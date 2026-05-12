Dooap Inc. lanseeraa Dooap Studion: Agenttipohjainen ostoreskontran automatisointi suoraan taloushallinnon tiimien käyttöön

Uusi tekoälypohjainen ja agenttipohjainen alusta tarjoaa ostoreskontran ammattilaisille mahdollisuuden hallita älykästä automatisointia itse – ilman IT-osaston apua

AUSTIN, Texas, 12. toukokuuta 2026 /PRNewswire/ -- Dooap, Microsoft Dynamics 365 Finance -järjestelmälle räätälöity ostoreskontran automaatioratkaisu, ilmoitti tänään Dooap Studion lanseerauksesta — tekoälypohjaisesta agenttialustasta, joka antaa ostoreskontran tiimeille suoran hallinnan tekoälyagenttien suunnitteluun, säätämiseen ja hallintaan ilman IT-tukea tai räätälöityä kehitystyötä.

Dooap Studio toimii Dooapin olemassa olevan ostoreskontran automaatioalustan rinnalla ja antaa ostoreskontran päälliköille, talousohjaajille ja yhteisten palveluiden johtajille mahdollisuuden rakentaa ja hallita monivaiheisia tekoälyagentteja – kattaen kaiken pääkirjatilien määrittämisestä ja ostotilausten täsmäytyksestä petosten havaitsemiseen, toimittajaviestintään ja älykkääseen reititykseen. Jokaiseen automatisoituun päätökseen liittyy selkeä perustelu, luotettavuustaso, tietoturva ja täydellinen kirjausketju.

Lainaus toimitusjohtaja Mikolta

"Liian kauan taloushallinnon tiimeille on kerrottu, että tekoälyautomaatio on jotain, jonka IT rakentaa heille. Dooap Studion avulla me muutamme tämän. Ostoreskontran ammattilaiset ymmärtävät prosessinsa paremmin kuin kukaan muu – he tuntevat rajapaukset, poikkeukset ja toimittajien omituisuudet. Studio antaa heille työkalut, joilla he voivat koodata tämän tiedon suoraan laajamittaisesti toimiviin tekoälyagentteihin. Tämä on agenttipohjaista ostoreskontran automaatiota, joka todella kuuluu työtä tekeville ihmisille."

— Mikko Hytonen, toimitusjohtaja, Dooap

Studio sisältää valmiiden ja ennalta testattujen tekoälyagenttien kirjaston, joita voit ottaa käyttöön heti alusta alkaen. Käytössäsi on kattava testausympäristö, jossa voit kehittää ratkaisuja ennen niiden tuotantokäyttöönottoa. Ja kun tarvitset enemmän kuin mitä valmiina on tarjolla, voit suunnitella omat agenttisi alusta asti sisäänrakennettujen työkalujen ja tekoälyavustuksen avulla – kaikki tiukimpien tietoturvakäytäntöjen mukaisesti. Dooap Studio on tuote, joka on kehitetty ostoreskontran ja taloushallinnon tiimeille päivittäisen työn manuaalisten vaiheiden automatisointiin.

Lainaus Anna T:ltä, CPO

"Kehitimme Studion, koska sääntöihin perustuvan automaation rajat ovat todelliset ja suurin osa ostoreskontran tekoälystä on vain hyvin pitkä komento, jossa toivotaan parasta. Studio tuo tekoälyyn rakennetta ja hallittavuutta: nyt ostoreskontra näkee tarkasti, miksi päätös tehtiin, voi säätää luottamuskynnyksiä, käsitellä poikkeuksia ja nostaa vaatimustasoa jatkuvasti. Turvallisuus ja tarkastettavuus ovat arkkitehtuurin ytimessä."

— Anna Tujunen, tuotejohtaja, Dooap

Dooap Studio on nyt saatavilla organisaatioille, jotka käyttävät Dooap Accounts Payable Automation -ratkaisua Microsoft Dynamics 365 Finance -alustalla. Kannustamme potentiaalisia asiakkaita varaamaan 15 minuutin esittelyn osoitteessa dooap.com tutustuakseen Dooap Studioon.

Tietoja Dooapista

Dooap on Microsoftin sertifioima ohjelmistotoimittaja, joka tarjoaa tekoälypohjaista ostoreskontran automaatiota yksinomaan Microsoft Dynamics 365 Financelle ja Supply Chain Managementille. Automatisoimme laskujen tallennuksen, ennustavan koodauksen, ostotilausten täsmäytyksen, työnkulut, hyväksynnät ja maksut — täysin integroituna D365:een ja turvallisesti Microsoft Azure -alustalla. Dooap Studion lanseerauksen myötä taloushallinnon tiimit voivat suunnitella, optimoida ja laajentaa älykkäitä ostoreskontraprosesseja ilman IT-osaston tukea ja ilman häiriöitä ERP-järjestelmän toimintaan.

