Jensen Hughes, leader mondial de l'ingénierie de la sécurité incendie et de la sécurité des personnes, acquiert une société d'ingénierie de la protection contre l'incendie basée en Italie

L'acquisition stratégique de Jensen Hughes s.r.l. Continental Europe (JHM) étend le leadership de Jensen Hughes sur le marché mondial en renforçant sa capacité à servir les clients en Europe.

BALTIMORE, 1er juillet 2021 /PRNewswire/ -- Jensen Hughes, un leader mondial de l'ingénierie et du conseil en matière de sûreté, de sécurité et de risques, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de son partenaire de longue date basé à Milan, Jensen Hughes s.r.l. Continental Europe (JHM). Leader sur le marché de l'ingénierie de la protection contre les incendies, JHM, dont le siège se situe en Italie, possède une expertise en matière de conception basée sur les performances, de conseil en matière de codes et de services d'autorisation dans les secteurs complexes du commerce, de l'hôtellerie, de l'assurance et de la fabrication en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

« Le fait que JHM fasse officiellement partie de la famille JH incarne une progression naturelle basée sur un partenariat mutuellement bénéfique qui s'étend sur les trois dernières décennies. Le président Luciano Nigro, le directeur général Gaetano Coppola et leur équipe ont bâti une entreprise impressionnante axée sur la fourniture d'un service client de haute qualité. JHM a une histoire ancrée dans l'expertise des codes mondiaux. En plus de leur connaissance des codes italiens, ils ont une expertise dans les codes internationaux de construction (IBC) et les normes de la National Fire Protection Association (NFPA) », a déclaré Raj Arora, PDG de Jensen Hughes.

JHM est l'une des plus récentes acquisitions stratégiques de Jensen Hughes, une société du portefeuille de Gryphon Investors, qui reflète l'engagement à long terme de la société à fournir ses services intégrés de bout en bout au marché mondial. Cette acquisition renforce la capacité de Jensen Hughes à aider ses clients dans le secteur des incendies, des bâtiments et de la sécurité et à mettre en œuvre les meilleures pratiques mondiales pour les gérer de manière préventive et rentable.

Outre ses investissements dans le monde entier, l'accent mis par Jensen Hughes sur le marché européen comprend l'acquisition en 2018 de la société Jeremy Gardner Associates (JGA) au Royaume-Uni et en Irlande, l'acquisition en 2019 de International Fire Investigators and Consultants (IFIC), l'acquisition en 2020 de L2 Fire Safety en Finlande et l'acquisition récente de la société FES Ghent (FESG) en Belgique.

La succursale de JHM en Europe continentale a été établie à Milan, en Italie, en 1982 sous le nom de Industrial Loss Control & Engineering s.r.l (ILC s.r.l). En 1999, ILC a établi un partenariat avec Hughes Associates Inc. (HAI), l'entreprise américaine leader dans le domaine de la science et de l'ingénierie du feu. Au fil des années, grâce au partenariat en constante progression avec HAI, le nom ILC a été changé en Hughes Associate Europe. Depuis le début de l'année 2018 et par le biais d'un contrat de franchise, HAE s.r.l a fait des affaires sous le nom de Jensen Hughes.

« Depuis près de quatre décennies, nous avons construit une entreprise évolutive autour des besoins de nos clients en matière de conception basée sur la performance, de conseil en code et de services d'autorisation », a déclaré Luciano Nigro, président de JHM. « Jensen Hughes est tout aussi profondément attaché à l'excellence technique que JHM l'a été depuis sa création. Sa position de leader sur le marché, son envergure mondiale et son équipe chevronnée composée de scientifiques, d'ingénieurs et de consultants offrent d'immenses possibilités de fournir une solution encore plus holistique à nos clients. »

Pour plus d'informations, visitez le site jensenhughes.com ou jensenhughes.com/europe.

À propos de Jensen Hughes

Jensen Hughes est le leader mondial de l'ingénierie et du conseil en matière de sûreté, de sécurité et de risques. Chaque jour, nos équipes internationales composées de plus de 1 400 ingénieurs, experts techniques, architectes et consultants travaillent en partenariat avec des clients dans plus de 100 pays pour rendre notre monde sûr, sécurisé et résilient. Depuis 1939, nous avons gagné la confiance de nos clients, de notre personnel et de nos communautés en apportant de l'intégrité à nos relations, de l'innovation à notre secteur et de l'excellence technique à bon nombre des défis les plus complexes au monde. Nos principaux secteurs d'activité comprennent l'ingénierie de la protection contre les incendies, les risques et les dangers, le conseil en matière de risques de sécurité, la gestion et la planification des situations d'urgence et l'ingénierie judiciaire. Pour plus d'informations, consultez le site www.jensenhughes.com.

À propos de JHM

Fondée en 1982, JHM est une société d'ingénierie de protection contre l'incendie leader sur le marché, composée d'une équipe très expérimentée et passionnée qui s'engage à offrir l'excellence technique à ses clients dans toute la gamme de services. Opérant en Italie, nos clients nous font confiance pour concevoir des solutions créatives par le biais d'une approche basée sur la performance et fournir les mesures de sécurité optimales. Pour plus d'informations, visitez le site jensenhughes.com/europe.

À propos de Gryphon Investors

Basée à San Francisco, Gryphon Investors (www.gryphoninvestors.com) est une importante société de capital-investissement qui se concentre sur la croissance rentable et l'amélioration de la compétitivité des entreprises du marché intermédiaire en partenariat avec des dirigeants expérimentés. La société a géré plus de 5,0 milliards de dollars d'investissements et de capitaux propres depuis 1997. Gryphon vise à réaliser des investissements en capital de 50 à 300 millions de dollars dans des sociétés de portefeuille dont la valeur d'entreprise se situe entre 100 et 600 millions de dollars environ. Gryphon privilégie les opportunités d'investissement où elle peut former des partenariats solides avec les propriétaires et les dirigeants afin de construire des entreprises de pointe, en utilisant le capital de Gryphon, ses ressources professionnelles spécialisées et son expertise opérationnelle.

