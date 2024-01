RoboUP esittelee uuden Rhino 1 -robottiruohonleikkurinsa: voimaa, kestävyyttä ja kehitystä muotoilussa

Rhino-robottiruohonleikkuri on suunniteltu suorana vastauksena käyttäjäyhteisöltämme kerättyihin arvokkaisiin näkemyksiin.

Valittu tuotenimi, Rhino ("Sarvikuono"), herättää luomuksemme henkiin ja edistää syvän tunneyhteyden muodostamista yleisömme kanssa.

Nimeämisprosessi alkoi maaliskuussa 2023, ja se kesti kuusi kuukautta. Tarkoituksena oli varmistaa, että tuotteelle valittiin sen henkeen sopiva nimi.

Uusi Rhino-robottiruohonleikkuri ei ainoastaan ilmennä sarvikuonon henkeä, vaan sillä on myös vertaansa vailla oleva ruohonleikkuu- ja navigointikyky.

SHENZHEN, Kiina, 28. tammikuuta 2024 /PRNewswire/ -- RoboUP, johtava innovaattori robottisten nurmikonhoitoratkaisujen alalla, on ylpeä saadessaan ilmoittaa Rhino 1:n lanseerauksesta . Rhino 1 on uraauurtava robottiruohonleikkuri, joka on suunniteltu mullistamaan nurmikon hoidon. Rhino-robottiruohonleikkuri on syntynyt kattavan käyttäjäpalautteen sekä muotoilun ja toiminnallisuuden aloilla tapahtuneen innovatiivisen edistyksen ansiosta.

Juuret käyttäjien tarpeissa

RoboUP Rhino 1 robot mower

Rhino 1:n matka alkoi sitoumuksestamme vastata käyttäjien tarpeisiin. Tuote kehitettiin vastauksena käyttäjäyhteisömme arvokkaisiin näkemyksiin, ja Rhino 1:ssä on vahva yhdistelmä mukautuvuutta ja ensiluokkaista ruohonleikkuukykyä. Tuotteen nimeämisprosessi alkoi maaliskuussa 2023 ja kesti kuusi kuukautta kiteyttäen sarvikuonon hengen tuotteen jokaiseen ominaisuuteen.

Nimi joka erottuu edukseen

Päätöksentekoprosessissa tarkasteltiin erilaisia nimivaihtoehtoja, kuten Guardian, Leo, Leopard, i-Mower, ja Autonav. Lopulta Rhino nousi esiin ylivertaisena valintana ilmentäen vahvuutta, ketteryyttä ja ystävällisyyttä. Rhino on enemmän kuin nimi; se on lausunto ja symboloi vahvaa ja luotettavaa kumppania, johon käyttäjät voivat luottaa.

Sarvikuonon henki muotoilussa ja toiminnallisuudessa

Rhino 1:n ulkopuoli audonkaltainen. Se ei ole pelkkä kuori vaan suoja, joka on rakennettu luonnonvoimien kestämiseen, mikä varmistaa kestävyyden kaikissa sääolosuhteissa. Ketterän AWD-ohjauksen avulla Rhino 1 navigoi maaperillä vaivattomasti ja tarjoaa vertaansa vailla olevaa tarkkuutta joka leikkauskerralla. Tuotteen leikkuukiekko, joka kuvastaa sarvikuonon sarven tarkkuutta, varmistaa erittäin huolellisesti leikatun nurmikon.

Räätälöityjä ratkaisuja monipuolisiin käyttäjien tarpeisiin

Käyttäjien palaute on ollut innovointimme keskiössä. Rhino 1 vastaa monipuolisiin puutarhanhoitotarpeisiin ja ottaa huomioon käyttäjät, joiden maasto on monimutkaista. Rhino 1 tarjoaa vakaan ajojärjestelmän ja leikkuuominaisuudet, joilla selätetään rinteet, kivikkoiset maastot ja epätasainen maaperä. Niitä käyttäjiä varten, joilla on laajat nurmikot, Rhino 1 sisältää isomman akun ja pikalatausominaisuuksia, mikä vähentää seisokkiaikaa ja parantaa tehokkuutta. Intuitiivisella sovelluksella, joka on suunniteltu käyttäjille, joilla on useita nurmialueita, edistetään vaivatonta aikataulutusta ja räätälöintiä eri alueille, ja sovellus tarjoaa saumattoman käyttäjäkokemuksen.

Vieraile RoboUPin virallisella verkkosivustolla https://www.iroboup.com/ , jolta löydät viimeisimmät päivitetyt tiedot.