MGI och AddLife AB tillkännager strategiskt samarbete för utökad distribution av MGI-produkter* i Norden

STOCKHOLM, 9 juni 2023 /PRNewswire/ – MGI Tech Co. Ltd. ("MGI"), ett företag som tillverkar nyckelverktyg och skapar teknik för att leda biovetenskap, har nöjet att tillkännage ett omfattande samarbete med AddLife AB, en av Europas största distributörer av kliniska tester och laboratorieutrustning, med huvudkontor i Stockholm. Partnerskapet syftar till att avsevärt förbättra distributionen av MGI-produkter* i Norden, utnyttja expertisen och marknadsnärvaron hos AddLife AB:s dotterbolag Triolab Group och expandera nedströmsapplikationer till innovativa områden, exempelvis POCT-testning (POCT) och fjärrultraljud.

Enligt avtalet ska AddLife AB:s fyra Triolab Group-dotterbolag, Triolab Sweden, Triolab Norge, Triolab Danmark (Island) och Triolab Finland fungera som separata distributörer för distribution av MGI-produkter*.

"Vi på AddLife strävar efter att uppfylla våra kunders alla behov på absolut bästa sätt. Innovation är ett av våra kärnvärden och tillägget av produktlinjen från MGI är i det avseendet ett perfekt komplement till vår laboratorieportfölj. Det innebär att våra kunder kan använda den modernaste och mest innovativa tekniken." Det säger Kai Rantanen, Head of the Diagnostic Business på AddLife AB.

Duncan Yu, vd för MGI, delade också sina tankar om samarbetet: "Vi ser verkligen fram emot att samarbeta med AddLife AB och dess dotterbolag Triolab Group för att utöka vår närvaro i Norden. Det omfattande distributionsnätet och marknadskompetensen hos AddLife AB, i kombination med MGI:s ledande sekvenseringsprodukter*, gör att vi effektivt kan möta vårdpersonalens behov och bidra till förbättrade patientresultat".

Samarbetet mellan MGI och AddLife AB utgör en viktig milstolpe när det gäller att svara på de föränderliga behoven hos vårdgivare i Norden. Genom att de båda företagens styrkor och expertis kombineras ska införandet av banbrytande sekvenseringsteknik kunna snabbas upp och förbättrad patientvård främjas i hela regionen.

*Om inget annat anges finns StandardMPS och CoolMPS-sekvenseringsreagenser och sekvenseringsenheter för användning med sådana reagenser inte tillgängliga i Tyskland, Spanien, Storbritannien, Sverige, Italien Tjeckien, Schweiz och Hongkong (CoolMPS finns i Hongkong).

*Produkter tillhandahålls endast för forskningsändamål. Får ej användas vid diagnostiska ingrepp (förutom vad som specifikt anges)

Om MGI

MGI Tech Co., Ltd. (eller dess dotterbolag, "MGI"), med huvudkontor i Shenzhen, har åtagit sig att ta fram nyckelverktyg och teknik för att leda biovetenskap med hjälp av intelligent innovation. MGI fokuserar på forskning och utveckling, produktion och försäljning av sekvenseringsinstrument**, reagenser* och därmed relaterade produkter för att stödja biovetenskaplig forskning, jordbruk, precisionsmedicin samt hälso- och sjukvård. MGI:s uppdrag är att utveckla och främja avancerade biovetenskapliga verktyg för framtida hälso- och sjukvård. MGI har per den 31 december 2022 över 2 800 anställda, varav 36 % inom FoU. MGI grundades 2016 och är verksamt i mer än 90 länder och regioner och betjänar mer än 2 000 kunder. För mer information, besök MGI:s webbplats eller anslut på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

AddLife i korthet

AddLife är en oberoende europeisk leverantör inom biovetenskap som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och konsulttjänster till den privata såväl som till den offentliga sektorn. AddLife har cirka 2 200 anställda i cirka 85 aktiva dotterbolag, som är verksamma under egna varumärken. Koncernen har en årlig försäljning på cirka 9 miljarder SEK. AddLife är noterat på Stockholmsbörsen.

