Univar Solutions adquiere el distribuidor español especializado Vicom

- Univar Solutions ampliará sus ofertas globales con la adquisición del distribuidor español especializado Vicom

DOWNERS GROVE, Ill., 1 de agosto, 2022 /PRNewswire/ -- Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) ("Univar Solutions" o "la Compañía"), proveedor líder mundial de soluciones para usuarios de ingredientes especiales y productos químicos, anunció hoy que ha adquirido Vicom Distribución Productos Químicos, S.L. ("Vicom"), distribuidor regional líder en especialidades químicas en España y Portugal.

La adquisición de Vicom ampliará aún más la sólida cartera especializada de recubrimientos, adhesivos, selladores y elastómeros (CASE) de la compañía al mejorar su gama de soluciones de aditivos y aumentar su presencia en Europa con opciones más sostenibles.

"Estoy encantado de dar la bienvenida al equipo de Vicom a la familia Univar Solutions", dijo Nick Powell, presidente de Global Ingredients & Specialties. "Vicom avanza en nuestras prioridades de crecimiento estratégico al profundizar nuestra capacidad para ofrecer ingredientes, productos químicos especiales y soluciones líderes en el mercado a nuestros clientes. Con una organización de ventas altamente capacitada, asociaciones sólidas con proveedores de Univar Solutions tanto nuevos como existentes, y un historial probado de excelencia en el servicio, Vicom es un ajuste altamente complementario y agregará aún más valor a nuestros clientes a medida que ampliamos nuestras ofertas de soluciones para cumplir con las tendencias e impulsar opciones sostenibles a medida que continuamos creciendo juntos".

Teresa García, presidenta de la Junta de Vicom, dijo: "Estamos muy emocionados de unirnos a Univar Solutions para ofrecer a nuestros clientes una cartera aún más amplia de soluciones críticas para sus aplicaciones. Compartimos un profundo compromiso con el servicio al cliente a través de una experiencia mejorada y confío en que tenemos un futuro muy brillante por delante como parte de Univar Solutions".

Las condiciones de la transacción no se han publicado.

Acerca de Vicom

Con sede en Barcelona, España, Vicom Distribución Productos Químicos, S.L. es un distribuidor regional de productos químicos especiales líder en España y Portugal. La empresa se asocia con una variedad de proveedores globales reconocidos, como ExxonMobil, Arkema, MLPC, Synthomer, Goodyear Chemical, Sidiac y otros. Más información en https://www.vicomdistribucion.es/ .

Acerca de Univar Solutions

Univar Solutions (NYSE: UNVR) es un distribuidor líder mundial de materias primas y productos químicos especiales y de ingredientes que representa una cartera de primer nivel de los principales productores del mundo. Con la flota de transporte privado y la fuerza de ventas técnica más grandes de la industria, conocimientos de logística incomparables, conocimiento profundo del mercado y regulatorio, formulación y desarrollo de recetas, y herramientas digitales líderes, la Compañía está bien posicionada para ofrecer soluciones personalizadas y servicios de valor agregado a una amplia gama de mercados, industrias y aplicaciones. Mientras cumple su propósito de ayudar a mantener a las comunidades sanas, alimentadas, limpias y seguras, Univar Solutions se compromete a ayudar a los clientes y proveedores a innovar y centrarse en crecer juntos. Obtenga más información en univarsolutions.com .

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye ciertas declaraciones relacionadas con eventos futuros y nuestras intenciones, creencias, expectativas y predicciones para el futuro, que son "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Valores de 1934, modificada. Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales pueden estar fuera del control de la Compañía. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas y suposiciones. Una discusión detallada de estos factores e incertidumbres está contenida en las presentaciones de la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores. Los factores potenciales que podrían afectar dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otros: la propagación geográfica final de la pandemia de COVID-19; la duración y gravedad de la pandemia de COVID-19; acciones que pueden tomar las autoridades gubernamentales para abordar o mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19; los impactos negativos potenciales de COVID-19 en la economía global y nuestros clientes y proveedores; el impacto general de la pandemia de COVID-19 en nuestro negocio, resultados de operaciones y situación financiera; otras fluctuaciones en las condiciones económicas generales, particularmente en la producción industrial y las demandas de nuestros clientes; cambios significativos en las estrategias comerciales de los productores o en las operaciones de nuestros clientes; mayores presiones competitivas, incluso como resultado de la consolidación de competidores; cambios significativos en el precio, la demanda y la disponibilidad de productos químicos; nuestros niveles de endeudamiento, las restricciones impuestas por nuestros instrumentos de deuda y nuestra capacidad para obtener financiación adicional cuando sea necesario; el amplio espectro de leyes y reglamentos a los que estamos sujetos, incluidas amplias leyes y reglamentos ambientales, de salud y seguridad; una incapacidad para integrar el negocio y los sistemas de las empresas que adquirimos, incluida Nexeo Solutions, Inc., o para obtener los beneficios anticipados de dichas adquisiciones; posibles interrupciones comerciales y violaciones de seguridad, incluidos incidentes de ciberseguridad; una incapacidad para generar suficiente capital de trabajo; aumentos en los costes de transporte y combustible y cambios en nuestra relación con proveedores externos; accidentes, fallos de seguridad, daño ambiental, problemas de calidad y responsabilidad del producto y retiradas del mercado; fallos de entrega importantes o sistémicas que involucren nuestra red de distribución o los productos que transportamos; riesgos operativos para los cuales no estemos adecuadamente asegurados; litigios en curso y otros riesgos legales y regulatorios; desafíos asociados con las operaciones internacionales; exposición a tasas de interés y fluctuaciones de divisas; deterioro potencial de la plusvalía; pasivos asociados con adquisiciones, empresas e inversiones estratégicas; acontecimientos negativos que afectan a nuestros planes de pensiones y pensiones multipatronales; interrupciones laborales asociadas con la porción sindicalizada de nuestra fuerza laboral; y los demás factores descritos en las presentaciones de la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores. Le advertimos que la información prospectiva presentada en este comunicado de prensa no es una garantía de eventos o resultados futuros, y que los eventos o resultados reales pueden diferir materialmente de los realizados o sugeridos por la información prospectiva contenida en este comunicado de prensa. Además, las declaraciones prospectivas generalmente se pueden identificar mediante el uso de terminología prospectiva como "puede", "planea", "busca", "hará", "espera", "pretende", "estima", "anticipa", "creer" o "continuar" o la forma negativa de los mismos o variaciones de los mismos o terminología similar. Cualquier información prospectiva presentada en este documento se hace solo a partir de la fecha de este comunicado de prensa, y la Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar cualquier información prospectiva para reflejar cambios en los supuestos, la ocurrencia de eventos imprevistos o de otra manera, excepto según lo exija la ley.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1869641/Univar_Solutions_to_Expand_Global_Offerings_with_Acquisition_of_Spanish_Specialty_Distributor_Vicom2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1869642/Univar_Solutions_to_Expand_Global_Offerings_with_Acquisition_of_Spanish_Specialty_Distributor_Vicom.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1094780/UnivSol_Logo.jpg

