10 ans d'innovations : Roborock présente sa nouvelle génération d'appareils intelligents à l'IFA 2024

BERLIN, 5 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Roborock, leader mondial de la robotique domestique ultra-intelligente conçue pour simplifier la vie, dévoile aujourd'hui cinq nouveaux modèles à l'IFA et célèbre les 10 ans de la marque.

Avec la volonté d'améliorer la vie de ses utilisateurs grâce à des solutions intelligentes qui incarnent une approche centrée sur l'utilisateur, cette gamme diversifiée comprend des aspirateurs robots innovants, des aspirateurs sans fil et un lave-linge séchant intelligent, tous dotés de technologies révolutionnaires.

Roborock Qrevo Curv Roborock Qrevo Slim Roborock H5

"L'IFA 2024 marque un tournant majeur pour Roborock alors que nous célébrons notre 10ème anniversaire en tant que pionniers du nettoyage intelligent", déclare M. Quan, président de Roborock. "De nos débuts en tant que startup avant-gardiste à notre position actuelle de leader mondial, nous n'avons cessé de repousser les limites de l'innovation pour simplifier le quotidien de nos utilisateurs. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dévoiler une nouvelle gamme d'appareils qui incarnent notre engagement envers l'excellence et l'expérience utilisateur. Ces innovations technologiques transforment la façon dont nous entretenons nos maisons, en offrant un environnement plus sain, plus connecté et plus harmonieux. Elles redéfinissent les standards d'un environnement de vie propre, sain et harmonieux."

Roborock Qrevo Curv et Qrevo Edge : un nouveau standard de performance pour le nettoyage intelligent avec un châssis et un système anti-emmêlement révolutionnaires

Les Roborock Qrevo Curv et Qrevo Edge inaugurent une innovation inédite dans l'industrie : le châssis AdaptiLift. Doté d'un contrôle indépendant des trois roues (roues principales gauche et droite, et roue omnidirectionnelle), il permet à ces modèles de surélever de manière autonome jusqu'à 10 mm. Cette capacité révolutionnaire leur permet de nettoyer efficacement différents types de sols dans divers environnements domestiques, en étendant la couverture de nettoyage aux tapis à poils mi-longs et en franchissant les seuils à double épaisseur jusqu'à 4 cm de haut.

Le double système anti-emmêlement est également la nouveauté des Roborock Qrevo Curv et Qrevo Edge. Il intègre une brosse principale DuoDivide et une brosse latérale FlexiArm Arc. La brosse principale DuoDivide est composée de deux rouleaux à poils courts avec des rainures en spirale conçues pour diriger efficacement les cheveux vers l'entrée du bac à poussière sans emmêlement. Cette conception unique empêche efficacement les cheveux de s'emmêler autour des brosses ou de s'accumuler aux extrémités, atteignant un taux d'emmêlement de 0 % et un taux d'élimination de 100 %, certifiés par SGS.

Équipés d'une puissante aspiration HyperForce de 18 500 Pa et de la technologie FlexiArm avec une brosse latérale extensible et une serpillière latérale droite, ces aspirateurs robots garantissent une propreté méticuleuse en atteignant les bords les plus difficiles, augmentant ainsi considérablement l'efficacité du nettoyage. Les deux modèles sont livrés avec la station multifonctionnelle 3.0 dotée de la fonction de lavage de la serpillère à 75 °C, éliminant plus de 99,99 % des bactéries sur les serpillères rotatives.

Alliant esthétisme et fonctionnalité, le Roborock Qrevo Curv se distingue par sa station d'accueil tout-en-un qui s'intègre parfaitement à son design élégant et arrondi.

Roborock Qrevo Slim : l'aspirateur robot à navigation 3D ToF le plus fin du marché, doté d'une technologie avancée de navigation et de reconnaissance d'obstacles

Roborock innove avec le Roborock Qrevo Slim, un aspirateur robot ultra-fin mesurant seulement 8,2 cm de hauteur. Équipé d'une technologie avancée de navigation 3D ToF et de reconnaissance des obstacles[1], cet appareil de pointe offre une portée inégalée pour un nettoyage impeccable sous les meubles et dans les zones difficiles d'accès.

Le système autonome StarSight™ du Roborock Qrevo Slim est doté de la première technologie 3D ToF[2] à double lumière du marché, formant un réseau laser à haute densité avec plus de 21 600 points de capteurs et une fréquence d'échantillonnage de 38 400 Hz. Associé à une caméra RVB intelligente, il assure une navigation précise et une reconnaissance optimale des obstacles. Fruit de plus de cinq années de recherche et de développement conjoints entre Roborock, Infineon, PMD et OFlim, cette technologie est désormais produite en série.

"Le Qrevo Slim de Roborock, premier aspirateur robot au monde équipé de la navigation 3D ToF à double lumière, est le fruit d'une collaboration fructueuse entre nos deux entreprises. Ce partenariat démontre parfaitement comment nos technologies de pointe profitent directement aux utilisateurs," déclare Andreas Kopetz, vice-président de la division Ambient Sensing chez Infineon. "Avec le Qrevo Slim, Roborock inaugure une nouvelle ère d'aspirateurs robots à la fois fins et performants, grâce à notre solution hybride ToF REAL3™. C'est une grande fierté pour Infineon de contribuer à ce nouveau standard de nettoyage intelligent."

Se distinguant par ses capacités de cartographie inégalées, le Roborock Qrevo Slim établit une nouvelle référence dans l'industrie en capturant avec précision les données de hauteur et de profondeur. Cette compréhension approfondie de son environnement lui permet de naviguer avec une extrême précision et de contourner efficacement les obstacles, reconnaissant et réagissant sans effort à 73 types d'obstacles. Grâce à sa réactivité hors pair, le Qrevo Slim se déplace avec aisance, même en présence d'animaux domestiques. Il anticipe leurs mouvements et adapte sa trajectoire en conséquence, arrêtant sa brosse principale pour ne pas les perturber et leur assurer une tranquillité totale.

Équipé de la brosse latérale et de la serpillière FlexiArm, de la puissante brosse DuoRoller Riser et d'une aspiration de 11 000 Pa, le Roborock Qrevo Slim garantit des performances de nettoyage approfondies. Associé à la station d'accueil multifonctionnelle 3.0, qui offre des capacités améliorées de lavage et d'auto-nettoyage de la serpillière, l'appareil offre une expérience de nettoyage avec une puissance et une intelligence accrues.

Roborock H5 : un aspirateur sans fil puissant et précis avec une filtration avancée

Roborock présente également le H5, un aspirateur à main sans fil qui combine une aspiration puissante avec une filtration avancée dans un design fin et léger. Le Roborock H5 a une puissance d'aspiration de 158AW et ne pèse que 1,82 kg avec sa mini-brosse motorisée. Il est doté d'une technologie sophistiquée de séparation de la poussière à neuf cyclones et d'un système de filtration à cinq niveaux, garantissant un niveau de propreté inégalé dans votre maison.

Roborock Zeo Lite : lavage et séchage innovants avec la première technologie Zeo-cycle™ au monde

Se développant davantage dans les solutions de nettoyage domestique intelligentes, Roborock présente le Roborock Zeo Lite, un lave-linge séchant intelligent tout-en-un. Ce modèle est doté de la première technologie de séchage Zeo-cycle™ au monde, qui utilise la capacité supérieure d'absorption de la vapeur d'eau du Zeo Lite pour protéger les tissus délicats sans chaleur extrême. Ce séchage à température modérée contrôlé par l'IA capture efficacement l'humidité, garantissant un entretien optimal des tissus.

Le Roborock Zeo Lite offre une grande capacité, gérant 10 kg pour le lavage et 6 kg pour le séchage, réalisant un cycle complet en seulement une heure sans transfert de linge. Avec 27 modes de lavage et de séchage personnalisables accessibles via l'application Roborock, ce système intelligent automatise les réglages de l'eau et du séchage, ainsi que la distribution automatique de détergent en fonction du poids de la charge, garantissant une expérience de lavage efficace et mains libres.

Prix et disponibilité

Pour le marché français, le Roborock Qrevo Curv sera disponible sur Amazon et sur la boutique en ligne officielle de Roborock en France à partir du 9 septembre avec un prix de vente conseillé de 1 499,99€, de même pour le H5 avec un prix de vente conseillé de 299,99 €. Des offres de lancement seront communiquées le 9 septembre, disponibles dès leurs annonces et ce jusqu'au 22 septembre.

Le Roborock Qrevo Slim sera disponible sur Amazon à partir d'octobre avec un prix de vente conseillé de 1 299,99€. En ce qui concerne le Roborock Qrevo Edge, de plus amples informations sur sa disponibilité seront communiquées ultérieurement. Le Roborock Zeo Lite sera quant à lui disponible à l'achat uniquement en Allemagne pour le moment avec un prix de vente conseillé de 999€.

À propos de Roborock

Roborock est une marque leader dans le domaine du nettoyage intelligent, réputée pour ses solutions de nettoyage intelligentes. Avec la ferme volonté de devenir un acteur mondial de premier plan dans le domaine des appareils intelligents, Roborock améliore la vie quotidienne grâce à sa gamme innovante d'aspirateurs et de lavantes-séchantes robotisés, sans fil, avec ou sans eau. Avec une approche centrée sur l'utilisateur, ses solutions basées sur la recherche et le développement répondent aux divers besoins de nettoyage de plus de 15 millions de foyers dans plus de 170 pays. Basée à Pékin et disposant de filiales stratégiques sur des marchés clés tels que les États-Unis, le Japon, les Pays-Bas, la Pologne, l'Allemagne et la Corée du Sud, Roborock s'efforce d'accroître sa présence sur le marché mondial.

[1] D'après les recherches effectuées par le fabricant au 1er septembre 2024, dans la catégorie des aspirateurs robots 3D ToF-navigation.

[2] Roborock a été le premier dans l'industrie des aspirateurs robots à mettre en œuvre la fonctionnalité 3D ToF à l'aide d'une approche à double émetteur, la technologie ayant été officiellement lancée plus tôt en 2024.

