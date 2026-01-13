"STRIKE WORLD: Deadverse Reloaded the Anime" disponible en Prime Video desde el 7 de enero

- "STRIKE WORLD: Deadverse Reloaded the Anime" ya está disponible en Prime Video a nivel mundial desde el 7 de enero de 2026

TOKIO, 13 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- MIXI, Inc. anunció que "STRIKE WORLD: Deadverse Reloaded the Anime", la última entrega de la serie de anime STRIKE WORLD, está disponible en Prime Video a nivel mundial desde el 7 de enero de 2026. Basado en STRIKE WORLD (el juego para smartphones que disfrutaron 65 millones de usuarios en todo el mundo en diciembre de 2025), este nuevo anime estará disponible en 123 países y regiones, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Francia y España.

Clave visual: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102029/202512181249/_prw_PI1fl_Qee5xG5T.png

- Historia

Rinne es una chica que no puede ver las caras de los demás. Nacida en una familia encargada de someter seres sobrenaturales, emprende su primera misión, solo para encontrarse con un enemigo mucho más allá de lo que esperaba, lo que la pone en grave peligro.

Tras ser rescatada por un misterioso hombre llamado Jugemu, Rinne descubre que todos los mundos, incluido el suyo, dentro del multiverso conocido como "STRIKE WORLD" se enfrentan a la destrucción. Mientras viaja con Jugemu a través de mundos al borde del colapso, la joven comienza a forjar un vínculo inquebrantable y avanza hacia la verdad que se esconde tras el fin de todos los mundos.

Imagen 1: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102029/202512181249/_prw_PI2fl_8eMPXMp2.png

Imagen 2: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102029/202512181249/_prw_PI3fl_mV0HrCQO.png

Imagen 3: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102029/202512181249/_prw_PI4fl_OF7B4FfN.png

- Detalles de disponibilidad

Título

Inglés: STRIKE WORLD: Deadverse Reloaded the Anime

Francés: Anime STRIKE WORLD: Deadverse Reloaded

Español: Anime STRIKE WORLD: Deadverse Reloaded

Lanzamiento mundial: 7 de enero de 2026

Plataforma: Prime Video

Disponible: En 123 países y regiones de todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Francia y España.

Obra original: MONSTER STRIKE (MIXI, Inc.)

Producción: MIXI, Inc.

- Comentario del productor de STRIKE WORLD, Keisuke Mishima

"Estamos encantados de poder ofrecer un lanzamiento simultáneo de esta serie a los espectadores de todo el mundo. Esperamos que la historia de Rinne conecte con el público más allá de las fronteras nacionales y culturales, y ofrezca una experiencia memorable que abra nuevos horizontes en MONSTER STRIKE".

Acerca de STRIKE WORLD: Deadverse Reloaded the Anime

https://anime.monster-strike.com/deadverse-reloaded/ (solo en japonés)