«Спорт и технологии» расширяют возможности высококачественного развития спортивной индустрии в Гуанси
23 дек, 2020, 14:42 GMT
ФАНЧЭНГАН (Китай), 23 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- 19 декабря 2020 года в городе Фанчэнгане Гуанси-Чжуанского автономного района прошла конференция Китай-АСЕАН по вопросам высококачественного развития массовых развлекательных мероприятий в сфере спортивного туризма (China-ASEAN Sports Tourism Carnival High-quality Development Conference) с тематическим названием «Создание благоприятных условий для качественного роста спортивной индустрии и стимулирование новой модели развития». Вслед за такими мероприятиями, как "Winter Tour in Guangxi" («Зимний тур в Гуанси») и "Green Ecological Sports in Guangxi" («Экологически чистые виды спорта в Гуанси»), в регионе будет проведено более 40 крупных спортивных соревнований на уровне выше городского. Эти мероприятия в основном ориентированы на широкую публику (включая марафон, баскетбол, настольный теннис и футбол), имея своей целью удовлетворение разнообразных потребностей общества в занятиях физической культурой. По данным Спорткомитета Гуанси-Чжуанского автономного района, число участников фестиваля превысит 250 тысяч (в человеко-времени).
Во время конференции Спорткомитет Гуанси-Чжуанского автономного района подписал соглашения о стратегическом сотрудничестве с Муниципальным правительством Фанчэнгана, компанией Beijing Liandong Investment (Group) Co., Ltd. и KAILAS Group с целью проведения совместной работы по строительству спортивно-оздоровительного парка, интеграции спорта и образования, а также совершенствованию деятельности по организации спортивных соревнований с одновременным стремлением к созданию «новой плодородной почвы» для развития спортивной индустрии.
«Внедрение новых моделей спортивного потребления с использованием цифровых технологий и содействие цифровизации и интеллектуализации спортивной индустрии является одним из важнейших элементов высококачественного развития отрасли», — заявил в своем выступлении на конференции вице-президент клиентской бизнес-группы компании Huawei Ли Чэнжу (Li Changzhu).
«Технологии меняют нашу жизнь» — хорошо известный слоган. Наука и техника также имеют важное значение для спорта. «По мере того как люди все больше осознают важность здоровья, растет потребность в научной организации спортивно-оздоровительных мероприятий, — добавил г-н Ли, — что создало условия, благоприятствующие переходу спортивной индустрии на цифровые технологии».
На церемонии открытия было представлено интеллектуальное оборудование для оздоровительных целей, включая роботы для игры в бадминтон, а также велосипедные и гребные тренажеры с дополненной реальностью, вызвавшие большой интерес у посетителей выставочного зала. Вышеупомянутые велотренажеры с дополненной реальностью обеспечивают возможность онлайн-управления данными о результатах тренировок пользователя в режиме реального времени, а также создания пользовательских команд для совместных тренировок или участия в онлайн-соревнованиях через встроенную велоигру, представляющую собой развлекательную тренировку.
Профессор Пекинского спортивного университета Бао Минсяо (Bao Mingxiao) считает, что «технологии и спорт» могут обеспечивать количественную оценку тренировок, а точные и разнообразные данные об их проведении, формируемые в режиме реального времени смарт-устройствами, могут подвергаться анализу в целях разработки научного способа организации тренировок.
«После эпидемии все большее число людей осознает, что физическая активность — это не только «хорошее лекарство», но и естественная фундаментальная «вакцина» с высоким уровнем безопасности и долговременной эффективностью», — сообщил г-н Бао.
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Подпись: Посетители участвуют в велоигре
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Подпись: Посетители играют в бадминтон с роботами
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SOURCE Guangxi Zhuang Autonomous Region Sports Bureau