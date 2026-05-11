'Una burla a costa de los pasajeros': APRA condena la nueva propuesta sobre el CE 261

BRUSELAS, 11 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La Association of Passenger Rights Advocates (APRA) condena enérgicamente la última propuesta difundida durante la Presidencia chipriota sobre la revisión del Reglamento CE 261 de la UE, calificándola de peligroso retroceso en los derechos de los pasajeros disfrazado de compromiso.

Si bien la propuesta mantiene formalmente un umbral de retraso de 3 horas, APRA advierte que el mecanismo de reducción progresiva introducido por el Consejo eleva efectivamente el umbral de compensación a 7 horas, al reducir las indemnizaciones por retrasos de entre 3 y 7 horas hasta en un 66 %.

Según la propuesta, los pasajeros con retrasos de entre 3 y 5 horas en vuelos de corta distancia recibirían tan solo 83 € en lugar de los 250 € actuales, una cantidad que APRA considera una 'compensación simbólica diseñada para desalentar la aplicación de la normativa en lugar de proteger a los consumidores'.

"Calificar esto de compromiso favorable a los pasajeros es una broma", declaró Tomasz Pawliszyn, presidente de APRA. "El Consejo pretende preservar el umbral de 3 horas mientras lo vacía por completo. Esta propuesta eleva el umbral a 7 horas, reduciendo al mínimo la protección de los clientes".

APRA advierte que la propuesta crea la ilusión de proteger a los pasajeros, pero imposibilita su aplicación: "Esta propuesta socava por completo la eficacia del Reglamento CE 261 al destruir la viabilidad económica de la gestión de reclamaciones. No solo 83 € no cubren ni de lejos los costes de los pasajeros afectados, sino que ningún abogado ni intermediario de reclamaciones puede gestionar de forma realista casos por valor de 83 € cuando una reclamación se rechaza injustamente. El Consejo está creando derechos sobre el papel que los pasajeros nunca podrán ejercer". Pawliszyn añade: "Los formularios precompletados tampoco solucionarán esta propuesta, ya que carecen de sentido si la propia indemnización se vuelve insignificante, sobre todo porque las aerolíneas seguirán rechazando injustamente reclamaciones válidas".

APRA también alerta sobre una opción adicional planteada por la Presidencia para denegar la indemnización por cancelación a los pasajeros que opten por el reembolso o un cambio de ruta posterior cuando se les informe con más de 48 horas de antelación a la salida, reduciendo así el periodo de protección actual de 14 días. Además de privar de indemnización a millones de pasajeros cuyas cancelaciones se han producido, esto socava un pilar fundamental de los derechos de los pasajeros aéreos al debilitar su capacidad para elegir libremente entre un cambio de ruta y un reembolso sin penalización económica.

"Esto no es equilibrio. Se trata de un desmantelamiento sistemático de una de las leyes de protección al consumidor más exitosas de Europa", declaró Pawliszyn. "Se les pide a los pasajeros que renuncien a su compensación, todo bajo el pretexto de un compromiso".

"Esta propuesta es incluso peor que la postura anterior del Consejo. Ambas destruyen de facto los derechos de los pasajeros aéreos europeos, pero al menos la versión anterior era honesta al respecto. Esta nueva propuesta es totalmente engañosa, ya que enmascara un drástico retroceso en la protección al consumidor tras la ilusión de mantener la norma de las 3 horas, despojándola de toda aplicabilidad y efecto real".

"APRA insta a los Estados miembros y al Parlamento Europeo a rechazar la propuesta de plano y a preservar el Reglamento CE 261 como un marco de derechos del consumidor aplicable. Si esta propuesta sigue adelante, millones de viajeros se verán privados de una protección significativa, sustituida por lo que solo puede describirse como una broma de mal gusto. ¡Esto supondría un colapso total de la confianza en la legislación europea de protección al consumidor, algo que no podemos permitir!"

Acerca de APRA

La Association of Passenger Rights Advocates (APRA), fundada en 2017 por las principales compañías de compensación a pasajeros aéreos del mundo para representar los intereses de los pasajeros, tiene como objetivo brindarles la máxima protección. La Asociación participa activamente en un diálogo constructivo con instituciones europeas y nacionales, aerolíneas, aeropuertos, organismos policiales nacionales y otras partes interesadas clave.

APRA ofrece datos sólidos, análisis exhaustivos y conocimiento colectivo para informar a los responsables políticos y promover los intereses de los pasajeros aéreos europeos. Entre los miembros de APRA se encuentran AirHelp, EUclaim, Reclamador y Flightright.