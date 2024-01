RoboUP introduserer skapelsen av Rhino 1 robotklipper: Styrke, motstandskraft og evolusjon i design

Rhino-robotklipperens design er et direkte svar på verdifull innsikt samlet inn fra forbrukerfellesskapet vårt.

Det valgte produktnavnet, Rhino, bringer liv i skapelsen vår, og fremmer en dyp følelsesmessig forbindelse med publikummet vårt.

Navnprosessen startet i mars 2023, og strakk seg over seks måneder. Det var for å sikre et navn som stemmer med produktets ånd.

Den nye Rhino-robotklipperen gjenspeiler ånden til Rhino og leverer uovertruffen klippe-ytelse og navigasjonsevne.

SHENZHEN, Kina, 27. januar 2024 /PRNewswire/ -- RoboUP, en ledende innovatør innen robotisk ivaretakelse av plener, er stolte over å kunngjøre lanseringen av Rhino 1 , en banebrytende robotklipper designet for å revolusjonere vedlikehold av plen. Rhino-robotklipperen er et resultat av omfattende tilbakemeldinger fra forbrukere og innovative fremskritt innen design og funksjonalitet.

Opprinnelse drevet frem av forbrukerbehov

RoboUP Rhino 1 robot mower

Rhino 1s reise begynner med vår forpliktelse til å møte forbrukernes behov. Rhino 1 er utviklet som svar på verdifull innsikt fra vårt forbrukerfellesskap , og gjenspeiler en kraftig blanding av tilpasningsevne og overlegen klippe-ytelse. Produktets navnprosess startet i mars 2023 og utfoldet seg over seks måneder, og innkapslet ånden til Rhino i hver eneste funksjon.

Et navn som skiller seg ut

Beslutningsprosessen innebar å utforske ulike navn-retninger, inkludert Guardian, Leo, Leopard, i-Mower og Autonav. Til syvende og sist dukket Rhino opp som det fremragende valget, og legemliggjorde styrke, smidighet og en vennlig ånd. Rhino er mer enn et navn; det er en uttalelse som symboliserer den robuste og pålitelige følgesvennen som forbrukere kan stole på.

Rhinos ånd i design og funksjonalitet

Rhino 1 har et bil-lignende eksteriør, ikke bare et skall, men et skjold som er bygget for å tåle elementene, og opprettholde motstandskraft i all slags vær. Med AWD-smidig manøvrering navigerer Rhino 1 uanstrengt i landskapet, og gir uovertruffen presisjon ved hver klipping. Klippeskiven, som gjenspeiler presisjonen til et neshorns horn, sikrer en omhyggelig trimmet plen.

Skreddersydde løsninger til ulike forbrukerkrav

Tilbakemeldinger fra forbrukere har vært hjørnesteinen i innovasjonen vår. Rhino 1 imøtekommer ulike hagebehov, og henvender seg til forbrukere med komplekse terreng, og tilbyr robust kjøresystem og klippemuligheter for å erobre bakker, kupert terreng og ujevnt landskap. For forbrukere med store plener har Rhino 1 et større batteri og hurtigladefunksjoner, noe som eliminerer nedetid og øker effektiviteten. Den intuitive appen, designet for forbrukere med flere plen-soner, gjør det enkelt å planlegge og tilpasse til ulike soner, og gir en sømløs brukeropplevelse.

Besøk RoboUPs offisielle nettsted https://www.iroboup.com/ for den nyeste oppdaterte informasjonen.