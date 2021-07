Global Fire en het technisch toonaangevende Jensen Hughes op het gebied van veiligheid neemt het in Italië gevestigde ingenieursbureau voor brandbeveiliging over

Strategische overname van Jensen Hughes s.r.l. Continental Europe (JHM) breidt Jensen Hughes' wereldwijde marktleiderschap uit door zijn vermogen te versterken om klanten in Europa van dienst te zijn.

BALTIMORE, 1 juli 2021 /PRNewswire/ -- Jensen Hughes , een wereldleider op het gebied van veiligheid, beveiliging en op risico's gebaseerde technische maatregelen en advies, heeft vandaag de overname bekendgemaakt van een vaste partner en het in Milaan gevestigde Jensen Hughes s.r.l. Continental Europe (JHM). JHM, een marktleider in brandbeveiligingstechniek, gevestigd in Italië, heeft expertise in op prestaties gebaseerd ontwerp, codeconsulting en vergunningverlening in complexe commerciële, horeca-, verzekerings- en productie-industrieën in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

"Dat JHM officieel deel gaat uitmaken van de JH-familie belichaamt een natuurlijke ontwikkeling op basis van een wederzijds voordelige samenwerking die de afgelopen drie decennia heeft geduurd. President Luciano Nigro, Managing Director Gaetano Coppola en zijn team hebben een indrukwekkend bedrijf opgebouwd dat gericht is op het leveren van hoogwaardige klantenservice. JHM heeft een geschiedenis die geworteld is in expertise met wereldwijde codes. Naast kennis van Italiaanse code hebben ze expertise in International Building Codes (IBC) en National Fire Protection Association (NFPA)-normen", zegt Raj Arora, CEO, Jensen Hughes.

JHM is een van de meest recente strategische overnames door Jensen Hughes, een portfoliobedrijf van Gryphon Investors, die de langetermijnbestrokkenheid van het bedrijf weerspiegelt om wereldwijd zijn geïntegreerde, end-to-end-diensten te leveren. De overname versterkt het vermogen van Jensen Hughes om klanten in de brand-, bouw- en veiligheidsindustrie te helpen en wereldwijde best practices te implementeren om deze op een preventiegerichte en kosteneffectieve manier te beheren.

Naast zijn wereldwijde investeringen, omvat de focus van Jensen Hughes op de Europese markt de overname in 2018 van de Britse en Ierse firma Jeremy Gardner Associates (JGA), de overname in 2019 van International Fire Investigators and Consultants (IFIC), de overname in 2020 van L2 Fire Safety in Finland en de recente overname van het in België gevestigde bedrijf FES Gent (FESG).

De vestiging in continentaal Europa van JHM werd in 1982 opgericht in Milaan, Italië onder de naam Industrial Loss Control & Engineering s.r.l. (ILC s.r.l.). In 1999 ging ILC een partnerschap aan met Hughes Associates Inc. (HAI), het toonaangevende Amerikaanse bedrijf op het gebied van brandveiligheid & techniek. Door de jaren heen is, dankzij de steeds groeiende samenwerking met HAI, de naam ILC veranderd in Hughes Associate Europe. Vanaf begin 2018 en via een franchiseovereenkomst doet HAE srl zaken als Jensen Hughes.

"Al bijna vier decennia hebben we een schaalbaar bedrijf opgebouwd rond de behoefte van onze klanten aan op prestaties gebaseerd ontwerp, codeconsulting en vergunningverlening", aldus Luciano Nigro, JHM President. "Jensen Hughes streeft sinds onze oprichting net zo naar technische perfectie als JHM. Het marktleiderschap, de wereldwijde schaal en het uitgebreide netwerk van wetenschappers, ingenieurs en consultants bieden enorme kansen om onze klanten een nog holistischere oplossing te bieden."

Over Jensen Hughes

Jensen Hughes is de wereldleider op het gebied van veiligheid, beveiliging en op risico's gebaseerde engineering en advies. Elke dag werken onze internationale teams van meer dan 1.400 ingenieurs, technische experts, architecten en consultants samen met klanten in meer dan 100 landen om onze wereld te beschermen en veilig en veerkrachtig te maken. Sinds 1939 hebben we het vertrouwen van onze klanten, mensen en gemeenschappen verdiend door integriteit in onze relaties, innovatie in onze industrie en technische perfectie bij veel van de meest complexe uitdagingen ter wereld. Onze belangrijkste bedrijfsonderdelen omvatten brandbeveiligingstechniek, risico's en gevaren, advies over veiligheidsrisico's, beheer en planning van noodsituaties en forensische engineering. Ga voor meer informatie naar www.jensenhughes.com.

Over JHM

JHM, opgericht in 1982, is een toonaangevend ingenieursbureau voor brandbeveiliging dat bestaat uit een zeer ervaren en gepassioneerd team dat zich inzet om klanten technische perfectie te leveren over het volledige spectrum van diensten. Onze klanten, die actief zijn in Italië, vertrouwen erop dat we creatieve oplossingen ontwerpen door middel van een prestatiegerichte benadering en het bieden van optimale veiligheidsmaatregelen. Ga voor meer informatie naar www.jensenhughes.com/europe.

Over Gryphon Investors

Gryphon Investors (www.gryphoninvestors.com), gevestigd in San Francisco, is een toonaangevend private equity-bedrijf dat zich richt op winstgevend groeiende en competitieve versterking van middelgrote bedrijven in samenwerking met ervaren management. Het bedrijf heeft sinds 1997 meer dan USD 5,0 miljard aan aandeleninvesteringen en kapitaal beheerd. Gryphon streeft naar aandeleninvesteringen van USD 50 miljoen tot USD 300 miljoen in portfoliobedrijven met een ondernemingswaarde variërend van ongeveer USD 100 miljoen tot USD 600 miljoen. Gryphon geeft prioriteit aan investeringsmogelijkheden waar het sterke partnerschappen kan vormen met eigenaren en uitvoerend managers om toonaangevende bedrijven op te bouwen, gebruikmakend van Gryphon's kapitaal, gespecialiseerde professionele middelen en operationele expertise.

