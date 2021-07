Maailmanlaajuinen palo- ja henkivakuutustekniikan johtaja Jensen Hughes ostaa italialaisen palontorjuntayrityksen

Jensen Hughes s.r.l.:n strateginen hankinta Manner-Eurooppa (JHM) laajentaa Jensen Hughesin globaalia markkinajohtajuutta ja vahvistaa sen kykyä palvella asiakkaita Euroopassa.

BALTIMORE, Yhdysvallat, 2. heinäkuuta 2021 / PRNewswire / - Jensen Hughes , maailmanlaajuinen johtava turvallisuus-, vartiointi- ja riskipohjainen suunnittelu- ja konsultointiyritys, ilmoitti tänään ostaneensa pitkäaikaisen kumppaninsa, Milanossa toimivan Jensen Hughes srl:n Manner-Eurooppa (JHM). Italiassa toimiva paloturvallisuustekniikan markkinajohtaja JHM:llä on asiantuntemusta suorituskykyyn perustuvasta suunnittelusta, määräys- ja lainsäädäntökonsultoinnista ja lupapalveluista monimutkaisissa kaupallisissa, vieraanvaraisuus-, vakuutus- ja valmistusteollisuuksissa Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa.

"JHM:stä tulee virallisesti osa JH-perhettä, mikä on luonnollinen jatkumo molempia osapuolia hyödyttävälle kumppanuudellemme, joka on jatkunut jo kolme vuosikymmentä. Yrityksen johtaja Luciano Nigro ja toimitusjohtaja Gaetano Coppola tiimeineen ovat rakentaneet vaikuttavan liiketoiminnan, joka keskittyy korkealaatuisen asiakaspalvelun tarjoamiseen. JHM:n historian juuret ovat maailmanlaajuisten määräysten ja lainsäädännön tuntemisessa. Italialaisen määräys- ja lainsäädäntöosaamisen lisäksi heillä on asiantuntemusta kansainvälisistä rakennuslainsäädännöstä (IBC) ja National Fire Protection Association (NFPA) -standardeista", Raj Arora, Jensen Hughesin toimitusjohtaja, kertoo.

JHM on yksi Gryphon Investorsin kohdeyrityksen Jensen Hughesin viimeisimmistä strategisista hankinnoista, mikä heijastaa yrityksen pitkäaikaista sitoutumista toimittamaan integroituja, end-to-end-palvelujaan maailmanmarkkinoille. Kauppa vahvistaa Jensen Hughesin kykyä auttaa palo-, rakennus- ja turvallisuusalan asiakkaita ja toteuttaa maailmanlaajuisia parhaita käytäntöjä näiden hallitsemiseksi ennaltaehkäisevällä ja kustannustehokkaalla tavalla.

Maailmanlaajuisten investointiensa lisäksi Jensen Hughes on keskittynyt Euroopan markkinoihin muun muassa hankkimalla vuonna 2018 Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa toimivan Jeremy Gardner Associates -yrityksen (JGA), ostamalla vuonna 2019 International Fire Investigators and Consultants -firman (IFIC), hankkimalla vuonna 2020 suomalaisen L2 Fire Safety -yrityksen, ja hiljattain tehdyillä kaupoilla belgialaisesta FES Ghentistä (FESG).

JHM:n Manner-Euroopan sivuliike perustettiin Italian Milanoon vuonna 1982 nimellä Industrial Loss Control & Engineering srl (ILC srl). Vuonna 1999 ILC aloitti kumppanuuden Yhdysvaltain johtavan palotieteiden ja -tekniikan yrityksen Hughes Associates Inc. (HAI) kanssa. HAI:n kanssa vuosien myötä alati kasvaneen kumppanuuden ansiosta ILC:n nimeksi muutettiin Hughes Associate Europe. Vuoden 2018 alusta ja franchising-sopimuksen kautta HAE s.r.l on harjoittanut liiketoimintaa Jensen Hughes -nimellä.

"Lähes neljän vuosikymmenen ajan olemme rakentaneet skaalautuvaa liiketoimintaa asiakkaidemme suorituskykyyn perustuvaan suunnitteluun kohdistuvien tarpeiden mukaan suunnittelussa, määräys- ja lainsäädäntökonsultoinnissa ja lupapalveluissa", kertoo Luciano Nigro, JHM:n johtaja. "Jensen Hughes on aivan yhtä syvästi sitoutunut tekniseen huippuosaamiseen kuin JHM on ollut aina perustamisestamme lähtien. Sen markkinajohtajuus, maailmanlaajuinen laajuus ja valtava tutkijoiden, insinöörien ja konsulttien joukko avaavat erinomaiset mahdollisuudet tarjota entistä kokonaisvaltaisempia ratkaisuja asiakkaillemme. "

Vieraile osoitteessa jensenhughes.com tai jensenhughes.com/europe saadaksesi lisätietoja.

Tietoa Jensen Hughesista

Jensen Hughes on globaali johtaja turvallisuudessa, riskeihin perustuvassa suunnittelussa ja konsultoinnissa. Joka päivä yli 1 400 kansainvälistä tiimiämme, joihin kuuluu insinöörejä, teknisiä asiantuntijoita, arkkitehteja ja konsultteja, tekevät yhteistyötä yli 100 maassa sijaitsevien asiakkaiden kanssa tehdäkseen maailmasta turvallisemman, suojatumman ja vastustuskykyisemmän. Olemme ansainneet luottamuksen asiakkaidemme, ihmisten ja yhteisöjen keskuudessa vuodesta 1939 lähtien tuomalla tinkimätöntä suoraselkäisyyttä suhteihimme, innovaatioita teollisuuteen ja teknistä huippuosaamista moniin maailman monimutkaisimmista haasteista. Suurimpia liiketoiminta-alueitamme ovat palontorjuntatekniikka, riskit ja vaarat, turvallisuusriskikonsultointi, hätätilanteiden hallinta ja suunnittelu sekä rikostekninen suunnittelu. Lisätietoja löydät osoitteesta www.jensenhughes.com .

Tietoja JHM:stä

Vuonna 1982, perustettu JHM on markkinoiden johtava palontorjuntayritys, jonka erittäin kokenut ja intohimoinen tiimi on sitoutunut tarjoamaan teknistä huippuosaamista asiakkaille kaikissa tarjoamissamme palveluissa. Toimiessamme Italiassa asiakkaamme luottavat, että suunnittelemme luovia ratkaisuja suorituskykyyn perustuvan lähestymistavan avulla ja että tarjoamme turvatoimet ovat parhaita mahdollisia. Lisätietoja löydät osoitteesta jensenhughes.com/europe.

Tietoa Gryphon Investorsista

San Franciscosta käsin toimiva Gryphon Investors (www.gryphoninvestors.com) on johtava pääomasijoitusyhtiö, joka keskittyy kasvattamaan kannattavasti keskimarkkinoiden yrityksiä ja parantamaan niiden kilpailukykyä yhteistyössä kokeneen johdon kanssa. Yritys on hallinnoinut yli 5,0 miljardin dollarin pääomasijoituksia ja pääomaa vuodesta 1997. Gryphonin tavoitteena on sijoittaa 50 - 300 miljoonan dollarin osakesijoitukset kohdeyrityksiin, joiden yritysarvo vaihtelee noin 100 miljoonasta 600 miljoonaan dollariin. Gryphon priorisoi sijoitusmahdollisuudet, joissa se voi muodostaa vahvan kumppanuuden omistajien ja avainhenkilöiden kanssa ja siten rakentaa johtavia yrityksiä hyödyntämällä Gryphonin pääomaa, erikoistuneita ammattilaisresursseja ja operatiivista asiantuntemusta.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1044200/Jensen_Hughes_Logo.jpg

SOURCE Jensen Hughes