RoboUP esittelee tulevaisuudensuunnitelmiaan CES 2024 -tapahtumassa: Rhino 1 All-Terrain -robottiruohonleikkuri, käyttäjälähtöiset edistysaskeleet ja kestävä visio

Rhino 1 - robottiruohonleikkuri julkistettiin CES:ssä: Etenee kaikenlaisessa maastossa

RoboUP n uuden verkkosivusto julkistettiin: Keskitetty oivallus-, vuorovaikutus-, ostos- ja asiakaspalvelukeskus

Käyttäjäystävälliset yhteisöt : Tulossa jännittäviä kilpailuja ja palkintoja

SHENZHEN, Kiina, 10. tammikuuta 2024 /PRNewswire/ -- Palvelurobottialan edelläkävijä RoboUP julkisti ylpeänä uusimman innovaationsa CES 2024:ssä: Rhino 1 All-Terrain Robot Mower -robottiruohonleikkurin. RoboUP on profiloitunut välittäväksi brändiksi, ja se haluaa mullistaa tavan, jolla ihmiset huolehtivat asuintiloistaan. Samalla sen ratkaisut keskittyvät ilmentämään huomaavaisuutta, empatiaa ja myötätuntoa.

Rhino 1 -robottiruohonleikkuri: Etenee kaikenlaisessa maastossa

RoboUP esittelee ylpeänä Rhino 1 -robottiruohonleikkurin, jossa on verrattomat maastoajo-ominaisuudet. Rhino 1:ssä on vankka nelivetojärjestelmä ja tarkka ohjaus, joiden ansiosta Rhino 1 pärjää mainiosti jyrkillä rinteillä ja vaikeakulkuisessa maastossa. Robottileikkureiden päivitetty C-PASS-järjestelmä on vallankumouksellinen, siillä se takaa vertaansa vailla olevan leikkuutehon, vankan moottorin ja kaksoisleikkuulevyn tuottaman parannellun nopeuden, ja tehokkaan kattavuusalueen. Leikkuri tunnetaan myös siitä, että siinä on rajaton, langaton yhdistettävyys, mikä helpottaa käyttöönottoa ja asennusta.

Käyttäjävetoinen kehityskaari: Kehitys TM01-robottiruohonleikkurista Rhino 1:een

Vuonna 2023 RoboUP esitteli TM01:n Euroopassa, ja samalla sai alkunsa käyttäjien sitoutuminen tuotekehitykseen. Käyttäjiltä, medialta ja tekijöiltä saadusta palautteesta tuli tuotekehityksen perusta, ja se on vaikuttanut myös uusimpaan innovaatioon, Rhino 1:een. RoboUP on sitoutunut luomaan vahvan yhteyden käyttäjiin ja ammattilaisiin, jotta voidaan varmistaa, että tuotteet kehittyvät vastaamaan jatkuvasti muuttuvia tarpeita.

RoboUP:n uuden verkkosivusto julkistettiin: Keskitetty oivallus-, vuorovaikutus-, ostos- ja asiakaspalvelukeskus

Tutustu RoboUPin maailmaan upouusilla verkkosivuillamme! Se on kiehtova ikkuna RoboUPin toimintaan, jonka kautta voi tutustua palvelurobottien valmistukseen ja olla yhteydessä samanmielisiin ihmisiin. Uppoudu täydelliseen palvelukokemukseen oivaltavista konsultaatioista vaivattomiin ostoksiin ja omistautuneeseen myynnin jälkeiseen tukeen.

Käyttäjäystävälliset yhteisöt

RoboUP arvostaa asiakkaidensa antamaa palautetta ja antaa tilaa käyttäjävuorovaikutukselle. Tutustu mukaansatempaaviin aktiviteetteihin, kuten puutarhavalokuvakilpailuun, tuotevalokuvakilpailuun, tuotelahjoitustapahtumiin ja viihdyttäviin livelähetyksiin.

Kohti kestävämpää tulevaisuutta

RoboUP:n visio ulottuu tehokkuutta pidemmälle, sillä se on YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden, SDG 3:n ja SDG:n 15 mukainen. RoboUP-robottiruohonleikkurit edistävät puhdasta, kemikaalitonta nurmikonhoitoa, mikä puolestaan tukee terveellisempiä asuinalueita ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä.

Lisätietoja löydät osoitteesta https://www.iroboup.com/

RoboUP:in piste CES:issä:

Koju: 1301, Westgate

Las Vegas Convention Center, Yhdysvallat

9–12.1.2024