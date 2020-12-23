«Спорт и технологии» расширяют возможности высококачественного развития спортивной индустрии в Гуанси

Во время конференции Спорткомитет Гуанси-Чжуанского автономного района подписал соглашения о стратегическом сотрудничестве с Муниципальным правительством Фанчэнгана, компанией Beijing Liandong Investment (Group) Co., Ltd. и KAILAS Group с целью проведения совместной работы по строительству спортивно-оздоровительного парка, интеграции спорта и образования, а также совершенствованию деятельности по организации спортивных соревнований с одновременным стремлением к созданию «новой плодородной почвы» для развития спортивной индустрии.

«Внедрение новых моделей спортивного потребления с использованием цифровых технологий и содействие цифровизации и интеллектуализации спортивной индустрии является одним из важнейших элементов высококачественного развития отрасли», — заявил в своем выступлении на конференции вице-президент клиентской бизнес-группы компании Huawei Ли Чэнжу (Li Changzhu).

«Технологии меняют нашу жизнь» — хорошо известный слоган. Наука и техника также имеют важное значение для спорта. «По мере того как люди все больше осознают важность здоровья, растет потребность в научной организации спортивно-оздоровительных мероприятий, — добавил г-н Ли, — что создало условия, благоприятствующие переходу спортивной индустрии на цифровые технологии».

На церемонии открытия было представлено интеллектуальное оборудование для оздоровительных целей, включая роботы для игры в бадминтон, а также велосипедные и гребные тренажеры с дополненной реальностью, вызвавшие большой интерес у посетителей выставочного зала. Вышеупомянутые велотренажеры с дополненной реальностью обеспечивают возможность онлайн-управления данными о результатах тренировок пользователя в режиме реального времени, а также создания пользовательских команд для совместных тренировок или участия в онлайн-соревнованиях через встроенную велоигру, представляющую собой развлекательную тренировку.

Профессор Пекинского спортивного университета Бао Минсяо (Bao Mingxiao) считает, что «технологии и спорт» могут обеспечивать количественную оценку тренировок, а точные и разнообразные данные об их проведении, формируемые в режиме реального времени смарт-устройствами, могут подвергаться анализу в целях разработки научного способа организации тренировок.

«После эпидемии все большее число людей осознает, что физическая активность — это не только «хорошее лекарство», но и естественная фундаментальная «вакцина» с высоким уровнем безопасности и долговременной эффективностью», — сообщил г-н Бао.

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Подпись: Посетители участвуют в велоигре

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Подпись: Посетители играют в бадминтон с роботами

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1390760/1_A_cycling_game.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1390759/2_Playing_badminton_with_robots.jpg

SOURCE Guangxi Zhuang Autonomous Region Sports Bureau