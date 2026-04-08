Semidynamics consigue una inversión para impulsar chips de inferencia de IA centrados en la memoria

-Semidynamics consigue una inversión estratégica para impulsar chips de inferencia de IA centrados en la memoria

Esta inversión estratégica facilita la colaboración en infraestructura de IA de próxima generación optimizada para cargas de trabajo con uso intensivo de memoria

BARCELONA, España, 8 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Semidynamics, empresa de computación avanzada que desarrolla infraestructura de IA centrada en la memoria para inferencias a gran escala, anunció hoy una inversión estratégica de SK hynix, uno de los principales fabricantes de memoria del mundo. Esta inversión refleja la convicción compartida de que la arquitectura de memoria, y no solo la capacidad de procesamiento, definirá la economía de la inferencia de IA de próxima generación, donde el coste por token es la métrica clave.

Semidynamics and SK hynix Logos

A medida que los modelos de lenguaje de gran tamaño escalan y las cargas de trabajo multi-turno requieren un contexto persistente durante sesiones de inferencia más largas, el rendimiento del sistema se ve cada vez más limitado por la capacidad de memoria y el movimiento de datos, en lugar de por la capacidad de procesamiento bruta. Semidynamics es capaz de ofrecer una capacidad de memoria varias veces superior a la disponible en los sistemas de inferencia convencionales basados en HBM, lo que permite admitir modelos, cachés KV y contextos más grandes. Estas tres características posibilitan un mayor número de usuarios por rack, lo que se traduce directamente en un menor coste por token.

Con sede en Barcelona, Semidynamics es una de las pocas empresas de procesadores que ha diseñado su implementación propietaria de la arquitectura abierta RISC-V desde cero, superando la limitación de la memoria, no como una adaptación a una arquitectura de computación existente, sino como su tesis fundacional. La arquitectura incorpora la tecnología de subsistema de memoria Gazzillion®, propiedad de Semidynamics y respaldada por una creciente cartera de patentes, y está diseñada para reducir los cuellos de botella en el movimiento de datos que limitan la infraestructura de IA actual. Gazzillion® es la tecnología patentada de Semidynamics para la tolerancia a la latencia, una filosofía de diseño integrada en todo el procesador, desde el núcleo y la unidad tensorial hasta el subsistema de memoria, que mantiene el sistema productivo durante los largos tiempos de acceso a la memoria que ralentizan los aceleradores de IA convencionales.

La compañía completó recientemente la fabricación de un chip de silicio de 3 nm con TSMC, su primera, y una de las primeras logradas por una empresa europea de semiconductores en ese nodo de proceso, lo que marca un hito significativo en su hoja de ruta para ofrecer procesadores de inferencia de IA de alto rendimiento y sistemas integrados verticalmente.

Diseñado para la infraestructura de memoria

Esta inversión refleja la creciente importancia de una estrecha alineación arquitectónica entre los procesadores y las tecnologías de memoria avanzadas. Mediante esta colaboración, ambas compañías explorarán oportunidades para optimizar conjuntamente la arquitectura de Semidynamics con tecnologías de memoria de próxima generación para soportar cargas de trabajo de inferencia de IA cada vez más exigentes.

La arquitectura centrada en la memoria de Semidynamics está diseñada para gestionar las cargas de trabajo que ejercen mayor presión sobre la infraestructura de IA actual: sistemas de razonamiento de agente que ejecutan inferencias de múltiples pasos en contextos extensos, mantienen sesiones con estado y operan de forma continua en lugar de gestionar solicitudes discretas. Estas cargas de trabajo son, fundamentalmente, problemas de movimiento de datos. Al optimizar el flujo de datos a través del sistema, la arquitectura reduce los cuellos de botella de ancho de banda y latencia que determinan el coste por token a gran escala.

Roger Espasa, fundador y consejero delegado de Semidynamics, comentó:

"La inversión de SK hynix refleja directamente hacia dónde se dirige la infraestructura de IA: sistemas donde la arquitectura de memoria es tan estratégicamente importante como la capacidad de procesamiento. Desarrollamos Semidynamics basándonos en esa premisa, y esta asociación fortalece nuestra posición al lanzar nuestra plataforma de inferencia al mercado en un momento en que la industria ha reconocido que la economía de tokens es un problema de memoria tanto como de procesamiento."

Heejin Chung, SVP, responsable de Inversión de Capital de Riesgo, SK hynix America, afirmó:

"Las cargas de trabajo de IA son, fundamentalmente, problemas limitados por la memoria, y la industria ha invertido poco en soluciones a nivel de arquitectura. Semidynamics es una de las pocas empresas que ha desarrollado soluciones desde cero teniendo en cuenta esta limitación".

Financiación e impulso

Esta inversión llega en un momento en que Semidynamics continúa expandiendo su ecosistema de socios en el ámbito de la IA y la computación de alto rendimiento. La inversión respaldará futuros diseños de chips y el desarrollo a nivel de sistema, incluyendo la construcción de plataformas de rack.

Hasta la fecha, la empresa ha obtenido 45 millones de euros en financiación no dilutiva de programas de innovación europeos y españoles, lo que apoya el desarrollo de sus tecnologías de infraestructura y silicio para IA.

Semidynamics está construyendo una plataforma de infraestructura de IA integral, que abarca chips, placas y sistemas a nivel de rack, diseñada para implementaciones de inferencia a escala de centro de datos.

Acerca de Semidynamics

Con sede en Barcelona, Semidynamics es una empresa de computación avanzada que desarrolla infraestructura de IA centrada en la memoria. Con un equipo de más de 150 ingenieros y especialistas, la empresa diseña arquitecturas de silicio propias y sistemas integrados verticalmente, optimizados para cargas de trabajo de inferencia de IA a gran escala.

Semidynamics presta servicio a un ecosistema global de socios y clientes, y opera en cumplimiento con los controles de exportación y las regulaciones de comercio internacional aplicables.

Más información: www.semidynamics.com

Contacto:

David Harold

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