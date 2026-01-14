« Anime STRIKE WORLD: Deadverse Reloaded » Disponible sur Prime Video dans le monde entier à partir du 7 janvier 2026

TOKYO, 14 janvier 2026 /PRNewswire/ -- MIXI, Inc. a annoncé la disponibilité mondiale de « Anime STRIKE WORLD : Deadverse Reloaded », le dernier épisode de la série animée STRIKE WORLD, sur Prime Video à partir du 7 janvier 2026. Basé sur STRIKE WORLD, le jeu pour smartphone apprécié par 65 millions d'utilisateurs dans le monde en décembre 2025, ce nouvel anime sera disponible dans 123 pays et régions, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Espagne.

Visuel clé: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102029/202512181249/_prw_PI1fl_Qee5xG5T.png

- Histoire

Rinne est une fille qui ne peut pas voir le visage des autres. Née dans une famille chargée de maîtriser les êtres surnaturels, elle part pour sa première mission. Elle rencontre alors un ennemi bien au-delà de tout ce à quoi elle s'attendait et elle se retrouve en grand danger.

Après avoir été sauvée par un homme mystérieux nommé Jugemu, Rinne apprend que tous les monde - y compris le sien - du multivers connu sous le nom de « STRIKE WORLD » sont menacés de destruction. Alors qu'elle voyage avec Jugemu à travers des mondes au bord de l'effondrement, la jeune fille commence à nouer un lien indéfectible et se rapproche de la vérité cachée derrière la fin de tous les mondes.

Image 1: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102029/202512181249/_prw_PI2fl_8eMPXMp2.png

Image 2: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102029/202512181249/_prw_PI3fl_mV0HrCQO.png

Image 3: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102029/202512181249/_prw_PI4fl_OF7B4FfN.png

- Détails de la disponibilité

Titre

En anglais: STRIKE WORLD: Deadverse Reloaded the Anime

Français: Anime STRIKE WORLD: Deadverse Reloaded

Espagnol: Anime STRIKE WORLD: Deadverse Reloaded

Lancement mondial: 7 janvier 2026

Plate-forme: Prime Video

Disponibilité: dans 123 pays et régions dans le monde, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Espagne.

Travail original: MONSTER STRIKE (MIXI, Inc.)

Production: MIXI, Inc.

- Commentaire du producteur de STRIKE WORLD, Keisuke Mishima

« Nous sommes vraiment ravis de pouvoir offrir une diffusion simultanée de cette série aux téléspectateurs du monde entier. Nous espérons que le voyage de Rinne captivera le public au-delà des frontières nationales et culturelles et offrira une expérience mémorable qui révélera les nouveaux horizons de MONSTER STRIKE. »

À propos de STRIKE WORLD: Deadverse Reloaded the Anime

https://anime.monster-strike.com/deadverse-reloaded/ (uniquement en japonais)