Ukraine House Davos 2026 : résilience, innovation et partenariats mondiaux parallèlement au Forum économique mondial

DAVOS, Suisse, 14 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Ukraine House Davos revient fièrement pour sa huitième année en tant que phare de l'unité, de la résilience et de l'opportunité parallèlement au Forum économique mondial qui se tiendra à Davos, en Suisse, du 19 au 22 janvier 2026.

Reconnue comme la principale plateforme de la voix de l'Ukraine au cours du forum, Ukraine House Davos réunit des leaders mondiaux, des visionnaires et des acteurs du changement pour mettre en lumière le parcours remarquable de l'Ukraine, défini par le courage, l'ingéniosité et un engagement inébranlable en faveur d'un avenir plus radieux pour l'Europe et le monde.

Organisée conjointement par l'UMAEF, la Victor Pinchuk Foundation et Horizon Capital, Ukraine House Davos 2026 réunira des hauts fonctionnaires, des chefs d'entreprise, des investisseurs, des décideurs politiques et des représentants des médias autour d'un programme dynamique de discussions de haut niveau et de sessions interactives.

Alors que l'Ukraine entre dans sa quatrième année d'invasion massive par la Russie, l'attention du monde entier se porte sur la remarquable résilience de cette nation courageuse, sur la garantie d'une paix juste et durable pour l'Ukraine et sur la place qui lui revient au sein de l'Europe, ainsi que sur les possibilités illimitées qui s'offrent à elle. Dans le cadre d'une plateforme axée sur la vision et l'action, le programme de cette année est fondé sur la conviction que l'expérience de première ligne et l'esprit d'innovation de l'Ukraine ne façonnent pas seulement le redressement de la nation, mais aussi l'avenir de l'Europe.

Qu'il s'agisse de réaliser des avancées dans les domaines de la technologie et de l'énergie ou de forger de nouveaux partenariats économiques, Ukraine House Davos 2026 sera la vitrine d'un pays qui sait faire preuve d'innovation et de dynamisme dans l'adversité.

« En ce moment crucial, Ukraine House Davos est honorée de présenter au monde une vision d'espoir, de force et de partenariat », a déclaré Ulyana Khromyak, directrice exécutive d'Ukraine House Davos. « Notre programme mettra en lumière l'extraordinaire résilience et l'ingéniosité du peuple ukrainien et invitera la communauté internationale à se joindre à nous pour construire un avenir plus sûr, plus innovant et plus prospère pour tous. »

Points forts du programme :

Une vision commune pour une paix juste et durable en Europe : explorer les fondements d'une paix durable — souveraineté, justice, responsabilité et dignité humaine.

explorer les fondements d'une paix durable — souveraineté, justice, responsabilité et dignité humaine. Locomotive énergétique future de l'Europe : l'objectif est d'accélérer la transformation énergétique de l'Ukraine pour tirer parti de ses réserves de gaz inexploitées, de son fort potentiel de production distribuée et de ses vastes infrastructures.

l'objectif est d'accélérer la transformation énergétique de l'Ukraine pour tirer parti de ses réserves de gaz inexploitées, de son fort potentiel de production distribuée et de ses vastes infrastructures. Partenariats technologie-démocratie : l'Ukraine a émergé comme un leader mondial en matière d'innovation défensive, de guerre numérique et de gouvernance axée sur la technologie.

l'Ukraine a émergé comme un leader mondial en matière d'innovation défensive, de guerre numérique et de gouvernance axée sur la technologie. Partenaires pour la prospérité : ouverture d'une nouvelle ère de partenariat économique entre les États-Unis et l'Ukraine, et dévoilement d'une opportunité d'investissement de 1 000 milliards de dollars pour la reconstruction d'après-guerre.

ouverture d'une nouvelle ère de partenariat économique entre les États-Unis et l'Ukraine, et dévoilement d'une opportunité d'investissement de 1 000 milliards de dollars pour la reconstruction d'après-guerre. La première à sortir de l'ombre : célébration de l'introduction en bourse historique de Kyivstar à Wall Street, symbole de la confiance des investisseurs dans l'avenir de l'Ukraine.

célébration de l'introduction en bourse historique de Kyivstar à Wall Street, symbole de la confiance des investisseurs dans l'avenir de l'Ukraine. GovTech en Ukraine : rassemblement de ministres du numérique, d'innovateurs technologiques et de visionnaires politiques pour mettre en évidence le leadership numérique de l'Ukraine et sa pertinence pour la gouvernance moderne dans le monde entier.

rassemblement de ministres du numérique, d'innovateurs technologiques et de visionnaires politiques pour mettre en évidence le leadership numérique de l'Ukraine et sa pertinence pour la gouvernance moderne dans le monde entier. Apprendre à rester forts : mettre en lumière les efforts du gouvernement ukrainien et des ONG œuvrant dans le domaine de l'éducation pour renforcer la résilience de l'Ukraine et préparer la prochaine génération au succès.

mettre en lumière les efforts du gouvernement ukrainien et des ONG œuvrant dans le domaine de l'éducation pour renforcer la résilience de l'Ukraine et préparer la prochaine génération au succès. Lorsque le monde des affaires rencontre le champ de bataille : des militaires ukrainiens expliquent comment l'expertise civile transforme la défense et le leadership, et comment elle permet de tirer des enseignements du champ de bataille.

des militaires ukrainiens expliquent comment l'expertise civile transforme la défense et le leadership, et comment elle permet de tirer des enseignements du champ de bataille. Approfondir la coopération entre l'Ukraine et l'UE : l'objectif est de renforcer les secteurs stratégiques et les chaînes d'approvisionnement grâce à des partenariats innovants qui apporteront des avantages considérables à l'ensemble de l'Europe.

l'objectif est de renforcer les secteurs stratégiques et les chaînes d'approvisionnement grâce à des partenariats innovants qui apporteront des avantages considérables à l'ensemble de l'Europe. Apporter une aide novatrice avec l'Ukraine : il s'agit d'explorer l'impact croissant de l'Ukraine en tant que fournisseur de solutions évolutives et fondées sur des données probantes à des problèmes mondiaux — de la santé mentale à la réadaptation en passant par les soins aux anciens combattants.

il s'agit d'explorer l'impact croissant de l'Ukraine en tant que fournisseur de solutions évolutives et fondées sur des données probantes à des problèmes mondiaux — de la santé mentale à la réadaptation en passant par les soins aux anciens combattants. L'histoire d'une récolte malmenée par la bataille, avec la projection du film « The Farmer of Kherson » : ce documentaire montre qu'il est possible de contribuer à la sécurité alimentaire mondiale malgré les mines qui parsèment les terres agricoles, les bombardements des silos à grains et les attaques contre les agriculteurs.

ce documentaire montre qu'il est possible de contribuer à la sécurité alimentaire mondiale malgré les mines qui parsèment les terres agricoles, les bombardements des silos à grains et les attaques contre les agriculteurs. Ramener les enfants d'Ukraine à la maison : un coup de projecteur sur le sort des enfants enlevés, sur la quête de justice de la nation et sur les personnes qui œuvrent sans relâche pour que les enfants ukrainiens puissent retourner chez eux.

un coup de projecteur sur le sort des enfants enlevés, sur la quête de justice de la nation et sur les personnes qui œuvrent sans relâche pour que les enfants ukrainiens puissent retourner chez eux. De la résilience à la reconstruction : des leaders du monde des affaires, de l'économie et de l'investissement partagent leur vision de l'avenir de l'Ukraine et des clés qui permettront de libérer tout son potentiel de reconstruction.

Une liste complète des événements et les conditions d'inscription sont disponibles à l'adresse suivante : www.ukrainehousedavos.com

Le Comité d'organisation d'Ukraine House Davos est composé de trois femmes qui se sont investies bénévolement dans l'organisation de cet événement : Jaroslawa Johnson, PDG de l'UMAEF ; Svitlana Grytsenko, membre du conseil d'administration de la Victor Pinchuk Foundation ; Lenna Koszarny, associée fondatrice et directrice générale d'Horizon Capital, travaillant sous l'égide de la directrice exécutive d'Ukraine House Davos, Ulyana Khromyak.

Ukraine House Davos est rendue possible grâce à l'UMAEF, à la Victor Pinchuk Foundation et à Horizon Capital, ainsi qu'à de généreux partenaires, notamment nos partenaires « Gold », la Temerty Foundation, Interpipe, Kyivstar et VISA/PrivatBank, notre partenaire « Panel », Kernel, nos partenaires « Réseautage », la Chambre de commerce américaine en Ukraine et Modern-EXPO.

Ukraine House Davos invite tous les participants au Forum économique mondial à la rejoindre à l'adresse Promenade 59, à Davos, ou à se connecter via le livestream, pour participer à ces dialogues cruciaux et pour témoigner de l'histoire du courage, de la résilience et du renouveau de l'Ukraine.

Ukraine House Davos ouvrira ses portes aux invités accrédités le 19 janvier 2026 de 15 h 30 CET à 21 h, HNEC, à l'adresse Promenade 59, Davos, Suisse.

