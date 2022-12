Darling Ingredients allekirjoittaa sitoumuskirjeen Science Based Targets initiative (SBTi) -aloitteeseen ja jatkaa vuoden 2050 nollapäästötavoitteen edistämistä

IRVING, Teksas, 10. joulukuuta 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), maailman johtava ruokajätettä kestäviksi tuotteiksi ja uusiutuvaksi energiaksi muuttava yritys on allekirjoittanut sitoumuskirjeen Science Based Targets initiative (SBTi) -aloitteeseen ja Business Ambition for 1.5°C -kampanjaan. Lisäksi yritys on aloittanut prosessin, jossa se asettaa tuoreimpiin ilmastotutkimuksiin perustuvia lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita ilmastovaikutustensa vähentämiseksi.

"Sitoutumisemme tieteellisesti perusteltujen tavoitteiden asettamiseen on jälleen yksi askel kohti vuoden 2050 nollapäästötavoitettamme", sanoi Randall C. Stuewe, Darling Ingredientsin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. "Työmme SBTi:n parissa auttaa luomaan selkeän väylän kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamiseen. Samalla Darling Ingredients jatkaa johtavaa asemaansa kahden hyödykkeen toimittamisessa, joita maailma tarvitsee koko ajan enemmän: ruokaa ja energiaa."

Maailmanlaajuinen yhteistyö CDP:n, YK:n Global Compactin, World Resources Instituten (WRI) ja World Wide Fund for Naturen (WWF) välillä ja yksi We Mean Business Coalitionin sitoumuksista, SBTi määrittelee ja edistää parhaita käytäntöjä tieteeseen perustuvassa tavoitteiden asettamisessa, tarjoaa resursseja ja opastusta teknologioiden käyttöönottoon liittyvien esteiden vähentämiseksi ja arvioi ja hyväksyy yritysten tavoitteita riippumattomasti.

Darling Ingredients on ottanut askeleita kohti lyhyen aikavälin ESG-tavoitteidensa saavuttamista. Syyskuussa 2022 julkaisemassaan ESG-raportissa yritys raportoi seuraavaa:

Johtokuntaan perustettiin ESG-komitea.

Energia- ja vesitehokkuuskehitykseen investoitiin 25 miljoonaa dollaria.

Vuoden 2025 globaalin vesi-intensiteettitavoitteen saavuttamisessa on edetty 36 %.

Kollageeniliiketoiminnassa prosessoitua yksikköä kohden lasketun energiaintensiteettitavoitteen saavuttamisessa on edetty 18 %.

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin uusin ilmastotutkimus, jota YK luonnehti "punaiseksi koodiksi ihmiskunnalle", osoittaa, että maapallon lämpötilan nousu on yhä mahdollista rajoittaa 1,5 celsiusasteeseen, mutta olemme jo vaarallisen lähellä tätä rajaa. Darling Ingredients on vastannut SBTi:n kiireelliseen kehotukseen yritysten ilmastotoimiin liittyen sitoutumalla 1,5 °C:n tavoitteen ja nollapäästötavoitteen saavuttamiseen Business Ambition for 1,5 °C -kampanjan kautta. Kampanjaan osallistuminen varmistaa, että Darling Ingredientsin nollapäästötavoitteet ovat linjassa SBTi:n Net-Zero Standardin kanssa, joka on maailman ensimmäinen viitekehys yritysten nollapäästötavoitteiden asettamiselle ilmastotutkimuksen perusteella.

"Darling Ingredients tunnustaa, että ilmastoriski on investointiriski. Olemme investoineet huomattavan määrän aikaa, vaivaa ja resursseja ympäristövastuullisuutemme parantamiseen", sanoo Suann Guthrie, sijoittajasuhteista, globaalista viestinnästä ja kestävästä kehityksestä vastaava johtaja. "Tunnustamme kuitenkin, että tämä on prosessi, ja työtä on tehtävä vielä lisää. Yhteistyö SBTi:n kanssa auttaa meitä vahvistamaan päästövähennystavoitteitamme samalla, kun jatkamme kriittistä työtämme kestävän kehityksen mukaisten rehu- ja elintarvikeainesosien ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävien ratkaisujen tarjoamiseksi maailmalle."

Lisätietoja yhtiön ESG-toimista on saatavilla osoitteessa darlingii.com/csr/esg .

Tietoa Darlingista

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) on suurin pörssiyhtiö, jonka alaa on syötäväksi kelpaavien sivutuotteiden ja elintarvikejätteen muuttaminen kestävän kehityksen mukaisiksi tuotteiksi, sekä johtava uusiutuvan energian tuottaja. Kestävän kehityksen edelläkävijänä tunnetulla yhtiöllä on yli 270 tuotantolaitosta 17 maassa, ja se hyödyntää noin 15 prosenttia maailman lihateollisuuden jätevirroista tehden niistä uusia tuotteita, kuten vihreää energiaa, uusiutuvaa dieseliä, kollageenia, lannoitteita, eläinproteiineja ja eläinperäistä jauhoa sekä lemmikkieläinten ruuan ainesosia. Lisätietoja verkkosivuillamme osoitteessa darlingii.com . Seuraa meitä LinkedInissä .

