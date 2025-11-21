Le Forum Mondial pour la Paix Basi 2025 s'ouvre à Paris

Avec le soutien de l'UNESCO, le forum a été co-organisé par la Commission nationale française pour l'UNESCO, le Centre culturel de Chine à Paris, l'Association chinoise de diplomatie publique, la Fondation chinoise pour la paix et le développement, le Centre européen pour la paix et le développement de l'Université pour la paix et d'autres institutions.

Née dans la province du Sichuan, Basi fut l'une des pandas géants les plus emblématiques de Chine. Réputée pour son intelligence, sa douceur et sa longévité exceptionnelle — un record mondial avec 37 ans — elle s'est imposée comme un symbole de paix et d'amitié. Ambassadrice de la paix aux États-Unis en 1987 et inspiratrice de la mascotte « Panpan » des Jeux asiatiques de 1990, elle est devenue une véritable icône culturelle reliant les peuples.

Placée sous le thème « Basi pour le monde, Symbole de paix », cette édition réunit représentants gouvernementaux, responsables d'organisations internationales, chercheurs et artistes du monde entier pour réfléchir au rôle de la culture et de l'art dans la construction d'un monde pacifique. Inspiré par Basi, la célèbre panda du Sichuan et symbole de bienveillance et d'amitié, le forum incarne l'esprit de la « culture Basi », fondée sur le respect, la tolérance et la compréhension mutuelle.

Lors de la cérémonie, les participants ont assisté à la présentation de la Déclaration de la culture de la paix de Basi, appelant les nations à renforcer le dialogue interculturel, célébrer la diversité et promouvoir une coexistence pacifique.

Parallèlement, le Basi Global Think Tank, inauguré avec le soutien de l'UNESCO, a réuni des experts de Chine, de France, des États-Unis et d'autres pays autour du thème « Gouvernance mondiale et dialogue pour la paix ». Les échanges ont porté sur la sécurité internationale, le développement durable et le rôle de la culture et de l'art dans la diplomatie publique.

En marge du forum, la Semaine de la culture et de l'art de Dehua et Hui'an de Chine a captivé le public parisien avec un programme riche en expositions et spectacles. Ainsi, l'exposition « Blanc de Chine - Porcelaine de Dehua à Paris », le défilé de costumes traditionnels de Hui'an et la performance artistique « Échos des monts et des mers » ont rencontré un vif succès, mettant en lumière la richesse et la vitalité des cultures de ces deux régions chinoises.

Véritable célébration de la paix portée par la culture, le Forum Mondial pour la Paix Basi 2025 illustre la conviction que le dialogue entre les civilisations reste la clé d'un avenir harmonieux et partagé pour l'humanité.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2828891/Alliance_de_Bienfaisance_Basi.jpg

