Johtava pohjoismainen linkkimastoyhtiö Telia Towers ottaa Sitetrackerin käyttöön useissa maissa

MONTCLAIR, N.J., 18. huhtikuuta 2023 /PRNewswire/ -- Sitetracker, johtava kriittisen infrastruktuurin tarjoajille suunnattu joukkojen sijoittelun hallintaohjelma mahdollistaa Telia Towers, jolla otetaan käyttöön teleliikennemastoja ja niihin liittyviä laitetiloja Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa, jotta tuhansia mastoja voidaan ottaa nopeammin ja helpommin käyttöön Pohjoismaiden alueella.

Telia Towers tarjoaa sadoille asiakkailleen laajan tuotevalikoiman täydellisiä radiolähetysten antenniratkaisuja, ilmastokontrolloituja laitetiloja tai varavirta- ja energiaratkaisuja. Telia Towerin liiketoiminnan lähtökohtana on ottaa käyttöön ja ylläpitää alan parasta mastoinfrastruktuuria. Yhtiö etsi alan johtavaa ohjelmistoratkaisua hallitakseen käyttöönottotoimintojaan, ja Sitetracker osoittautui sellaiseksi.

Telia Towers korvaa vanhat ohjelmistonsa Sitetrackerin SaaS-rakenteilla. Siten yhtiö voi käyttää samoja pilvipohjaisia ratkaisuja kaikissa pohjoismaisissa toimipaikoissaan, jopa korkean tietoturvaluokan vaatimissa tiloissa. Yksi Sitetrackerin ainutlaatuisista arvoa lisäävistä ominaisuuksista on innovatiivinen tapa pitää kaikki arkaluontoiset tiedot turvassa kunkin maan säädösten mukaan. Lisäksi Sitetracker tarjoaa Telia Towersille täydellisen valmiin ratkaisun, joka perustuu parhaisiin käytäntöihin, jotka on kehitetty työskenneltäessä yli kahdesta miljoonasta ympäri maailmaa olevasta mastosijainnista vastuussa olevien linkkimastoyhtiöiden kanssa. Lisäksi Sitetrackerillä on useita joustavia vaihtoehtoja, joten Telia Towers voi räätälöidä liiketoimintaprosessinsa ja näkemyksensä laajentumisensa myötä.

"Telia Towers tarvitsee joustavan, turvallisen ja skaalattavan järjestelmän, jotta projektit ja tarkat inventaariotiedot pysyvät ajan tasalla," Peter Borgfors, Telia Towersin tietohallintojohtaja totesi. "Uskomme, että Sitetrackerin sujuvan ja saumattoman toiminnan avulla voimme kehittää ja automatisoida prosessejamme ja samaan aikaan pitää yrityksemme kasvun vauhdissa. Helppokäyttöinen käyttöliittymä ja käyttäjäystävällinen muokkausmahdollisuus sopivat tarpeisiimme, joten säästämme aikaa ja olemme tehokkaampia."

Sitetracker Telecom for Tower on Sitetracker Telecom -tuotteiden sarja : n erityisratkaisu, joka ratkaisee erityisen haastavan ongelman, jonka maailmanlaajuinen 5G-yhteyksien käyttöönotto on yrityksille aiheuttanut.

Sitetracker on täydellinen televiestinnän ekosysteemi, jossa on vuosien kokemukseen perustuvat esirakennetut, älykkäät pohjat ja työnkulut. Se optimoi rinnakkaiskäytön, sijaintien kehittämisen ja muiden käyttäjien sovellukset. Sen avulla Telia Towers pystyy tekemään nopeita, tietoon perustuvia päätöksiä ja ennusteita tehokkaiden hallintapaneelien ja analytiikan avulla sisäänrakennettuja karttoja ja lomakkeita käyttäen.

Lisätietoja Sitetrackerin kriittisen infrastruktuurin palveluntarjoajille tarkoitetusta toimintojen hallintaratkaisusta saat osoitteesta www.sitetracker.com.

Mikä on Sitetracker

Sitetracker mahdollistaa tulevaisuuden infrastruktuurin nopean käyttöönoton. Sitetracker auttaa globaalina käyttöönottotoimintojen hallintaohjelmiston tarjoajana yrityksiä kuten British Telecom, Zayo, Vantage Towers, Nextera, Dominion Energy, ChargePoint, Honeywell ja Southern Company suunnittelemaan, ottamaan käyttöön ja hallitsemaan miljoonia toimipaikkoja ja laitteita, jotka ovat yli 150 miljardin dollarin arvoisia osakkeina. Antamalla televiestintäyrityksille, palveluverkostolle, älykaupungeille ja energiatiimeille pilvipohjaisen ratkaisun, joka toimii helposti ja tehokkaasti, Sitetracker nopeuttaa siirtymää täysin verkostoituneeseen ja kestävään tulevaisuuteen. Ota tulevaisuus käyttöön. Lisätietoja on osoitteessa www.sitetracker.com.

