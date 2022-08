A Univar Solutions expande ofertas globais com a aquisição do distribuidor especializado espanhol Vicom

DOWNERS GROVE, Ill., 3 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) ("Univar Solutions" ou "a Empresa"), fornecedora de soluções líder global para utilizadores de ingredientes e substâncias químicas especializadas, anunciou hoje a aquisição da Vicom Distribución Productos Quimicos, S.L. ("Vicom"), um distribuidor de químicos especializados líder regional em Espanha e Portugal.

A aquisição da Vicom vai expandir ainda mais a já robusta gama de produtos especializados de revestimentos, adesivos, selantes e elastómeros ("CASE") da empresa, melhorando a sua gama de soluções de aditivos e aumentando a sua presença na Europa com opções mais sustentáveis.

"Tenho o prazer de dar as boas-vindas à equipa da Vicom à família Univar Solutions", afirmou Nick Powell, presidente da Global Ingredients & Specialties. "A Vicom avança as nossas prioridades de crescimento estratégico ao aprofundar a nossa capacidade de oferecer ingredientes, produtos químicos especializados e soluções líderes de mercado aos nossos clientes. Com uma organização de vendas extremamente experiente, fortes parcerias com fornecedores da Univar Solutions novos e existentes, e um histórico comprovado de excelência de serviços, a Vicom complementa na perfeição e adicionará ainda mais valor aos nossos clientes à medida que expandimos as nossas ofertas de soluções para satisfazer tendências e impulsionar opções sustentáveis à medida que continuamos a crescer em conjunto."

Teresa García, presidente do conselho de administração da Vicom, afirmou: "Estamos muito entusiasmados por nos juntarmos à Univar Solutions para oferecermos aos nossos clientes um portfólio ainda maior de soluções críticas para as suas aplicações. Partilhamos um compromisso profundo com o serviço ao cliente através de uma experiência melhorada, e estou confiante de que temos um futuro muito brilhante à frente como parte da Univar Solutions."

Os termos da transação não foram divulgados.

Sobre a Vicom

Com sede em Barcelona, Espanha, a Vicom Distribución Productos Quimicos, S.L é um dos principais distribuidores regionais de produtos químicos especializados em Espanha e Portugal. A empresa tem parcerias com uma série de fornecedores globais bem conhecidos, incluindo a ExxonMobil, a Arkema, a MLPC, a Synthomer, a Goodyear Chemical e a Sidiac, entre outros. Saiba mais em https://www.vicomdistribucion.es/.

Sobre a Univar Solutions

A Univar Solutions (NYSE: UNVR) é um distribuidor líder global de matérias primas e produtos químicos e ingredientes especializados, representando uma carteira de topo dos principais produtores do mundo. Com a maior frota de transporte privado e a maior força de vendas técnica do setor, know-how de logística ímpar, conhecimento profundo do mercado e da regulamentação, desenvolvimento de formulações e receitas e ferramentas digitais líderes, a empresa está bem posicionada para oferecer soluções personalizadas e serviços de valor acrescentado a uma vasta gama de mercados, indústrias e aplicações. Ao mesmo tempo que cumpre o seu objetivo de ajudar a manter as comunidades saudáveis, alimentadas, limpas e seguras, a Univar Solutions está empenhada em ajudar os clientes e os fornecedores a inovar e a concentrar-se no crescimento em conjunto. Saiba mais em univarsolutions.com.

Declarações prospetivas

Este comunicado de imprensa inclui determinadas declarações relacionadas com eventos futuros e as nossas intenções, crenças, expectativas e previsões para o futuro, que são "Declarações prospetivas" no âmbito da secção 27A da Securities Act de 1933 e da secção 21E da Securities Exchange Act de 1934, conforme alterada. As declarações prospetivas estão sujeitas a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais podem estar fora do controlo da empresa. Estas declarações prospetivas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas e dos pressupostos. Uma discussão detalhada destes fatores e incertezas está contida nas declarações da empresa junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários Os potenciais fatores que podem afetar tais declarações prospetivas incluem, entre outros: a derradeira disseminação geográfica da pandemia da COVID-19; a duração e gravidade da pandemia da COVID-19; medidas que possam ser tomadas pelas autoridades governamentais para resolver ou de outro modo mitigar o impacto da pandemia da COVID-19; os potenciais impactos negativos da COVID-19 na economia global e nos nossos clientes e fornecedores; o impacto global da pandemia da COVID-19 na nossa empresa, resultados das operações e condições financeiras; outras flutuações das condições económicas gerais, especialmente na produção industrial e nas exigências dos nossos clientes; alterações significativas nas estratégias comerciais dos produtores ou nas operações dos nossos clientes; aumento da pressão concorrencial, incluindo em resultado da consolidação por parte dos concorrentes; alterações significativas nos preços, procura e disponibilidade de produtos químicos; os nossos níveis de endividamento, as restrições impostas pelos nossos instrumentos de dívida e a nossa capacidade de obter financiamento adicional quando necessário; o vasto espectro de leis e regulamentos a que estamos sujeitos, incluindo um vasto ambiente, leis e regulamentos de saúde e segurança; incapacidade de integrar os negócios e os sistemas das empresas que adquirimos, incluindo as soluções da Nexeo, Inc., ou para concretizar os benefícios esperados de tais aquisições; potenciais perturbações da empresa e violações da segurança, incluindo incidentes de cibersegurança; incapacidade de gerar capital circulante suficiente; aumentos nos custos de transporte e combustível e alterações no nosso relacionamento com prestadores de serviços externos; acidentes, falhas de segurança, danos ambientais, questões e recolhas relativas à qualidade e à responsabilidade dos produtos; falhas de fornecimento principais ou sistémicas que envolvam a nossa rede de distribuição ou os produtos que transportamos; riscos operacionais para os quais podemos não estar adequadamente segurados; litígio em curso e outros riscos legais e regulamentares; Os desafios associados às operações internacionais; exposição à taxa de juro e às flutuações cambiais; imparidade potencial do trespasse; passivos associados a aquisições, empreendimentos e investimentos estratégicos; desenvolvimentos negativos que afetem os nossos planos de pensões e as pensões multiempregador; perturbações do trabalho associadas à parte sindicalizada da nossa força de trabalho; e os outros fatores descritos nos processos da empresa junto da Securities and Exchange Commission. Alertamos para o facto de as informações prospetivas apresentadas neste comunicado de imprensa não serem garantia de eventos ou resultados futuros e de os eventos ou resultados reais poderem diferir materialmente daqueles que foram feitos ou sugeridos pelas informações prospetivas contidas neste comunicado de imprensa. Além disso, as declarações prospetivas podem, em geral, ser identificadas através da utilização de terminologia prospetiva, como "poderá", "planeia", "procura", "irá", "espera", "intenção", "prevê", "previsão", "acredita" ou "continua", ou as suas negativas ou variações ou terminologia semelhante. Todas as informações prospetivas aqui apresentadas são feitas apenas a partir da data deste comunicado de imprensa e a empresa não assume qualquer obrigação de atualizar ou rever qualquer informação prospetiva para refletir alterações nos pressupostos, a ocorrência de eventos imprevistos, ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.

