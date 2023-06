MGI ja AddLife AB ilmoittavat strategisesta yhteistyöstä MGI-tuotteiden* jakelun laajentamiseksi Pohjoismaissa

TUKHOLMA, 9. kesäkuuta 2023 /PRNewswire/ -- MGI Tech Co. Ltd. ("MGI") -yrityksellä, joka on sitoutunut rakentamaan keskeisiä työkaluja ja teknologiaa biologisten tieteiden alalle, on ilo ilmoittaa kattavasta yhteistyöstä AddLife AB:n kanssa. Se on yksi Euroopan suurimmista kliinisten testaus- ja laboratoriolaitteiden jakelijoista, ja sen pääkonttori sijaitsee Tukholmassa. Tämän kumppanuuden tavoitteena on parantaa MGI-tuotteiden* jakelua Pohjoismaissa, hyödyntää AddLife AB:n Triolab Groupin tytäryhtiöiden asiantuntemusta ja läsnäoloa markkinoilla sekä laajentaa loppupään sovelluksia innovatiivisille aloille, kuten vieritestaus (POCT) ja etäultraääni.

Sopimuksen mukaisesti AddLife AB:n neljä Triolab Groupin tytäryhtiötä, eli Triolab Sweden, Triolab Norway, Triolab Denmark (Iceland) ja Triolab Finland toimivat erillisinä jakelijoina MGI-tuotteiden* jakelussa.

"AddLife pyrkii vastaamaan kaikkiin asiakkaidemme tarpeisiin parhaalla mahdollisella tasolla. Innovatiivisuus on yksi ydinarvoistamme, ja MGI:n tuotelinjan lisäys täydentää täydellisesti laboratoriovalikoimaamme. Se tarjoaa asiakkaillemme mahdollisuuden käyttää uusinta ja innovatiivisinta teknologiaa", sanoo Kai Rantanen, Head of the Diagnostic Business, AddLife AB.

MGI:n toimitusjohtaja Duncan Yu jakoi myös ajatuksensa yhteistyöstä ja sanoi: "Olemme innoissamme yhteistyöstä AddLife AB:n ja sen Triolab Groupin tytäryhtiöiden kanssa laajentaaksemme kattavuuttamme Pohjoismaissa. AddLife AB:n laaja jakeluverkosto ja markkinaosaaminen yhdistettynä MGI:n huippuluokan sekvensointituotteisiin* antavat meille mahdollisuuden vastata tehokkaasti terveydenhuollon ammattilaisten tarpeisiin ja parantaa potilaiden hoitotuloksia."

MGI:n ja AddLife AB:n välinen yhteistyö on merkittävä virstanpylväs pohjoismaisten terveydenhuollon tarjoajien muuttuviin tarpeisiin vastaamisessa. Yhdistämällä vahvuutensa ja asiantuntemuksensa molemmat yritykset pyrkivät nopeuttamaan huippuluokan sekvensointiteknologioiden käyttöönottoa ja parantamaan potilaiden hoitoa koko alueella.

*Ellei toisin ilmoiteta, StandardMPS- ja CoolMPS-sekvensointireagensseja ja tällaisten reagenssien kanssa käytettäviä sekvensointituotteita ei ole saatavilla Saksassa, Espanjassa, Isossa-Britanniassa, Ruotsissa, Italiassa, Tšekin tasavallassa, Sveitsissä ja Hongkongissa (CoolMPS on saatavilla Hongkongissa).

*Tuotteet on tarkoitettu vain tutkimuskäyttöön. Ei käytettäviksi diagnostisissa toimenpiteissä (ellei toisin mainittuna)

Tietoa MGI:sta

MGI Tech Co., Ltd. (tai sen tytäryhtiöt, "MGI"), jonka pääkonttori sijaitsee Shenzhenissä, on sitoutunut kehittämään keskeisiä työkaluja ja teknologioita johtamaan biotieteitä älykkäiden innovaatioiden avulla. MGI keskittyy patentoituun teknologiaansa perustuen sekvensointilaitteiden**, reagenssien* ja niihin liittyvien tuotteiden tutkimukseen ja kehitykseen sekä tuotantoon ja myyntiin tukeakseen biologisten tieteiden tutkimusta, maataloutta, täsmälääketiedettä ja terveydenhuoltoa. MGI:n missiona on kehittää ja edistää edistyksellisiä biologisten tieteiden työkaluja tulevaisuuden terveydenhuoltoon. MGI:llä oli 31.joulukuuta 2022 yli 2 800 työntekijää, joista 36 % on T&K-henkilöstöä. Vuonna 2016 perustettu MGI toimii yli 90 maassa ja alueella sekä palvelee yli 2 000 asiakasta. Saat lisätietoja vierailemalla MGI:n verkkosivustolla tai Twitter,LinkedInin tai YouTuben kautta.

AddLife lyhyesti

AddLife on riippumaton eurooppalainen toimittaja biologisten tieteiden alalla. Se tarjoaa korkealaatuisia tuotteita, palveluita ja konsultointia sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. AddLife työllistää noin 2 200 työntekijää noin 85 tytäryhtiössä, jotka toimivat omilla tuotemerkeillään. Konsernin vuotuinen liikevaihto on noin 9 miljardia kruunua. AddLife on listattu Tukholman Nasdaq-pörssissä.

