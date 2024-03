Sanan IC esittäytyy MWC Barcelonassa edistääkseen kokonaisvaltaista radiotaajuusvastaanoton kiekkoteollisuutta

BARCELONA, Espanja, 29. Helmikuuta 2024 /PRNewswire/ -- Helmikuun 26. 2024 Mobile World Congressissa (MWC) 2024, suurimmassa maailmanlaajuisessa tietoliikennekonferenssitapahtumassa, joka pidettiin Barcelonassa. Johtavat maailmanlaajuiset tietoliikenneyritykset sekä alan tuotantoketjun valmistajat kokoontuivat yhteen esittelemään johtavia tekniikoita matkapuhelimissa ja esineiden internet (Internet of Things, IoT) -viestinnässä ja johdattelemaan syväluotaaviin teknisiin avainpuhevuoroihin kansainvälisen yleisön keskellä. Kokonaisvaltaisena radiotaajuusvastaanoton toimittajana Sanan IC osallistui MWC:hen ensimmäistä kertaa esitelläkseen viimeisintä tekniikkaansa ja valmistuspalveluvalikoimaansa kansainvälisille asiakkaille hakien laajaa julkisuutta kansainvälisillä markkinoilla osastollaan 3A1Ex.

Sanan IC premieres at MWC Barcelona

Vaikuttavimpana maailmanlaajuisena tietoliikennetapahtumana MWC Barcelonaa pidetään vertailupaikkana kansainvälisille mobiiliviestintämarkkinoille. Teemalla "Tulevaisuus ensin" pidetty MWC 2024 toi yhteen huipputekniikan yritykset ympäri maailman mobiiliviestintätekniikan aloilta, kuten älypuhelimet, kannettavat langattomat verkot, IoT ja pilvitekniikat, edistämään ja keskustelemaan seuraavan sukupolven mobiiliviestintäalustojen kehityssuuntauksista.

Kun Sanan-yhtymä uudelleenorganisoi liiketoimintansa elokuussa 2023, keskittyi Sanan IC täysin kokonaisvaltaisiin radiotaajuusvastaanottoratkaisuihin emoyhtiönsä Sanan Optoelectronicsin alaisuudessa. Sen pääliiketoimena on radiotaajuusvastaanoton puolijohdekiekkojen valmistus, johon sisältyy GaAs (Galliumarsenidi) kiekkojen valmistuspalvelut, pinta-akustisten aaltojen (SAW) suodattimet ja radiotaajuuslaitteiston kehittynyt pakkaaminen. Vuotta 2024 on pidetty 5G Advancedin kaupallistamisen esiinmarssina. Verkkoyhteyksien digitalisoitumista ja älykkyyttä on kehitetty pidemmälle, mikä nostaa radiotaajuusvastaanoton piirien valmistusstandardien vaatimuksia. Sanan IC on täysin valmistautunut omaksumaan vauraan 5G Advanced -aikakauden maailmanlaajuisten viestintäteollisuusasiakkaidensa kanssa.

"Sanan IC:n radiotaajusvastaanottokiekkovalmistus on esittänyt maailmanluokan suorituskykyä ja laatua ja on laajalti tunnistettu matkapuhelinvalmistajien ja alkuperäisen suunnitelmavalmistajien (ODM) keskuudessa paikallisilla markkinoilla", sanoi Sanan IC:n markkinointijohtaja ja jatkoi "Näinollen MWC:ssä toivomme laajentavamme palveluvalikoimaamme ja muuttavamme strategista tiekarttaa kansainvälisten asiakkaiden kanssa ja kuuntelemme asiakkaita tarkasti, jotta voimme saada maailmanlaajuisen näkemyksen ja tarjota valmistuspalveluja pitkäaikaisesti."

Sanan IC kehittää GaAs radiotaajuus HBT (heteroliitäntäkaksisuuntatransistori) ja pHEMT (pseudomorfiininen korkean elektroniliikkuvuuden transistori) -tekniikoita tukemaan asiakkaiden malleja 4/5G-taajuuskaistoilla, kuten Sub-3G ja Sub-6GHz. Perustuen talonsisäiseen Lt-substraattitekniikoihin (litiumtantalaatti) Sanan IC tarjoaa kattavan valikoiman korkean suorituskyvyn TC-SAW- ja HP-SAW-suodatintuotteita, yhdistämällä tekniikoiden, kuten WLP, pakkaamisen mahdollisuuden mahdollistamme asiakkaille suunnittelun korkeammalla energiatehokkuudella ja pienemmällä tilantarpeella. Sanan IC jatkaa investointeja tekniikoiden kehittämiseen sekä palvelujen ja tuotteiden suorituskyvyn ja luotettavuuden parantamiseen.

Tietoja Sanan IC:stä

Perustettu 2014, Sanan IC on radiotaajuusvastaanoton kokonaisvaltaisten ratkaisujen tarjoaja, tarjoten GaAs (galliumarsenidi) radiotaajuusvalmistuspalveluja, integroitujen suodatinten valmistusta ja kehittyneitä sovelluspakkausvalmistuspalveluja. Palvelee pääasiassa sovelluksissa, kuten älypuhelimissa, viestintämoduuleissa, Wi-Fi ja siviilitukiasemissa.