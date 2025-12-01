« Blanc de Chine - Porcelaine de Dehua » : une exposition exceptionnelle à Paris pour célébrer les 10 ans de la Capitale mondiale de la céramique

Cette exposition rend hommage à plusieurs millénaires d'art céramique et souligne l'histoire singulière qui lie Dehua à la France. C'est à Paris que la porcelaine blanche de Dehua, réputée pour sa pureté et sa finesse, fut baptisée « Blanc de Chine », un nom devenu symbole du dialogue entre les cultures orientales et occidentales.

L'exposition s'est tenue en parallèle de la cérémonie célébrant le 10ᵉ anniversaire du titre de « Capitale mondiale de la céramique ». Lors de cet événement, Fang Junqin, secrétaire du comité du PCC du comté de Dehua, a souligné l'importance des échanges culturels entre Orient et Occident : « Exposer ces œuvres en France, c'est célébrer une amitié de longue date et réaffirmer la céramique comme une véritable passerelle culturelle entre les civilisations. »

Le président du Conseil mondial de l'artisanat, Saad Al-Qaddumi, a salué dans un message vidéo l'empreinte durable de ces porcelaines dans l'histoire culturelle européenne, exprimant l'espoir que l'exposition devienne « un nouveau point de départ pour renforcer la créativité, la coopération et la compréhension mutuelle entre l'Europe et la Chine ».

Pendant sept jours, 76 pièces majeures — chefs-d'œuvre traditionnels et créations contemporaines — ont été exposées au public parisien, illustrant toute la richesse de cette porcelaine aux qualités uniques : blanche comme la neige, brillante comme un miroir, fine comme du papier et sonore comme un carillon.

En parallèle, le comté de Dehua a signé un accord de coopération stratégique avec l'Alliance de Bienfaisance Basi, ouvrant la voie à de nouveaux échanges culturels et industriels à l'international.

À travers cette exposition, Dehua souhaite faire rayonner « Blanc de Chine » comme un symbole de paix, d'amitié et de dialogue, favorisant le rapprochement et l'enrichissement mutuel des civilisations.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2835076/Alliance_de_Bienfaisance_Basi.jpg

