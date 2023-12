Fidelis New Energy's Norne Carbon Storage Hub får betegnelsen PCI, projekt af fælles interesse af Den Europæiske Union

Den Europæiske Union har betegnet det landbaserede Norne Carbon Storage Hub som projekt af fælles interesse for at fremme sikker og effektiv lagring af europæiske CO2-emissioner i Danmark.

KØBENHAVN, Danmark, 28. november 2023 /PRNewswire/ -- Europakommissionen har i dag meddelt, at den har udvalgt Norne Carbon Storage Hub ("Norne") som projekt af fælles interesse ("PCI"), en prioritetskategori for strategiske infrastrukturprojekter på tværs af landegrænser. Project Norne blev lanceret af Fidelis New Energy ("Fidelis") i 2021, og er udvalgt i Danmark som et lodret integreret, landbaseret kulstoftransport- og lagringsnetværk i stor skala for at understøtte dekarbonisering i Europa.

Rendering of one of Norne’s liquid CO2 receiving facilities in Aalborg, Denmark

PCI-meddelelsen fandt sted i Aalborg ved EU-forummet CCUS, hvor Danmark, Frankrig, Nederlandene, Tyskland og Sverige også underskrev Aalborg-erklæringen, hvad der er nok så vigtigt. Aalborg-erklæringen bekræfter vigtigheden af en grænseoverskridende infrastruktur som muliggør CO2-fangst, anvendelse og lagring (CCUS) for at nå danske og europæiske klimamål.

"Selvom Norne er baseret i Danmark, har vores vision altid været at skabe et projekt af ægte europæisk fælles interesse, en paneuropæisk løsning som skal hjælpe med at dekarbonisere både Danmark og vores naboer. Vores modtagerfaciliteter og fremtidige pipelines gør det muligt for os at modtage CO2 fra vores eksisterende danske industri, samt fra vores naboer, hvilket hjælper EU med at nå deres klimamål. Med vores gunstige beliggenhed og geologiske egenskaber vil Danmark blive en global leder indenfor CO2-forvaltning, hvilket vil fremme yderligere investeringer og industrivækst i Nordeuropa," sagde Ulrik Weuder, Managing Director hos Fidelis New Energy Europe.

"Vi glæder og over, at Norne Carbon Storage Hub er udpeget som PCI-projekt og dermed en strategisk prioritet af Den Europæiske Union. CCUS spiller en vigtig rolle i både danske og europæiske klimastrategier ved at støtte dekarbonisering af industrier, som er svære at begrænse, og deres rolle er væsentlig i at hjælpe verden med at nå deres klimamål. Vi er stolte over at have hjulpet med at oprette Norne som Danmarks første, onshore CO2 PCI-projekt," sagde Dan Shapiro, medstifter, administrerende direktør og Managing Partner hos Fidelis.

"Ved at anvende onshore lagring kan Norne understøtte en dokumenteret, sikker og miljøvenlig dekarbonisering af segmenter i dansk og europæisk økonomi, som er svære at begrænse. Norne-opbevaringsnetværket giver CO2-udledere muligheden for at dekarbonisere og samtidigt fortsat være konkurrencedygtige, hvilket bevarer europæiske jobs," tilføjede Bengt Jarlsjo, medstifter, præsident, og driftschef hos Fidelis.

