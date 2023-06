MGI kehittää yhdessä Xpress Genomicsin kanssa yksittäisten solujen syviä RNA-sekvensointitekniikoita

TUKHOLMA, 15. kesäkuuta 2023 /PRNewswire/ -- MGI, yritys, joka on sitoutunut rakentamaan keskeisiä työkaluja ja teknologiaa biologisten tieteiden alalle, ilmoitti allekirjoittaneensa lisenssisopimuksen Xpress Genomicsin kanssa, Tukholmassa sijaitsevan johtavan yrityksen, joka on erikoistunut automatisoituihin ja skaalautuviin RNA-sekvensointistrategioihin. Tämän strategisen yhteistyön tavoitteena on mullistaa genomiikan alaa kehittämällä uusia skaalautuvia ratkaisuja Xpress Genomicsin yksittäisten solujen syvään RNA-sekvensointiin yhdessä MGI:n innovatiivisten automaatio- ja sekvensointitekniikoiden kanssa.

Professori Rickard Sandbergin ja hänen laboratorioissaan työskentelevien tutkijoiden perustama Xpress Genomics on yritys, jota johtaa toimitusjohtaja Dr. Christoph Ziegenhain. Sen ensisijainen painopiste on kehittää ja tarjota sellaisia skaalattavia yksittäisten solujen RNA-sekvensointitekniikoita, jotka eivät uhraa laatua tai kattavuutta. Tekniikka tarjoaa poikkeuksellisen herkkyyden ja kattavuuden kokonaisille transkriptioille, jotta Xpress Genomicsin käyttäjät voivat suorittaa laajamittaisia transkription laajuisia analyyseja markkerigeeneistä, transkriptoidusta geneettisestä variaatiosta ja silmukoitumisesta.

"Olemme innoissamme voidessamme viimeinkin yhdistää laadun ja skaalan täysimittaisilla scRNA-seq-ratkaisuillamme", sanoo professori Rickard Sandberg, yksi Xpress Genomicsin perustajista. "Pitkän kokemuksemme pohjalta kehitetty tekniikka virtaviivaistetaan MGI:n sekvensointitekniikaksi, joka tuottaa tähän mennessä kustannustehokkaimman ja skaalautuvimman täysimittaisen scRNA-seq:n."

"Olemme iloisia voidessamme aloittaa tämän jännittävän yhteistyön Xpress Genomicsin kanssa", sanoo Duncan Yu, MGI:n toimitusjohtaja. "Tekemällä yhteistyötä Xpress Genomicsin kanssa voimme hyödyntää heidän asiantuntemustaan automatisoinnissa ja skaalautumisessa yksisolu-genomiikan rajojen viemiseksi eteenpäin. MGI täyttää sitoumuksensa auttaa tieteilijöitä ja tutkijoita maailmanlaajuisesti innovatiivisilla, kustannustehokkailla ja käyttäjäystävällisillä työkaluilla, jotka helpottavat alan kehitystä ja tuovat lisää mahdollisuuksia nopeaan kasvuun."

"Genomiikka kehittyy edelleen nopeaa vauhtia, ja yksittäisten solujen RNA-sekvensointi edustaa transformatiivista tekniikkaa, jolla on kauaskantoisia vaikutuksia eri tieteenaloilla", sanoo Ming Ni, MGI:n varatoimitusjohtaja. "Pyrimme tukemaan Xpress Genomicsia vastaamaan kriittisiin haasteisiin yksittäisen solun sekvensoinnissa ja kehittämään skaalautuvia ratkaisuja, jotka avaavat uusia mahdollisuuksia genomiikan tutkimuksissa."

Xpress Genomics avasi myös uuden laboratorionsa Cancer Center Karolinskassa (CCK) Ruotsissa, ja se on varustettu MGI:n alan johtavilla DNBSEQ-sekvenaattoreilla* Tämä uusi laitos antaa paikallisille yhteistyökumppaneille ja partnereille mahdollisuuden käyttää Xpress Genomicsin ainutlaatuisia yksittäisten solujen RNA-seq-ratkaisuja. "Hiljattain perustettu laboratoriolaitos toimii tärkeänä siltana paikalliseen tutkimus- ja diagnostiikkayhteisöön, mikä helpottaa uusia genomilöytöjä ja läpimurtoja lääketieteen kehityksessä. On hienoa nähdä MGI:n ponnistelevan mahdollistaakseen paikallisten asiakkaiden ja kumppaneiden suurempien tarkoitusten täyttäminen", sanoo Yong Hou, MGI Euroopan ja Afrikan pääjohtaja.

*Ellei toisin ilmoiteta, StandardMPS- ja CoolMPS-sekvensointireagensseja ja tällaisten reagenssien kanssa käytettäviä sekvensointituotteita ei ole saatavilla Saksassa, Espanjassa, Isossa-Britanniassa, Ruotsissa, Italiassa, Tšekin tasavallassa, Sveitsissä ja Hongkongissa (CoolMPS on saatavilla Hongkongissa).

*Tämä sekvenaattori on saatavilla vain tietyissä maissa, ja sen ohjelmisto on erityisesti konfiguroitu käytettäväksi yksinomaan MGI:n HotMPS-sekvensointireagenssien kanssa.

*Tuotteet on tarkoitettu vain tutkimuskäyttöön. Ei käytettäviksi diagnostisissa toimenpiteissä (ellei toisin mainittuna)

Tietoa MGI:sta

MGI Tech Co., Ltd. (tai sen tytäryhtiöt, "MGI"), jonka pääkonttori sijaitsee Shenzhenissä, on sitoutunut kehittämään keskeisiä työkaluja ja teknologioita johtamaan biotieteitä älykkäiden innovaatioiden avulla. MGI keskittyy patentoituun teknologiaansa perustuen sekvensointilaitteiden**, reagenssien* ja niihin liittyvien tuotteiden tutkimukseen ja kehitykseen sekä tuotantoon ja myyntiin tukeakseen biologisten tieteiden tutkimusta, maataloutta, täsmälääketiedettä ja terveydenhuoltoa. MGI:n missiona on kehittää ja edistää edistyksellisiä biologisten tieteiden työkaluja tulevaisuuden terveydenhuoltoon. MGI:llä oli 31.joulukuuta 2022 yli 2 800 työntekijää, joista 36 % on T&K-henkilöstöä. Vuonna 2016 perustettu MGI toimii yli 90 maassa ja alueella sekä palvelee yli 2 000 asiakasta. Saat lisätietoja vierailemalla MGI:n verkkosivustolla tai Twitterin, LinkedInin tai YouTuben kautta.

