Ukraine House Davos 2026: Resiliencia, innovación y alianzas globales junto con el Foro Económico Mundial

DAVOS, Suiza, 14 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Ukraine House Davos regresa con orgullo por octavo año como un faro de unidad, resiliencia y oportunidad junto con el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, del 19 al 22 de enero de 2026.

Reconocida como la plataforma líder para la voz de Ucrania durante el foro, Ukraine House Davos reúne a líderes mundiales, visionarios y creadores de cambios para destacar la notable trayectoria de Ucrania, definida por el coraje, el ingenio y un compromiso inquebrantable con un futuro más brillante para Europa y el mundo.

Coorganizado por UMAEF, la Fundación Victor Pinchuk y Horizon Capital, Ukraine House Davos 2026 reunirá a altos funcionarios gubernamentales, líderes empresariales, inversores, formuladores de políticas y medios de comunicación para un programa dinámico de debates de alto nivel y sesiones interactivas.

A medida que Ucrania se acerca al cuarto año de la invasión a gran escala de Rusia, la atención mundial se centra en la notable resiliencia de esta valiente nación, que garantiza una paz justa y sostenible para Ucrania y su legítimo lugar en Europa, así como en las ilimitadas oportunidades que se avecinan. El programa de este año, una plataforma para la visión y la acción, se basa en la convicción de que la experiencia de primera línea y el espíritu innovador de Ucrania están configurando no solo la recuperación del país, sino también el futuro de Europa.

Desde avances pioneros en tecnología y energía hasta el establecimiento de nuevas asociaciones económicas, Ukraine House Davos 2026 mostrará un país que impulsa la innovación y el dinamismo en medio de la adversidad.

"En este momento crucial, es un honor para Ukraine House Davos presentar al mundo una visión de esperanza, fortaleza y colaboración", declaró Ulyana Khromyak, directora ejecutiva de Ukraine House Davos. "Nuestro programa destacará la extraordinaria resiliencia e ingenio del pueblo ucraniano e invitará a la comunidad internacional a unirse a nosotros para construir un futuro más seguro, innovador y próspero para todos".

Los aspectos más destacados del programa incluyen:

Una visión compartida para una paz justa y sostenible en Europa : exploración de los fundamentos de una paz duradera: soberanía, justicia, responsabilidad y dignidad humana.

: exploración de los fundamentos de una paz duradera: soberanía, justicia, responsabilidad y dignidad humana. La potencia energética del futuro de Europa : acelerar la transformación energética de Ucrania para aprovechar sus reservas de gas sin explotar, su fuerte potencial de generación distribuida y su vasta infraestructura.

: acelerar la transformación energética de Ucrania para aprovechar sus reservas de gas sin explotar, su fuerte potencial de generación distribuida y su vasta infraestructura. Asociaciones entre tecnología y democracia : el surgimiento de Ucrania como líder mundial en innovación de defensa, guerra digital y gobernanza impulsada por la tecnología.

: el surgimiento de Ucrania como líder mundial en innovación de defensa, guerra digital y gobernanza impulsada por la tecnología. Socios en la prosperidad : trazando una nueva era de asociación económica entre Estados Unidos y Ucrania y revelando la oportunidad de inversión de un billón de dólares para la reconstrucción de posguerra.

: trazando una nueva era de asociación económica entre Estados Unidos y Ucrania y revelando la oportunidad de inversión de un billón de dólares para la reconstrucción de posguerra. Primero en salir : celebramos la histórica salida a bolsa de Kyivstar en Wall Street como símbolo de la confianza de los inversores en el futuro de Ucrania.

: celebramos la histórica salida a bolsa de Kyivstar en Wall Street como símbolo de la confianza de los inversores en el futuro de Ucrania. GovTech en Ucrania : convocatoria de ministros digitales, innovadores tecnológicos y visionarios de políticas para mostrar el liderazgo digital de Ucrania y su relevancia para la gobernanza moderna en todo el mundo.

: convocatoria de ministros digitales, innovadores tecnológicos y visionarios de políticas para mostrar el liderazgo digital de Ucrania y su relevancia para la gobernanza moderna en todo el mundo. Aprender a mantenerse fuerte : destacando los esfuerzos del gobierno y las ONG de Ucrania en el frente educativo, impulsando la resiliencia de Ucrania y preparando a la próxima generación para el éxito.

: destacando los esfuerzos del gobierno y las ONG de Ucrania en el frente educativo, impulsando la resiliencia de Ucrania y preparando a la próxima generación para el éxito. El campo de negocios se encuentra con el campo de batalla : perspectivas del personal militar ucraniano sobre cómo la experiencia civil está transformando la defensa y el liderazgo y aportando conocimientos del campo de batalla.

: perspectivas del personal militar ucraniano sobre cómo la experiencia civil está transformando la defensa y el liderazgo y aportando conocimientos del campo de batalla. Profundizar la cooperación entre Ucrania y la UE : fortalecer sectores estratégicos y cadenas de suministro a través de asociaciones innovadoras que aporten enormes beneficios a toda Europa.

: fortalecer sectores estratégicos y cadenas de suministro a través de asociaciones innovadoras que aporten enormes beneficios a toda Europa. Innovando la ayuda con Ucrania : explorando el creciente impacto de Ucrania como proveedor de soluciones escalables y basadas en evidencia para problemas globales, desde la salud mental hasta la rehabilitación y la atención a los veteranos.

: explorando el creciente impacto de Ucrania como proveedor de soluciones escalables y basadas en evidencia para problemas globales, desde la salud mental hasta la rehabilitación y la atención a los veteranos. La cosecha probada en batalla, proyección de " El granjero de Kherson " : contribuir a la seguridad alimentaria mundial a pesar de que las tierras de cultivo están minadas, los silos de granos bombardeados y los agricultores son atacados.

: contribuir a la seguridad alimentaria mundial a pesar de que las tierras de cultivo están minadas, los silos de granos bombardeados y los agricultores son atacados. Devuelvan a los niños de Ucrania a sus hogares : arroja luz sobre la difícil situación de los niños secuestrados, la búsqueda de justicia por parte del país y quienes trabajan incansablemente para devolver a los niños ucranianos a sus hogares.

: arroja luz sobre la difícil situación de los niños secuestrados, la búsqueda de justicia por parte del país y quienes trabajan incansablemente para devolver a los niños ucranianos a sus hogares. De la resiliencia a la reconstrucción: líderes empresariales, económicos y de inversión comparten su visión sobre el futuro de Ucrania y la clave para liberar todo su potencial de reconstrucción.

Una lista completa de eventos y registro se puede encontrar en www.ukrainehousedavos.com

El Comité Organizador de Ukraine House está formado por tres mujeres que ofrecen voluntariamente sus esfuerzos para producir este evento: Jaroslawa Johnson, presidenta y consejera delegada de UMAEF; Svitlana Grytsenko, miembro de la junta directiva de la Fundación Victor Pinchuk; Lenna Koszarny, socia fundadora y consejera delegada de Horizon Capital, y está dirigido por la directora ejecutiva Ulyana Khromyak.

Ukraine House Davos es posible gracias a UMAEF, Victor Pinchuk Foundation y Horizon Capital, y a generosos socios, más notablemente nuestros socios Gold, Temerty Foundation, Interpipe, Kyivstar y VISA/PrivatBank; nuestro socio de panel Kernel; y socios de red, la Cámara de Comercio Americana en Ucrania y Modern-EXPO.

Ukraine House Davos invita a todos los participantes del Foro Económico Mundial a unirse a nosotros en Promenade 59, Davos, o conectarse a través de transmisión en vivo, para ser parte de estas conversaciones vitales y ser testigos de la historia de coraje, resiliencia y renovación de Ucrania.

Ukraine House Davos abrirá sus puertas a los invitados acreditados el 19 de enero de 2026 a las 15.30 CET hasta las 21.00 CET en Promenade 59, Davos, Suiza.

