Sanan IC har premiere på MWC Barcelona for at promovere fuldt nøglefærdige RF frontend-løsninger til skivestøbning.

BARCELONA, Spanien, 29. februar 2024 /PRNewswire/ -- D. 26. februar 2024 blev Mobile World Congress (MWC) 2024, verdens største telekommunikationskonference afholdt i Barcelona.. Førende globale virksomheder indenfor telekommunikation og forsyningskædeleverandører samledes for at fremvise de sidste nye teknologer indenfor mobiltelefoner og kommunikation på tingenes internet ("internet of things, IoT"), og føre grundige hovedtaler blandt det internationale publikum. Som leverandør af fuldt nøglefærdige RF frontend-løsninger er Sanan IC tilstede på MWC for første gang for at fremvise deres nyeste teknologier og portefølje af støbetjenester til internationale kunder, og tiltrækker sig megen opmærksomhed på det internationale marked i bod 3aEx.

Sanan IC premieres at MWC Barcelona

MWC er verdens mest indflydelsesrige telekommunikationskonference og anses som benchmark for det globale, mobile telekommunikationsmarked. Temaet for MWC 2024 er "Future First", fremtiden først, og MWC samler topvirksomheder på tværs af mobile kommunikationsteknologier som smartphones, trådløse mobilnetværk, IoT og cloud-computerteknologier for at promovere og diskutere trends indenfor udviklingen af den næste generation mobile kommunikationsplatforme.

Siden Sanan-gruppen har omorganiseret sin forretning i august 2023 har Sana JC nu fuld fokus på fuldt nøglefærdige RF frontend-løsninger under moderselskabet Sanan Optoelectronics. Dennes hovedvirksomhed er fremstilling af RF frontend JC-skiver, deriblandt GaAs (galliumarsenid) skivestøbningstjenester, SAW-filtre og avanceret emballage for RF. 2024 er udråbt som året for avanceret kommercialisering af 5G. Digitalisering og de intelligente netværksforbindelser er udviklet yderligere og stiller derfor større krav til standarderne for fremstilling af RF frontend-chips. Sanan IC er med sine kunder i den globale kommunikationsbranche fuldt forberedt på en blomstrende fremtid med 5G-Advanced.

"Sanan IC's RF frontend-skivefremstilling har demonstreret ydeevne og kvalitet i verdensklasse, og er bredt anerkendt af mobiltelefon-virksomheder og ODM-fremstillere på lokale markeder," sagde markedsføringschefen hos Sana IC. "Derfor håber vi at kunne udvide vores serviceudvalg på MWC og udveksle strategiske planer med globale kunder, og høre godt efter kundernes stemmer for at få et globalt perspektiv og yde fabrikationstjenester på længere sigt."

Sana IC udvikler GaAs RF HBT- og pHEMT-teknologier, som understøtter kundernes design på 4/5G-frekvensbånd som Sub-3G og Sub-6GHz. Med udgangspunkt i in-house LT-substratteknologier stiller Sana IC et omfattende udvalg af TC-SAW og HP-SAW filterprodukter af høj kvalitet til rådighed, som kombinerer ydeevne for teknologier som WLP og giver kunderne muligheden for at designe modeller med bedre energiudnyttelse og mindre pladskrav. Sana IC vil fortsat investere i udvikling af teknologier og forbedring af tjenesternes og produkternes ydeevne og pålidelighed.

Om Sanan IC.

Sanan IC blev grundlagt i 2014 og leverer nøglefærdige RF frontend-løsninger, herunder støbning af GaAs (galliumarsenid) RF støbning, fremstilling af integrerede filtre og avancerede støbetjenester for applikationsemballage. Først og fremmest til applikationer som smartphones, kommunikationsmoduler, wifi og basisstationer.