« Les sports et la technologie » favorisent le développement de qualité de l'industrie du sport au Guangxi

Lors de la conférence, le Bureau des sports de la région autonome de Guangxi Zhuang a signé des accords de coopération stratégique avec le gouvernement municipal de Fangchenggang, Beijing Liandong Investment (Group) Co., Ltd., et KAILAS Group, afin de travailler en étroite collaboration pour construire un parc de l'industrie du sport sain, intégrer le sport et l'éducation, et améliorer le fonctionnement des événements sportifs, tout en s'efforçant de construire un « nouveau haut lieu » pour le développement de l'industrie du sport.

« Conduire de nouveaux modèles de consommation sportive avec les technologies numériques et promouvoir la numérisation et l'intelligentisation de l'industrie du sport est une partie essentielle du développement de haute qualité de l'industrie », a déclaré Li Changzhu, vice-président du Huawei Consumer BG, lors de la conférence.

« La technologie change nos vies » est un slogan bien connu. La science et la technologie sont également cruciales pour le sport. « Comme les gens sont plus conscients de l'importance de la santé, il y a une demande croissante pour le sport scientifique et la gestion de la santé », a ajouté Li, ce qui a créé des conditions propices à la transformation numérique de l'industrie du sport.

Lors de la cérémonie d'ouverture, des équipements de santé intelligents tels que des robots de badminton, des vélos RA et des rameurs d'intérieur RA ont fait sensation dans le hall d'exposition. Parmi eux, les vélos RA sont dotés d'une gestion en ligne en temps réel des données de conduite de l'utilisateur, et les utilisateurs peuvent faire équipe pour s'entraîner ou participer à des compétitions en ligne via le jeu de vélo intégré, qui est un exercice d'entraînement divertissant.

Bao Mingxiao, professeur à l'Université du sport de Pékin, estime que « la technologie et le sport » peuvent quantifier l'exercice physique, et que les données précises et diverses sur l'exercice physique générées en temps réel par des appareils intelligents peuvent être analysées pour développer une manière scientifique de faire de l'exercice.

« Après l'épidémie, un nombre croissant de personnes ont réalisé que l'exercice physique n'est pas seulement un « bon médicament », mais aussi un « vaccin » fondamental inné, d'une grande sécurité et d'une efficacité durable », a déclaré M. Bao.

Légende : Des visiteurs font l'expérience d'un jeu de vélo

Légende : Des visiteurs jouent au badminton avec des robots

