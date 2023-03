Mallinckrodt ilmoittaa ekstrakorporaalisen fotofereesijärjestelmän (ECP) korvaushyväksynnästä Japanissa CELLEX® kroonisen käänteishyljintäsairaudesta (cGvHD) hoidossa

- CELLEX ECP on nyt Japanissa korvattavissa potilaille, jotka ovat steroidiresistenttejä tai -intolerantteja ja kärsivät cGvHD:stä -

DUBLIN, 9. maaliskuuta 2023 /PRNewswire/ -- Mallinckrodt plc, (NYSE American: MNK) ("Mallinckrodt" tai "Yhtiö"), maailmanlaajuinen erikoislääkeyhtiö, ilmoitti tänään, että Japanin kansallinen sairausvakuutusjärjestelmä (NHI) on hyväksynyt CELLEX®-järjestelmän (ECP) korvaukset steroidiresistentin tai -intolerantin kroonisen käänteishyljintäsairauden (cGvHD) hoitoon.

"Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että olemme saaneet CELLEX ECP -järjestelmälle korvaushyväksynnän Japanissa. Lääkeyhtiö on keskittynyt parantamaan vaikeista ja kriittisistä sairauksista kärsivien potilaiden hoitotuloksia. Pyrimme kehittämään hoitovaihtoehtoja, jotka vastaavat aikaisemmin tyydyttämättömiin lääketieteellisiin tarpeisiin", sanoi Masatoyo Gunji, Mallinckrodtin Japanin pääjohtaja.

Sen jälkeen, kun CELLEX ECP -järjestelmä hyväksyttiin Japanissa vuoden 2020 lopulla, terveydenhuollon tarjoajat Japanissa voivat nyt alkaa määrätä CELLEX ECP -järjestelmää ja hoitaa cGvHD-potilaita, jotka ovat steroidiresistenttejä tai -intolerantteja.

CELLEX ECP -järjestelmän hyväksytyt käyttötarkoitukset vaihtelevat maittain. Katso kunkin maan käyttöohjeet ja merkinnät hyväksyttyjen käyttötarkoitusten osalta.

"Krooninen käänteishyljintäsairaus on erittäin invalidisoiva sairaus, jolla on merkittävä vaikutus näiden potilaiden terveyteen ja jonka hoitovaihtoehdot ovat Japanissa rajalliset. CELLEX ECP -järjestelmän korvaushyväksyntä ja sen jälkeen tapahtuva lanseeraus Japanissa on ratkaiseva virstanpylväs, joka tarjoaa näille potilaille ja heidän hoitajilleen tärkeän hoitovaihtoehdon, jonka lääketieteellinen tarve on ollut suuri", sanoo Lisa French, Mallinckrodt Pharmaceuticalsin varatoimitusjohtaja ja kaupallinen johtaja.

Tietoa kroonisen käänteishyljintäsairaudesta (cGvHD)

Käänteishyljintäsairaus on yleinen allogeenisen hematopoieettisen kantasolusiirron (HSCT) komplikaatio, joka johtaa merkittävään sairastuvuuteen ja kuolleisuuteen.1 Se voidaan luokitella akuutiksi tai krooniseksi kliinisen oireen ja siirron jälkeisen esiintymisajankohdan perusteella. CGvHD:n merkit ja oireet ilmaantuvat lähes aina ensimmäisen vuoden aikana elinsiirron jälkeen, mutta joskus ne voivat ilmaantua useita vuosia myöhemmin.2 cGvHD:ssä iho on yleisimmin vaurioitunut elin, ja sen oireita ovat kutiava ihottuma, hyper- tai hypopigmentaatio ja rakenteen muutokset2. Tauti voi kuitenkin vaikuttaa useisiin paikkoihin, millä voi olla suuri vaikutus potilaan elämänlaatuun.2,3 ChronicKrooninen GvHD voi johtaa invalidisoivaan seuraukseen, kuten nivelten kontraktuuriin, näön menetykseen, loppuvaiheen keuhkosairauteen tai kuolleisuuteen, joka johtuu syvästä kroonisesta immuunisuppressiosta, joka johtaa toistuviin tai hengenvaarallisiin infektioihin.1

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA JAPANIA VARTEN

Käyttötarkoitus tai vaikuttavuus

Tätä järjestelmää käytetään ekstrakorporaalisena fotofereesihoitona steroidiresistentissä tai -intolerantissa kroonisessa käänteishyljintäsairaudessa.

Varoitukset

Käyttöohjeet:

1. Kun muuta hoitoa saaville potilaille annetaan kehonulkoista fotofereesihoitoa, hoitoaikatauluja muutettaessa on noudatettava varovaisuutta, jotta vältettäisiin taudin aktiivisuuden lisääntyminen, joka voi johtua edellisen hoidon äkillisestä lopettamisesta.

2. Annostele potilaan tila huomioon ottaen asianmukainen määrä antikoagulanttia CELLEX-laitteen kautta, koska tromboembolisia tapahtumia voi esiintyä.

Vasta-aiheet/kiellot

Käyttöohjeet:

1. Älä käytä uudelleen (toimenpidesarja ja metoksisuolaliuos).

2. Älä käytä laitetta tulenarkojen anestesiakaasujen, ulkoisten radio- tai sähkömagneettisten häiriöiden lähellä, koska ne voivat häiritä laitteen asianmukaista toimintaa. On olemassa syttymis- ja toimintahäiriöiden vaara.

Sovellettava kohde (potilas)

Ei saa käyttää seuraaville väestöryhmille.

Potilaat, jotka eivät kestä ekstrakorporaalisen tilavuushäviötä, koska potilaalla on hypotension ja sokkitaudin mahdollisuus.

Potilaat, joilla esiintyy idiosynkraattisia reaktioita psoraleeniyhdisteille, mukaan lukien metoksisaleeni, tai joilla on ollut valolle herkkä sairaustila.

Potilaat, joilla on afakia, koska linssin puuttumisesta johtuva verkkokalvon vaurioitumisen riski on huomattavasti suurempi.

Potilaat, joilla on ollut veren hyytymishäiriöitä tai potilaat, joille on aiemmin tehty pernanpoisto, koska hoidon aikana käytetään antikoagulantteja.

Potilaat raskauden ja imetyksen aikana, koska se todennäköisesti aiheuttaa haittaa syntymättömälle lapselle tai imeväiselle.

Potilaat, joiden valkosolujen määrä on yli 25 000/mm3.

THERAKOS CELLEX ECP -JÄRJESTELMÄSTÄ JAPANISSA

CELLEX-järjestelmä mahdollistaa kehonulkoisen fotofereesin (ECP), ja se koostuu instrumentista, toimenpidevälineistä, metoksasaliiniliuoksesta ja UVA-lampusta. ECP kehitettiin alun perin hoidoksi potilaille, joilla oli ihon T-solulymfooman (CTCL) iho-oireita.

CELLEX -järjestelmä nimettiin erittäin tarpeelliseksi lääkinnälliseksi laitteeksi, jonka käyttöönoton oli tarkoitus tapahtua Japanissa 15. tutkimuspaneelin toimesta. Kokouksen järjesti MHLW, ja se pidettiin 17. helmikuuta 2011.

CELLEX nimettiin myös harvinaiseksi lääkinnälliseksi laitteeksi MHLW:ssä 18. tammikuuta 2017.

THERAKOS CELLEX ECP -JÄRJESTELMÄN HYVÄKSYTYT KÄYTTÖTARKOITUKSET

CELLEX ECP:n hyväksytyt käyttötarkoitukset vaihtelevat maittain. Katso kunkin maan käyttöohjeet ja merkinnät hyväksyttyjen käyttötarkoitusten osalta.

