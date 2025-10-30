AliExpress lance Brand+ : un nouveau canal pour accéder aux grandes marques à petits prix

Plus de 1 500 marques sur AliExpress, dont : Lenovo, iLife, Chuwi , Pop Mart et Samsung.

Période de shopping festive : du 11 novembre au 3 décembre (couvrant le 11.11 et le Black Friday)

PARIS, 30 octobre 2025 /PRNewswire/ -- AliExpress, le site e-commerce international du groupe Alibaba International Digital Commerce, lance Brand+, un canal dédié aux produits de marques à prix toujours aussi abordables. La nouvelle rubrique offre une authentification officielle des produits, la livraison gratuite et propose des politiques de protection des prix pour permettre aux consommateurs d'acheter en toute confiance sur AliExpress pendant la saison des fêtes.

AliExpress devient une plateforme de référence pour les consommateurs à la recherche de produits de marques à prix abordables. L'arrivée de Brand+ vise à aider les consommateurs à acheter des produits de marque pendant la saison des fêtes, à des prix compétitifs. Exclusivement sur le canal Brand+ d'AliExpress, la marketplace propose également son engagement client « Garantie Meilleur Prix ». Si un client trouve un article identique à un tarif inférieur sur une autre plateforme dans les 7 jours suivant son achat, il peut obtenir jusqu'à 50 € de remboursement*. Cette garantie assure aux clients de toujours bénéficier des meilleurs prix, même sur les produits de marque, et même après l'achat.

Les études révèlent qu'AliExpress est la référence pour des produits de marque à prix abordables

Une étude client* réalisée cet été a révélé que la grande majorité (80 %) des acheteurs d'AliExpress en Europe trouvent les prix abordables, jugent les prix compétitifs et estiment que leur pouvoir d'achat est optimisé sur AliExpress. Un nombre plus restreint (un peu plus de la moitié) des acheteurs d'AliExpress en Europe savaient qu'il est possible d'acheter des grandes marques sur le site. La présence de produits de marque sur la plateforme s'apprête à connaître un bond considérable avec le lancement du canal Brand+.

Eric Zhang, Head of AliExpress Europe, a déclaré : « AliExpress est reconnu pour ses prix attractifs, mais nos clients expriment un besoin croissant d'accéder à un choix plus vaste de marques. C'est ce que propose Brand+. Alors que certaines applications appliquent des prix élevés pour les marques, AliExpress est déterminé à maintenir des prix bas, même pour les produits de marque. »

Une offre de marques en pleine croissance

Les marques présentes sur AliExpress vont des noms connus internationalement aux nouvelles marques spécialisées dans des catégories tendance. Exemples de marques disponibles sur AliExpress :

Lenovo, Samsung, Xiaomi, Realme, Chuwi (électronique grand public)

Pop Mart (figurines)

Vileda, Finish (produits de nettoyage)

Shokz, Anker, Baseus, Magcubic (technologie)

Vevor (équipements et articles pour la maison)

Eufy, ILIFE (aspirateurs robots)

Create (soins personnels, sèche-cheveux)

Hivital (santé et bien-être)

Une période de shopping festive prolongée

Avec le lancement du canal Brand+, les acheteurs d'AliExpress peuvent bénéficier d'une période de promotion prolongée du 11 novembre au 3 décembre, couvrant à la fois le 11.11 et le Black Friday.

Promotion 11.11 : du 11 au 19 novembre

Promotion Black Friday : du 20 novembre au 3 décembre

*Des conditions générales s'appliquent.

À propos d'AliExpress

Lancé en 2010, AliExpress est une plateforme de commerce électronique B2C permettant aux consommateurs d'acheter directement auprès de fabricants et distributeurs du monde entier. Disponible en 15 langues, elle fait partie du groupe Alibaba International Digital Commerce.

Méthodologie de l'étude :

L'étude a été réalisée par Censuswide auprès d'un échantillon de 1 501 personnes au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Pologne (âgées de 18 ans et plus, représentatives au niveau national). La période d'enquête s'est déroulée du 2 au 7 juillet 2025. Censuswide respecte les codes de conduite de la Market Research Society (MRS) et les principes d'ESOMAR. Censuswide est également membre du British Polling Council.

