11:11 et Black Friday 2025 : les Français à l'affût de bons plans… et de sens

PARIS, 3 novembre 2025 /PRNewswire/ -- À l'approche des fêtes, le mois de novembre, rythmé par deux grands rendez-vous shopping, le 11.11 et le Black Friday, s'impose comme un moment clé dans le parcours d'achat des Français. Une étude menée par Censuswide pour AliExpress révèle que cette période marque désormais le véritable lancement des achats de Noël, dans un contexte où chaque euro compte.

Le Black Friday, point de départ des fêtes

Le mois de décembre n'a plus le monopole de la magie de Noël. Pour beaucoup, la course commence dès l'automne : 23 % commencent à économiser dès septembre, et 44 % attendent un événement promotionnel pour déclencher leurs achats.

Le shopping de Noël est aujourd'hui structuré autour de grandes étapes commerciales, ou le Black Friday en est devenu le point de bascule. Selon l'étude réalisée par Censuswide pour AliExpress menée en octobre 2025, 52 % des Français attendent cette période pour faire leurs achats de Noël, et 56,7 % profitent également des soldes saisonnières. Anticiper, comparer, optimiser : autant de réflexes qui traduisent une nouvelle maturité dans les comportements d'achat.

Le 11.11, la date encore discrète mais en plein essor

Si le Black Friday est entré dans les mœurs, un autre événement commence à se faire une place dans le calendrier des consommateurs avertis : le 11.11, journée mondiale du shopping née en Asie et popularisée par AliExpress.

Encore peu connue du grand public, elle séduit pourtant de plus en plus les initiés du e-commerce. Les utilisateurs réguliers d'AliExpress sont d'ailleurs deux fois plus nombreux à en avoir entendu parler, et à y voir le véritable coup d'envoi de la "saison des bonnes affaires". Acheter au bon moment devient un savoir-faire assumé, où l'on choisit le bon deal avec fierté et méthode.

Noël 2025 : des cadeaux plus choisis que jamais

Cette année, 24 % des Français envisagent de dépenser moins que l'an dernier.

Près de trois Français sur dix (28 %) indiquent que leur principal défi est de trouver un cadeau original ou unique, tandis qu'un sur dix (11 %) se décrit comme attentionné ou sentimental lorsqu'il s'agit d'offrir. Ces tendances traduisent une évolution vers des cadeaux plus modestes mais plus porteurs de sens, choisis avec soin.

La pression économique impose aussi des choix parfois délicats. Près d'un Français sur six (16 %) prévoit d'offrir à moins de monde qu'en 2024. Par exemple, chez les 18–24 ans, 31 % déclarent avoir retiré belle-maman ou beau-papa de leur liste de cadeaux – une tendance également observée chez les 25–34 ans (28 % et 26 % respectivement).

Derrière ces arbitrages, un mot d'ordre : acheter moins, mais mieux, et avec davantage de sens.

AliExpress, partenaire d'un Noël plus stratégique (et plus serein)

Dans ce nouveau contexte, AliExpress s'impose comme un allié naturel des consommateurs français, en les accompagnant tout au long de leur parcours d'achat bien au-delà du Black Friday.

Des prix attractifs, une offre large, et une accessibilité renforcée font d'AliExpress une plateforme en phase avec les nouvelles attentes des Français : profiter de la période des fêtes, sans se ruiner. Parce qu'en 2025, les bons plans ne sont plus une option : ils font partie intégrante de l'expérience de Noël.

Brand+ : une nouvelle offre pour un shopping plus malin

À l'occasion des fêtes, AliExpress lance Brand+, un espace dédié aux marques accessibles proposant :

Des produits authentiques avec certification officielle,

La livraison gratuite,

Une politique de protection des prix.

Sur ce canal exclusif, les consommateurs peuvent bénéficier de la "Garantie Meilleur Prix" : si un article identique est trouvé à un tarif inférieur sur une autre plateforme dans les 7 jours suivant l'achat, jusqu'à 50 € de compensation peuvent être remboursés.

Acheter malin, même sur des produits de marque, devient encore plus sûr.

Avec Brand+, AliExpress renforce la confiance et la transparence, et devient plus que jamais la destination incontournable pour un Noël sous le signe du bon choix… au bon prix.

Les ventes du 11.11 se tiendront du 11 au 19 novembre, et celles du Black Friday du 20 novembre au 3 décembre. Les produits seront proposés avec des réductions pouvant aller jusqu'à 80 %.

- FIN -

About the Study

L'étude a été menée par Censuswide auprès d'un échantillon de 2 001 personnes en France (âgées de 18 ans et plus, représentatives au niveau national). La période d'enquête s'est déroulée du 3 au 8 octobre 2025. Censuswide adhère aux codes de conduite de la Market Research Society (MRS) et d'ESOMAR, et est également membre du British Polling Council.

About AliExpress

Launched in 2010, AliExpress is a B2C e-commerce platform allowing consumers to buy directly from manufacturers and distributors worldwide. Available in 15 languages, it is part of Alibaba's International Digital Commerce Group.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2351026/5594704/logo.jpg