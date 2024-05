« Charm of Jiangsu » fait une halte au Carnaval de gastronomie franco-chinoise

PARIS, 11 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le soir du 4 mai, le « Carnaval de la gastronomie franco-chinoise » a commencé le long de la Seine à Paris. Ce carnaval, qui était soutenu par l'ambassade de Chine en France et par la World Federation of Chinese Catering Industry, a été l'un des points forts des exquises activités d'échange culturel franco-chinoises de l'année 2024. Il a été l'occasion de démonstrations culinaires françaises et chinoises, d'échanges culturels gastronomiques et de spectacles artistiques, et a rassemblé plus de 70 invités de marque issus du monde culturel et du mode de la gastronomie de Chine et de France. L'exposition d'échange de culture gastronomique « Charm of Jiangsu », présentée par le ministère provincial de la Culture et du Tourisme du Jiangsu, a impressionné la population locale.

Guests appreciate the Chinese tea performance.

La province du Jiangsu abrite un riche héritage historique, et sa culture culinaire unique est devenue une manière importante de représenter la culture chinoise sur la scène internationale. En 2019 et 2021, l'UNESCO a reconnu Yangzhou et Huai'an comme des villes créatives de gastronomie. En outre, l'UNESCO a inscrit « les techniques traditionnelles de transformation du thé et les pratiques sociales associées en Chine », à la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2022. Cette distinction concerne notamment le thé Suzhou Biluochun, le thé Nanjing Yuhua ainsi que les collations au thé Yangzhou Fuchun.

Lors de l'événement, les invités français ont été fortement impressionnés par le thé vert Biluochun du Jiangsu. Ils ont apprécié son arôme riche, sa profonde signification culturelle et les exquises techniques traditionnelles utilisées pour produire ce thé. Les collations au thé de style Jiangsu fournies par l'Overseas Practice Base of Yangzhou University's School of Tourism and Culinary Arts ont également été l'occasion pour les invités de découvrir une combinaison délicieuse de saveurs. En outre, la série de micro-documentaires « Jiangsu Culture » a mis en évidence la cuisine Huaiyang, tandis que le guide de voyage multilingue sur le thème du thé « Jiangsu Glimpses » a présenté la culture gastronomique et la culture du thé au Jiangsu à travers une variété d'images.

Le Jiangsu est une région du thé bien connue et un centre de la culture du thé en Chine. Ces dernières années, la région a organisé divers événements pour promouvoir le thé dans le monde entier. Il y a eu par exemple plusieurs promotions à thème telles que « Tea and the World » et « Tea and the World : Elegant Gathering in Jiangsu ». Cette année marque le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France, et le ministère provincial de la Culture et du Tourisme du Jiangsu prévoit de continuer à utiliser la gastronomie et la culture comme des ponts pour promouvoir les échanges culturels et la compréhension mutuelle entre les deux pays. Le ministère continuera également de promouvoir le charme du Jiangsu dans le monde entier.