programas AI Factory y Giga Factory. Semidynamics y SiPearl coordinarán sus esfuerzos de marketing y ventas para buscar conjuntamente oportunidades de contratación pública en Europa.

Su plataforma integrará tecnologías europeas clave. La CPU basada en Arm® de SiPearl proporcionará computación de propósito general, orquestación y alojamiento del plano de datos, mientras que el ASIC de inferencia de IA/GPU basado en RISC V de Semidynamics actuará como motor principal de aceleración para cargas de trabajo de inferencia de IA y permitirá la escalabilidad del rendimiento en el futuro. Las compañías prevén ofrecer un sistema a escala de rack que proporcione la densidad esperada de las principales plataformas de IA globales. El diseño del rack se basará en los estándares del Open Compute Project (OCP), lo que permitirá la interoperabilidad y la alineación con las prácticas establecidas de infraestructura de nube y centros de datos.

La soberanía tecnológica europea es fundamental para esta colaboración. Al desarrollarse en Europa componentes informáticos clave, como la CPU y el acelerador, la plataforma contribuye a fortalecer la capacidad regional a largo plazo y reduce la dependencia de ecosistemas no europeos de computación integral.

La eficiencia energética siempre ha sido una prioridad clave en el diseño, tanto para Semidynamics como para SiPearl. La plataforma ofrecerá un excelente rendimiento por vatio para ayudar a los clientes a reducir sus costes operativos, cumplir con los requisitos de sostenibilidad y disminuir el coste total de propiedad.

La arquitectura de la plataforma se diseñará para implementaciones en la nube de alto rendimiento y alta fiabilidad. Por lo tanto, resulta ideal para clústeres de servidores de inferencia empresarial y servicios de IA modernos que requieren una potencia de procesamiento constante y a gran escala. Entre las aplicaciones objetivo se incluyen: inferencia de IA en la nube, en particular la implementación de modelos de lógica descriptiva (LLM) y pipelines de generación aumentada de recuperación (RAG); inferencia a escala empresarial en áreas como la automatización del servicio al cliente y el análisis industrial; y cargas de trabajo del sector público soberano donde el control y la autonomía de los datos son esenciales.

En el marco de esta colaboración, en una primera fase, SiPearl proporcionará su tecnología de CPU basada en Arm® y soporte de plataforma para la computación y orquestación del host, mientras que Semidynamics proporcionará su ASIC de GPU/IA basado en RISC-V para inferencia, la habilitación de aceleradores y el diseño de la carcasa y la solución de rack que integra ambas tecnologías. En una segunda fase, se darán a conocer integraciones adicionales a nivel de chiplets. Las empresas gestionarán conjuntamente la arquitectura de referencia, los materiales de marketing y las respuestas coordinadas a las licitaciones.

"En SiPearl estamos encantados de ver cómo el impacto de años de trabajo en la Iniciativa Europea de Procesadores y el ecosistema soberano de la UE se materializa con esta plataforma. Demuestra el progreso sistemático que Semidynamics y SiPearl han logrado individual y colectivamente, y mostrará lo mejor de ambas compañías, tanto en CPU como en aceleradores", afirmó Philippe Notton, consejero delegado y fundador de SiPearl.

"Estamos encantados de trabajar con SiPearl y de ofrecer una CPU europea como parte de nuestra plataforma de inferencia de IA. La combinación de la CPU de alto rendimiento de SiPearl con la tecnología de inferencia de GPU/IA basada en RISC-V de Semidynamics ofrece a Europa una vía creíble hacia una infraestructura de IA soberana a escala de rack, construida en torno a la computación controlada por Europa", añadió Roger Espasa, consejero delegado de Semidynamics.

Acerca de SiPearl

SiPearl es el diseñador europeo fabless de CPU seguras, de alto rendimiento y eficiencia energética para centros de datos, IA y computación de alto rendimiento (HPC) soberanos. Estas CPU ayudarán a abordar desafíos estratégicos en los campos de la seguridad, la defensa, la investigación médica, la energía, el clima y la ingeniería, con una menor huella ambiental.

Con 80 núcleos Arm Neoverse V1 y 61 mil millones de transistores, la CPU de primera generación de SiPearl, Rhea1, se encuentra actualmente en producción. Las CPU de SiPearl equiparán las dos primeras supercomputadoras de exaescala de Europa pertenecientes a EuroHPC JU: Rhea1 se integrará en la máquina JUPITER, ubicada en Alemania, y Rhea2 formará parte de Alice Recoque, en Francia.

Con el apoyo de la Unión Europea y Francia, SiPearl emplea a 200 personas en Francia, España e Italia. Tras una ronda de financiación Serie A de 130 millones de euros, la compañía ha lanzado su ronda Serie B.

Contacto para medios de SiPearl:

Marie-Anne Garigue, responsable de comunicaciones: +33 6 09 05 87 80 – [email protected]

Grégory Bosson, responsable sénior de comunicaciones: + 33 6 60 75 71 61 – [email protected]

Acerca de Semidynamics

Con sede en Barcelona, Semidynamics es una empresa de computación avanzada que desarrolla infraestructura de IA centrada en la memoria. Con un equipo de más de 150 ingenieros y especialistas, la empresa diseña arquitecturas de silicio propias y sistemas integrados verticalmente, optimizados para cargas de trabajo de inferencia de IA a gran escala.

Semidynamics presta servicio a un ecosistema global de socios y clientes, y opera en cumplimiento con los controles de exportación y las regulaciones de comercio internacional aplicables.

Más información: www.semidynamics.com

Contacto para medios de Semidynamics:

David Harold, director de RR.PP.: [email protected]

Laura Batlle, responsable de comunicaciones: [email protected]